El año del gran impulso urbanístico de Cádiz

El refrán, siempre tan certero, dice que las cosas de palacio van despacio; y aquel que concibió esta frase podía perfectamente ser gaditano. La ciudad sabe, sufre y convive con los tiempos de las administraciones, que si en un trámite cotidiano son desesperantes, cuando hay sobre la mesa grandes proyectos para la ciudad se eternizan. Años de presentación de proyectos, de resolución de trámites administrativos, de solventar obstáculos de cualquier índole que retrasan y retrasan la consecución del objetivo o el inicio de las obras.

Todo esto lo viene sufriendo la ciudad desde hace años, décadas en algunos casos, para no pocos asuntos que son necesarios y que no terminan de hacerse realidad… hasta ahora. De manera extraordinaria, Cádiz afronta una recta final de 2025 y un inicio de 2026 en el que van a empezar a materializarse algunas actuaciones fundamentales para el futuro de la ciudad, que se unen a otras obras no menos destacadas que supondrán, en definitiva, una gran transformación urbanística que invita a mirar hacia adelante con cierto optimismo; entre otras cosas porque detrás de esas actuaciones hay otras que se están tramitando actualmente y que deberán empezar en un plazo algo más largo (a lo largo de 2026 o para 2027).

Hasta una veintena de actuaciones puntuales pueden sumarse en la actualidad que están ya ejecutándose o que están a punto de hacerlo. Es el despertar (al fin) de la ciudad en lo que a Urbanismo, cambios y grandes proyectos se refiere.

En ejecución hay intervenciones destacadas como la reforma integral del edificio Eduardo Benot (en el que se van a invertir 1,7 millones de euros), la construcción del nuevo edificio en las instalaciones deportivas de Puntales-La Paz (por 600.000 euros), o la rehabilitación a través de distintas actuaciones que se le está practicando al Palacio de Congresos, con la renovación de las luminarias, la sustitución de la montera, la nueva climatización o la futurible intervención en las cubiertas.

Igualmente vuelven a verse máquinas desde hace semanas en la Plaza de Sevilla, donde Adif ha retomado una obra importante para habilitar un aparcamiento en superficie junto a la antigua estación, abrir una vía peatonal entre este edificio y la Aduana, y para reurbanizar el acceso a la estación, que pronto estrenará el vestíbulo que lleva 20 años cerrado.

Intensa recta final del año

Mucho más ambicioso se presenta el segundo semestre del año, en el que deben empezar numerosas obras importantes. La última anunciada es la primera fase de la transformación del puerto para integrarlo en la ciudad, con toda la intervención en el Muelle Ciudad entre la plaza de Sevilla y las Tortugas para habilitar una gran zona de ocio y esparcimiento con zonas verdes, juegos infantiles o dos instalaciones de hostelería, entre otras características que empezarán a construirse en septiembre para ser realidad en el período de doce meses.

Esta actuación, que en el terreno portuario se une a la construcción del túnel para dar paso a la nueva terminal de contenedores, supone el desbloqueo, al fin, de uno de los grandes asuntos urbanísticos pendientes para la transformación de la ciudad, para mirar a ese futuro que seguía resistiéndose a Cádiz.

Otro asunto a desbloquear será Valcárcel, donde para la vuelta de verano se espera las primeras obras, que consistirán en la rehabilitación de diversos elementos del edificio en una actuación que acometerá su actual propietaria, la Diputación Provincial, con un presupuesto de 3 millones de euros. Esta intervención acelerará los planes del Ayuntamiento de derribar las naves traseras para urbanizar, en su lugar, una nueva plaza pública, que además permitirá reabrir la calle lateral de Valcárcel que conectará la Caleta con el Mercado Central a través de los Callejones y el Corralón de los Carros.

También cobra interés los depósitos de tabaco, donde ha sido ya adjudicada la obra para culminar la intervención municipal con la transformación de otra nave que se destinará a actividades culturales en ese complejo que precisamente esta semana empezará a ser conocido por la ciudadanía, que el martes y el miércoles podrá conocer cómo ha quedado la primera nave, lista ya para acoger los nuevos usos vinculados a la economía, la formación y el empleo enfocado sobre todo a entidades ciudadanas y sociales.

Este punto de los depósitos de tabaco es, de hecho, el ejemplo perfecto de esa transformación urbanística que ya empieza a ser realidad en la ciudad; allí se van a dar cita en los próximos meses hasta cuatro intervenciones de calado con muy distintos fines. Así, a las obras mencionadas del Ayuntamiento (con 3,6 millones de euros de presupuesto) se le suman las que ya se están produciendo para construir el que será edificio de viviendas más alto de la ciudad (que construye el grupo ABU) y para la que será primera promoción de vivienda social construida en el mandato de Bruno García; y antes de que finalice el año tiene prometido la Junta de Andalucía que empezarán allí también las primeras actuaciones de la futura Ciudad de la Justicia, en paralelo a la culminación de los trámites para levantar el nuevo edificio que absorberá buena parte de ese equipamiento judicial.

Para esta recta final de 2025 se reactivará también, al fin, el último paso en el Cementerio de San José previo a su transformación en zona verde: el vaciado definitivo que necesitará de un período de seis meses y un gasto de 600.000 euros para dar paso a la actuación urbanística que ya tiene financiación (11 millones de euros del préstamo que logró el Ayuntamiento a finales del pasado año).

Además, está previsto acometer la reurbanización de la Avenida de Portugal, de la calle Mirador, de Marianista Cubillo o de Dársena. Se construirá el centro para personas sin hogar de la calle Soledad, coincidiendo con la culminación de las obras de reforma del albergue de Macías Rete; o se actuará en las instalaciones deportivas que llevan años sin uso en la antigua Telegrafía Sin Hilos.

En esta transformación urbanística de la ciudad cobra también protagonismo el Parque Genovés, que iniciará en semanas un importante cambio con la rehabilitación integral de la pérgola de Santa Bárbara (en proceso de licitación con un presupuesto de casi 1 millón de euros), a la que se incorporarán diversos usos (entre ellos el de hostelería) en los locales de la planta baja y que se unirá a la fase final del Teatro Pemán (con otros 1,7 millones de euros de inversión para que vuelva al fin a reabrir a la cultura y a la Universidad) y a la rehabilitación ya iniciada del perímetro exterior y de los parterres y otros elementos del interior.

También está en proceso de licitación actualmente el proyecto de construcción del nuevo edificio para la Administración del Estado, en el solar de la Subdelegación del Gobierno en la Avenida; una importante actuación estatal que empezará en los próximos meses (ya ha finalizado el período de presentación de ofertas y habrá que esperar ahora a conocer la propuesta de adjudicación) para construir un nuevo edificio que aglutinará buena parte de la actividad administrativa del Estado en Cádiz y para crear una nueva plaza, anexa al edificio de Hacienda, con zonas verdes y un pequeño aparcamiento en superficie que acabará, al fin, con las vallas que llevan más de dos décadas acotando ese solar en plena Avenida.

De este modo, todas las administraciones están implicadas en la actualidad en proyectos de calado que ya están en marcha o a punto de comenzar en lo que queda de año y que van a propiciar una importante transformación de la ciudad. Y a todos ellos, además, se sumarán otros que en la actualidad recorren aún esos lentos, eternos, pasillos que tienen los palacios administrativos.