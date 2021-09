926 autónomos gaditanos recibirán la ayuda municipal de 350 euros

Casi un millar de autónomos recibirán en los próximos días 350 euros en concepto de ayudas ante las consecuencias que en su actividad profesional ha tenido la pandemia. Otra de las iniciativas municipales de apoyo a los sectores más afectados por el Covid ha sido ya resuelta. En total, serán 926 los autónomos que perciban esta ayuda, equiparable precisamente a una cuota de autónomo, según avanzó en su día el alcalde y el concejal de Hacienda.

La convocatoria ya resuelta ha sido gestionada por la Concejalía de Comercio, habiéndose presentado un total de 1.465 solicitudes. Es decir, que el 40% de los autónomos que aspiraban a esa ayuda han quedado excluidos por no cumplir con los requisitos fijados en las bases. Todos ellos pudieron presentar la solicitud entre el 24 de junio y el 13 de julio.

Atendiendo a esta resolución, el Ayuntamiento va a destinar a la lucha contra el Covid otros 324.100 euros, en este caso dirigidos directamente a autónomos gaditanos que han solicitado esta ayuda. Una partida muy inferior de los 783.650 euros anunciados en su día para esta convocatoria.

A esta cantidad que se va a conceder a ese millar de autónomos se suman los 194.000 euros concedidos a comerciantes, hosteleros y otras profesiones a razón de 1.000 euros los que no tienen trabajadores a su cargo y de 2.000 euros los que tienen hasta cinco empleados; una ayuda concedida por el Ifef, que contaba con un crédito inicial de 214.000 euros que no ha utilizado en su totalidad.

Y a estos 518.100 euros ya concedidos se le sumará en los próximos meses las ayudas ya anunciadas y publicadas por el Ifef para seguir haciendo frente a las graves consecuencias que en los negocios y actividades profesionales de la ciudad ha tenido el coronavirus. Ayudas que pasan por una nueva convocatoria para hosteleros, comerciantes y otras muchas profesiones (a las que no podrán optar los que recibieran ya esa ayuda de 1.000 o de 2.000 euros y que tendrá un límite de 375.000 euros), una convocatoria de fomento del empleo (con ayudas de hasta 8.000 euros por nuevas contrataciones) y una nueva línea de créditos reembolsables. En total, unos 800.000 euros que se pondrán a disposición de emprendedores gaditanos para favorecer el sostenimiento de sus negocios o la apertura de nuevos proyectos en medio de esta crisis provocada por la pandemia.

No obstante, estas ayudas resueltas por la Concejalía de Comercio quedarán a expensas de lo que determinen los tribunales, que ya aceptaron a trámite el recurso presentado por el abogado gaditano Manuel Martos, que entiende que la convocatoria no cumple con los requisitos constitucionales de igualdad, mérito y oportunidad. El recurso está en manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que tendrá que pronunciarse sobre la validez o no de la convocatoria, que ya defendieron en su momento los concejales de Hacienda (José Ramón Páez) y de Comercio (Montemayor Mures).