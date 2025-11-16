El Ayuntamiento de Cádiz ya contempla resolver el contrato de limpieza

La limpieza viaria es uno de los más graves problemas que tiene Cádiz en su gestión cotidiana. El tortuoso proceso que llevó a cabo el Ayuntamiento para actualizar el pliego y la firma del nuevo contrato no ha servido para mejorar la situación, sino todo lo contrario; como tampoco ha solucionado o mejorado nada el cambio de gobierno municipal, que dos años y medio después de llegar a San Juan de Dios sigue sin haber sido capaz de revertir la situación y recuperar los estándares de limpieza y estado de revista que no hace mucho tiempo atrás tuvo la ciudad.

Quizás por eso, el Ayuntamiento anda tramitando un expediente sancionador que alcanza casi el millón de euros y que incluso va un paso más allá, planteando por primera vez la resolución del contrato. Así lo desliza el argumentario que dio pie el pasado mes de agosto a la incoación del expediente sancionador y que se ha conocido ahora. Y es que a la empresa adjudicataria del servicio, Valoriza, se le imputan hasta cuatro faltas muy graves por incumplimientos del contrato (es decir, del pliego de condiciones que elaboró el Ayuntamiento junto a las mejoras que ofertó la empresa durante la licitación), a las que suma otra falta grave y una leve.

Ante este conjunto de sanciones, recuerdan los técnicos municipales la tipificación de cada falta (desde apercibimiento hasta 3.000 euros de multa para las leves, de 3.001 a 10.000 euros las graves y de 10.001 a 80.000 euros las muy graves). Y en el caso de las faltas muy graves puntualizan la posibilidad de que puedan derivar en “la resolución del contrato”.

Esta apreciación cobra bastante relevancia, pues es la primera vez que el Ayuntamiento abre de manera tan explícita a la posibilidad de rescindir el contrato. Una vía que, a su vez, gana enteros teniendo en cuenta la visión que el equipo de gobierno viene manteniendo desde el primer día respecto a un contrato que no le gusta, que no apoyó estando en la oposición, y que considera que no está a la altura de lo que la ciudad necesita, como han manifestado el alcalde y miembros de su equipo en reiteradas ocasiones.

¿Pero cuáles son esos incumplimientos muy graves que llevan a los técnicos a advertir de la posibilidad de resolver el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad?

El primer incumplimiento que señalan los técnicos que están haciendo seguimiento del contrato está relacionado con el registro de firmas de la plantilla de Valoriza. Precisan los técnicos, en este capítulo, una anomalía concreta localizada el 28 de abril de 2024 en el turno de mañana, cuando existen “dos registros de firmas prácticamente idénticos, a excepción de las dos últimas líneas rellenadas”. “De esta situación solo puede deducirse, a nuestro entender, que ninguna de las dos es copia idéntica de la original y que ambas han sido modificadas intencionadamente”, concluyen los técnicos.

En segundo lugar, se le imputa una falta muy grave relacionada con el control de personal. En este caso, citan como ejemplo lo ocurrido el 11 de noviembre de 2024, cuando los técnicos hacen control del personal del turno de mañana que sale del cuartel de Huerta del Obispo, contabilizando un total de 17 operarios. Pese a ello, el parte de salida facilitado luego por la empresa cifra los operarios en 23, “resultando una diferencia de seis operarios más que los que realmente realizaron trabajos de limpieza el día y turno referenciado”.

En ambos casos, considera el Ayuntamiento el incumplimiento muy grave por “ocultar o no facilitar la información relativa al contrato y al servicio, o facilitar información errónea intencionadamente”.

La tercera falta muy grave guarda relación con una incidencia que trasladó un inspector de la plantilla al Ayuntamiento, informando de que dos operarios de Valoriza se habían trasladado a San Fernando a realizar trabajos lógicamente ajenos al pliego de condiciones que rige el contrato de la empresa con la limpieza de Cádiz. En concreto, los hechos se remontan al 22 de abril de 2024, cuando al parecer dos trabajadores de la empresa se desplazaron a San Fernando para realizar “trabajos de reparación de arquetas en la Avenida Pery Junquera” en torno a la una de la tarde, utilizando además un vehículo de la empresa que “no aparecía en la plataforma por ubicación GPS”.

A este incidente se le aplica por parte del Ayuntamiento infracción muy grave por “no respetar la condición de exclusividad de los medios comprometidos a la ejecución del contrato, utilizando los mismos para prestaciones ajenas al servicio”.

La última falta muy grave que se le imputa a Valoriza guarda relación con la “alteración de los totalizadores para el cómputo de jornadas efectivas”. Y es que los técnicos han comprobado, por ejemplo, que en los meses de enero, febrero y marzo de 2024 se realizan “modificaciones al alza en sus totalizadores”; es decir, que “se está modificando unilateralmente por la empresa adjudicataria un documento que sirve de base para la ejecución y exigencias del pliego, desconociéndose si de forma intencionada, por defectos del propio software informático o labores de mantenimiento”. Esta manipulación de los totalizadores mensuales al alza “se realiza de forma constante y unilateral por la empresa”, asegura el Ayuntamiento, que a modo de ejemplo expone el caso del mes de noviembre de 2024, “que a 12 de diciembre contabilizaba 4.359 jornadas y en la actualidad presenta 4.677 jornadas”. Es decir, que conforme avanzan los meses se van incrementando las horas de un mes ya finalizado.

Cada una de estas faltas muy graves las quiere penalizar el Ayuntamiento con 80.000 euros de multa, pendiente ahora, igual que las otras dos sanciones propuestas (de menor cuantía), de completar el expediente sancionador, al que según ha podido saber este periódico ha respondido Valoriza con las correspondientes alegaciones que estarían en fase de estudio por los técnicos municipales.