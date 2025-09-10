“No estoy pensando en otra cosa que no sea ser alcalde de Cádiz al 100%”

Acaba de superar el ecuador de su primer mandato como alcalde de Cádiz, y afronta con optimismo el curso recién iniciado, con la esperanza de que la gestión de estos más de dos años empiece a dar sus frutos con la materialización de proyectos de calado. Bruno García analiza y examina la ciudad y la labor suya y del equipo de gobierno en este tramo final de 2025, sin ocultar los puntos negativos que está intentando solucionar.

Pregunta.–¿Cómo afronta este nuevo curso?

Respuesta.–Con la ilusión de ver que se inician obras importantes para la ciudad, como las que se están produciendo o están a punto de hacerlo en Valcárcel, en el Parque Genovés, o en muchos barrios. Estamos dando pasos importantes que la ciudad venía reclamando, en casos como el de Valcárcel desde hace décadas.

R.La visión es que este semestre va a servir de inicio de los grandes proyectos; y al mismo tiempo, será también el de las cosas más pequeñas que tienen mucha importancia, como son los tres grandes pliegos que hemos sacado (Mantenimiento Urbano, Parques y Jardines y Ayuda a Domicilio).

P.–Ha repetido usted varias veces que en este mandato habría un tiempo de preparación y tramitación que luego daría sus frutos. ¿Es a partir de ahora cuando todo eso que se ha estado trabajando en estos más de dos años de gobierno se va a materializar?

R.–Bueno, lo de los tiempos lo vengo diciendo yo, pero sobre todo lo viene diciendo la normativa y la ley de contratos. Hay que cumplir los plazos, ya nos gustaría a nosotros que todo fuera siempre mucho más ágil. Lo que sí hemos hecho es revertir situaciones que se podían haber solucionado antes y que las hemos solucionado nosotros ahora. El contrato de Mantenimiento Urbano llevaba caducado no sé cuántos años, el servicio de Ayuda a Domicilio llevaba cinco años caducado, los parques y jardines estaban caducados, los autobuses estaban caducados, estaba todo caducado. Nosotros hemos iniciado los procedimientos, pero se podía haber hecho antes.

P.–Estamos en el ecuador del mandato. ¿Será este el último curso digamos de tranquilidad, antes de encarar nuevamente la carrera electoral?

R.–Nosotros no miramos las elecciones, nosotros vivimos la tensión necesaria del día a día. Eso es fundamental y lo estamos haciendo desde el principio. Raro es que haya un viernes en que no anunciemos una medida o hayamos dado un paso administrativo importante en la Junta de Gobierno. ¿Que hay elecciones? Pues va a haber las andaluzas y luego las municipales, con lo cual obviamente encararemos cualquier proceso electoral. Pero nosotros el trazo ya lo hemos marcado hace dos años.

P.–¿Y qué va a hacer el alcalde en 2027? Los rumores sobre usted y su futuro se han disparado.

R.–Mire, la rumorología es inevitable, pero yo no me voy a ir a ningún lado. Yo me quiero presentar porque voy a ganar las elecciones, pero yo no me autoproclamo candidato ni estamos ahora en ese momento de hablar de candidaturas. Pero le puedo garantizar que no no estoy pensando en otra cosa que no sea ser alcalde de Cádiz al 100%. De hecho no hago otra cosa.

P.–La vivienda va a ser uno de los pilares de estos dos años que restan de mandato. ¿Qué espera el alcalde en este tiempo?

R.–Aquí hay tres vías, por llamarlo así, en las que hemos trabajado. Una primera era la normativa que evitara que los espacios que son residenciales pudieran dedicarse a otras cosas, y ya hemos blindado lo residencial a lo residencial. El segundo punto era construir más viviendas, y el ritmo de construcción es mucho mayor que el que había. Luego hay un tercer paso, que es ir buscando nuevos espacios para que podamos generar nuevas viviendas.

P.–¿Hay alguna concreción respecto a esos nuevos espacios que pudieran darse para viviendas?

R.–Bueno, nosotros hemos planteado algunos que ya están sobre la mesa. Uno es el edificio de Náutica, otro importante es el hospital. También estamos valorando el Carmen Jiménez, y está la Lonja, aunque ese proyecto sí lo contempla el PGOU. Para nosotros encontrar nuevos espacios es muy importante, porque la ciudad necesita habitantes, y para que haya habitantes tiene que haber viviendas.

P.–Ha mencionado usted Náutica, que junto a Tolosa Latour y Marqués de Valdeíñigo son tres propiedades de la Junta que van a pasar a tener viviendas. ¿Están avanzando esos proyectos, que dependían ahora del Ayuntamiento?

R.–Estamos hablando con ellos de Náutica y de vivienda, entendiendo tanto Junta Andalucía como Ayuntamiento que es prioritario. Pronto podremos decir alguna actuación relativa a Náutica, que va a reforzar la vivienda en la ciudad. Pero deben ser ellos quienes lo digan.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, durante la entrevista. / Julio González

P.–¿Y apoya el alcalde la fórmula que plantea la Junta de que convivan viviendas protegidas y renta libre en estas tres actuaciones que asoman en el horizonte?

R.–Que conviva el VPO con la renta libre me parece razonable. A mí y entiendo que a todo el arco plenario, en tanto en cuanto acabamos de aprobar el PRI de Navalips, que contempla un 50% de viviendas protegidas y un 50% de renta libre.

P.–Otra vía para la vivienda son las expropiaciones, que su gobierno pretende reactivar. ¿Hay alguna actuación a la vista?

R.–Estamos haciéndolo, pero todavía no hemos concretado nada. Estamos en el camino, tenemos el crédito para ello; pero la expropiación requiere un proceso en el que estamos avanzando con varias fincas. Lo que intentamos es que haya más espacio habitacional residencial en el casco histórico, teniendo en cuenta que es relativamente más sencillo hacer más viviendas en extramuros.

