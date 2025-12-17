El Ayuntamiento de Cádiz pagará 2 millones de euros más por la limpieza de la ciudad

La limpieza de Cádiz que tantas dudas y críticas genera desde que se puso en marcha el actual servicio que ejecuta Valoriza (y que ya arrastraba problemas de eficacia con la anterior UTE en la que participaba Valoriza junto a Cointer) va a ser desde ahora algo más cara. El precio que propuso en su momento la empresa adjudicataria y que estaba en vigor desde el primer día de contrato (el 1 de febrero de 2023) va a ser subido en casi dos millones de euros este 2025.

El Ayuntamiento está a un paso de aprobar la revisión de precios de este contrato, uno de los más importantes de la gestión municipal, que a principios de este año solicitara Valoriza, a tenor de lo que establece la normativa para este tipo de contratos. Y es que conviene precisar que el pliego de condiciones -siguiendo lo fijado en la Ley de Contratación Pública- establece la posibilidad de revisar el precio del contrato, siempre que hayan transcurrido “dos años desde la formalización del contrato” (que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2022) y de que se haya ejecutado “al menos un 20% del importe del contrato”, además de otra serie de condiciones que fijan cómo ha de hacerse esa revisión.

Cumplidos estos requisitos, Valoriza ha presentado una propuesta que ha sido revisada por el Ayuntamiento y que concluye que para este año 2025 se debe pagar a la empresa 1.822.197,59 euros más de lo que estaba previsto en un principio, a razón de una factura mensual desde febrero de 1.529.968,16 euros (frente a 1.364.313,83 euros que se venía pagando hasta ahora). Es decir, que se abonarán a partir de ahora 165.654,33 euros más cada mes de lo que se venía pagando.

Esta cuantía económica es levemente inferior a la que planteaba Valoriza, que requería en su informe una factura mensual de 1.542.755,17 euros (12.787,01 euros más al mes de lo que ha acordado el Ayuntamiento).

La diferencia económica entre Valoriza y Ayuntamiento estriba en un error en el cálculo por parte de la empresa, según defienden y argumentan los técnicos municipales en su informe. Y es que la revisión de precios se hace conforme a una fórmula matemática en la que se tienen en cuenta varios factores. En concreto, se analiza la “variación salarial media pactada a nivel estatal por el sector en el año natural inmediatamente precedente”, la “variación a nivel estatal de índice de precios al consumo (IPC) de la clase carburantes y lubricantes” y la “variación a nivel estatal del IPC de la clase Servicios de mantenimiento y reparaciones”. Todo ello con el objetivo de equiparar el contrato que se presta a los precios actuales del mercado, que están en constante evolución.

Esta revisión de precios va a coincidir en el tiempo, curiosamente, con la resolución del expediente sancionador que el Ayuntamiento abrió contra Valoriza hace unos meses por una serie de irregularidades e incumplimientos del pliego y cuya multa económica se acerca al millón de euros, además de incluir serias advertencias dado el carácter muy grave que se otorga a varios de estos incumplimiento de la posibilidad de rescindir el contrato; algo que por ahora no está sobre la mesa del gobierno municipal, según confirmaron a este medio desde el entorno del alcalde.