Cádiz activa su plan de emergencia por la intensidad de la borrasca Leonardo: cierre de parques, jardines, pabellones y espacios culturales

Cádiz se prepara para la borrasca Leonardo con la activación del Plan de Emergencia Local Fase 1. Las previsiones de Aemet con la borrasca Leonardo hacen que el Ayuntamiento gaditano se disponga a cerrar todos los recintos en los que el ciudadano pueda estar expuesto al peligro.

Tras las reuniones de coordinación entre las delegaciones municipales se han adoptado una serie de medidas en respuesta al temporal. Estas van en consonancia a la suspensión de las clases presenciales lectiva tanto en colegios, institutos como en universidades. A primera hora del miércoles, informa el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, se mantendrá una reunión para coordinar las actuaciones en incidencias que se puedan ir produciendo en la ciudad.

Lo peor de Leonardo se espera desde este martes 3 de febrero a las 21 horas. Según ha informado la Agencia Española de Meteorología (AEMET), a partir de las 21 horas de la noche de este martes la ciudad estará en aviso naranja por fuertes vientos, y fenómenos costeros y en aviso amarillo por lluvias.

Otra de las consecuencias directas de este temporal es que se suspende la venta física de las sillas de la cabalgata del Carnaval de Cádiz 2026, cuya comercialización se iniciaba est e miércoles.

Qué espacios cierran en Cádiz por la borrasca Leonardo

El Ayuntamiento, por precaución y seguridad, ha tomado una serie de medidas para garantizar la seguridad de la ciudadanía. De ahí que se haya decidido cerrar todos los parques públicos desde las 18 horas de este martes y el cierre de todas las instalaciones deportivas a partir de las 21 horas. Los pabellones se cerrarán a partir de este miércoles 4 de febrero.

Al mismo tiempo, Cádiz también decreta el cierre de espacios culturales municipales como Entrecatedrales, Castillo Santa Catalina, Castillo San Sebastián, Torreón de las Puertas de Tierra y paseo superior, Museo del Títere, Museo Litográfico y Casa del Carnaval.

En cuanto al centro Fermín Salvochea para personas sin hogar, este permanecerá abierto las 24 horas en previsión de la alta demanda.

Medidas preventivas ante la posible fuerza de la borrasca Leonardo en Cádiz

Según comunican en la nota de prensa, el área Urbanismo ha solicitado a la empresa encargada de las emergencias del acopio de materiales de apuntalado, acotado, vallado y otros. Además, informan, esta empresa tendrá operativo un retén permanente las 24 horas hasta el fin de semana para atender los posibles daños que puedan producirse en la ciudad como consecuencia del temporal.

Todos los edificios que actualmente presentan algunas deficiencias estructurales han sido debidamente vallados ante la posibilidad de desprendimientos y caídas de cascotes. También se ha contactado con fincas particulares que puedan estar en riesgo para que estén alerta.

Por su parte, desde Aguas de Cádiz y ante la posibilidad de fuertes lluvias se ha hecho una campaña de refuerzo en las zonas más propensas a inundaciones de la ciudad, como son los barrios de La Viña y de La Laguna, donde se han revisado los imbornales y la red de saneamiento pluviales.

El Ayuntamiento de Cádiz recomienda teletrabajo al personal municipal

La recomendación de evitar los desplazamientos innecesarios hace que el Consistorio gaditano haya enviado una circular a sus trabajadores para recomendar el teletrabajo. De esta indicación se excluye el personal de Policía Local, Seguridad, Vigilancia, Protección Civil y aquellos otros que tengan asignadas responsabilidades y funciones de intervención y auxilio al ciudadano en estas especiales circunstancias.

Asimismo, se han publicado tanto en redes sociales como en el canal de emergencias municipal de Whatsapp una serie de recomendaciones y de consejos a los ciudadanos ante estas inclemencias meteorológicas.

Estas son las recomendaciones a la ciudadanía del Ayuntamiento de Cádiz