P.–¿Alguna novedad respecto al hospital?

R.–Seguimos hablando con Zona Franca, intentando explicarles y motivarles para que entiendan que es una oportunidad para la ciudad. Yo tengo claro el compromiso de la Junta de Andalucía de hacer el hospital y nosotros somos partidarios de un acuerdo a tres bandas, con un planteamiento sencillo: la Junta de Andalucía se compromete a hacer el hospital, la Zona Franca se deja comprar un suelo y nosotros lo compramos con la posibilidad de que en ese suelo haya vivienda. Ojalá pronto podamos llegar a un acuerdo.

P.–Pero desde Zona Franca no han contestado todavía...

R.–Bueno, nosotros seguimos hablando con ellos. Ojalá pronto podamos tener una solución.

P.–Los autobuses han sido protagonistas este verano por las numerosas averías. ¿Cómo está ese pliego?

R.–No quiero que sea una excusa, pero es evidente que arrastramos un problema del gobierno anterior, que tuvo ocho años para hacer el pliego y no lo hicieron. Hicieron una estructura de costes, que es uno de los cuatro documentos que se necesita para hacerse un pliego. Y nosotros estamos elaborando los cuatro, que están ya a punto de salir. Sacar el pliego nos va a permitir a largo plazo, no un plazo que yo pongo sino un plazo que pone la administración, dar una solución con 60 autobuses nuevos. Pero mientras eso se da, hay que seguir exigiéndole a la empresa que cuide, que mejore las herramientas que tiene para dar el servicio, que está en precario. Vamos a estar muy insistentes con la empresa para que mientras ellos dan el servicio, lo mejoren.

P.–Tampoco funciona la limpieza ¿Qué es lo que está ocurriendo?

R.–Lo que ocurre, y ya lo hemos dicho varias veces, es que el contrato es el que es, insuficiente. Hicieron un contrato a menos, con frecuencias de limpieza que no eran las adecuadas. Pero es el que tenemos, y sobre eso, con esas herramientas, tenemos que insistir mucho en la empresa para que cumpla lo mejor posible. Y tenemos que tener un control mayor. Por eso hemos reforzado el control con más inspectores, y sacamos planes o programas de refuerzo, como el que estamos dando ahora en septiembre por las tardes en toda la ciudad. En un calendario programado, estamos reforzando y yendo a puntos que consideramos que tienen que estar mucho mejor. Y yo creo que ya empieza a notarse.

P.–¿Cuándo se podrá ver materializado alguno de los grandes proyectos para los que se pidió el préstamo de 27 millones de euros?

R.–El proyecto del cementerio ya se está haciendo, el vaciado está adjudicado y ahora va a empezar esa primera fase, mientras que en paralelo desde Urbanismo se está haciendo el proyecto para que una vez terminado eso, podemos sacar la licitación. El proyecto de la avenida de Astilleros es el más complejo porque dependemos de otra administración, Adif, y estamos cerrando los términos con ellos. Una vez que tengamos ese acuerdo podremos avanzar, porque ahí sí hay proyecto redactado y solo se está actualizando los costes. El tercer proyecto, el de las Puertas de Tierra, está redactándose en la oficina técnica.

P.–Otro proyecto que está a la espera es el del Campo de las Balas, que lleva dos años figurando en los presupuestos pero no sale a concurso la enajenación.

R.–Nosotros tenemos un planteamiento global para ese entorno. Valcárcel para la Universidad, Náutica para vivienda, y el Campo de las Balas como espacio público y hotel. Esto es importante, porque el origen es que el PSOE vendió Valcárcel para que fuera un hotel, y no lo hemos hecho así; y porque el Ayuntamiento ha planteado que en Náutica haya viviendas. El Campo de las Balas está sobre la mesa, pero vamos a avanzar en los otros proyectos para abordarlo luego. Es una prioridad, pero no está en la primera fila de prioridades para nosotros.

P.–Ha dado usted su visto bueno a que se cambie de nombre el Puente Carranza y que pase a llevar el nombre de Rafael Alberti.

R.–El puente es de Fomento, que es quien ha tomado la decisión de cambiar el nombre. Y a mí me parece que Alberti es un poeta absolutamente reconocido y una figura que claramente puede representar a la Bahía. Pero la decisión la toma el Gobierno de España, y yo no considero que tenga que entrar en una guerra de nombres. Ellos son los que tienen que dar una explicación a la ciudadanía.

P.–Y siguiendo con los nombres y con Carranza, ¿cuándo va a afrontar el cambio del Estadio?

R.–Sigue estando en un espacio no prioritario.

P.–¿Qué balance hace del verano?

R.–Recuerdo que cuando llegamos había cierta sensación de que la ciudad había entrado en una dinámica de renunciar a los veranos y a las navidades, y esa dinámica la cambiamos el pasado año. Estamos reforzando además los veranos en el mes de septiembre de manera espectacular. Nosotros sí creemos en un ocio cultural orientado hacia Cádiz y hacia los gaditanos. Lo que hacemos es para Cádiz, pero si además vienen los visitantes, mucho mejor, porque genera empleo, actividad para la hostelería y para el comercio. Pero ya aviso que el verano como tal no ha acabado, y que viene un septiembre potente, un otoño bueno y luego la Navidad.

P.–Y hablando de verano, ¿ha tenido vacaciones el alcalde?

R.–Irme de vacaciones como tal, no. Sí he cogido días sueltos en agosto y me he ido a la playa, a Cortadura, a la Caleta y a alguna playa de la Bahía. Me gusta la playa y la he disfrutado. Ya me iré de vacaciones en algún momento, pero por ahora no se ha dado.