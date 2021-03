Las ayudas directas del Ayuntamiento de Cádiz a los autónomos y a la consolidación del empleo para paliar las desastrosas consecuencias económicas de las restricciones impuestas para frenar la pandemia de Covid-19 sólo darán para pagar una cuota de autónomo. Alcanzarán una media de 350 euros para cada uno de los 2.000 autonómos y pymes censados en la ciudad.

Para acceder a ellas habrá que haber saldado antes todas las deudas que se tengan con las administraciones públicas, ya sean cuotas de autónomo, cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores, pagos a Hacienda, impuestos y tasas municipales o débitos a la Junta de Andalucía.

Las solicitudes podrían empezar a presentarse a primeros de mayo, una vez que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, que supere en el periodo de exposición públicas y el resto de los trámites preceptivos, de manera que deberían estar concedidas y cobradas en dos semanas a partir de entonces, es decir, a mediados de mayo, después de cumplimentar una documentanción "muy sencillo".

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, y el concejal de Hacienda, José Ramón Páez, han anunciado esta mañana que el próximo martes, a las 9:15, llevarán a un Pleno Extraordinario la autorización para el uso en estas ayudas de 783.900 euros del Fondo de Contingencias. Se trata de las primeras ayudas directas de este tipo que concede el Ayuntamiento de Cádiz y la primera vez que se recurre a esta fórmula, subrayaron los dos.

Las subvenciones han sido comunicadas a representantes de los principales sectores productivos de la ciudad, entre quienes han tenido una "enorme acogida", según el alcalde, y que las han calificado como "un hito en la historia" del Consistorio gaditano, dijeron González y Páez. "Esperamos que les sirvan para respirar un poco y llegar un poco más desahogadamente a fin de mes", declaró el alcalde. Las subvenciones ya tienen el visto bueno de la Comision Informativa de Asuntos Económicos.

En respuesta a este periódico, González ha reconocido que estas subvenciones son insuficientes para sacar del hoyo a muchos autónomos gaditanos, "pero entre nada y algo, algo es mucho", dijo.

Estas ayudas municipales vienen a sumarse como una tercera partida a dos anteriores de 200.000 y 750.000 euros puestas en marcha por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), aclararon el alcalde y el concejal de Hacienda.

De los 200.000 euros del primer paquete de ayudas sobraron 49.000 euros, que se sumarán al segundo de 750.000, cuya convocatoria saldrá en breve. El alcalde explicó que esto se debe a que "el 60% de las solicitudes no estaban dentro del objeto de la convocatoria, porque todo el mundo está buscando hasta debajo de las piedras y prueba suerte. Un 11% eran de fuera de la ciudad y un 17%, no estaban sujetas a la ley de subvenciones, es decir, tenían deudas con la administraciones públicas". En este sentido, González acusó a la oposición de tener "un interés manifiesto en bombardear la acción del equipo de Gobierno". Páez, por su parte, insistió en la necesidad de certificar que no se tienen deudas con ninguna admininistración.

El alcalde y el edil han criticado duramente que la Junta de Andalucía "haya dejado sin gasta millones de euros de los fondos europeos Feder y del Fondo Social Europeo del año 2020, que debería de haber ido a socorrer a los autónomos. Según datos de la Oficina de Control Presupuestario, apenas la Consejería de Empleo sólo ha gastado un 5% de los 15 millones de euros específicos para ayudas a autónomos y a economía social".

"Este equipo de Gobierno no es así", dijo el alcalde . "Este Ayuntamiento se compromete con los vecinos y vecinas de verdad y sacamos para los gaditanos y las gaditanas de donde no hay, con fondos propios, no con fondos europeos, que ya quisieramos nosotros".

Como ya publicó este periódico, a la convocatoria de los primeros 200.000 euros de ayudas se presentaron un total de 507 solicitudes. De ellas, 202 se limitaban a autónomos sin trabajadores a su cargo, que son para los que ha resuelto hasta ahora conceder 63 ayudas. De los 112.000 euros previstos para este colectivo, el Ayuntamiento sólo va a entregar 63.000 euros. Los que no han sido beneficiarios tienen de plazo hasta mañana para presentar alegaciones.

El resto de autónomos incluidos en esta convocatoria (los que tienen entre 1 y 5 trabajadores a su cargo) tendrán que seguir esperando la resolución del IFEF. Un total de 305 solicitantes para los que el Ayuntamiento tiene reservada inicialmente una partida 102.000 euros, dividida en 28.000 euros para el comercio, 42.000 para la hostelería y 18.000 euros para el resto de actividades.