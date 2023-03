“Que en Zara abra ya lo que sea porque los locales vacíos sólo traen ruina a Cádiz”

Atrás, muy atrás quedan ya los tiempos en los que los comerciantes del centro histórico de Cádiz veían el enemigo en las grandes firmas de moda que vinieron a instalarse justo al lado o enfrente de sus negocios. Su actividad durante décadas revitalizó la zona, sobre todo la milla de oro de la calle Columela, pero también su entorno, y atrajo a un público que antes no venía. Y quien no encontraba lo que buscaba o por simple curiosidad terminaba entrando en las pequeñas tiendas de siempre o en las de apertura más reciente. De hecho, los cierres de los dos locales de Zara y los de Massimo Dutti, Oysho, Bershka y Springfield fueron muy lamentados en el sector, que terminó acogiendo como unos potentes aliados a los establecimientos del Grupo Inditex. Ahora que acaba de salir al alquiler el enorme edificio que albergaba Zara Mujer preguntamos a comerciantes locales de su entorno qué les gustaría que abriese allí, una vez descartada la posibilidad de que ni siquiera en grupo puedan hacer frente a un precio de nada menos que 25.000 euros al mes.

“A mí gustaría que ahí fuera algo textil, lo que pasa que con el precio que están pidiendo tendrá que ser alguna empresa grande y potente capaz de asumir un alquiler de ese monto, como era Inditex. Me parece una barbaridad”, comenta Rosario Escudier, propietaria de la Joyería Regent, situada justo enfrente del edificio. “Algo textil es lo que le viene bien a esta calle, lo que atrae más público y lo que me interesa a mí para mi negocio”, concluye con seguridad.

“Espero que lo coja alguien lo antes posible para que le dé más vida a la calle”, responde Patricia Ortega, encargada de la tienda de Pepe Pinreles en Columela. “Yo ahí veo un Primark porque es una firma que atrae a muchísima gente y eso es público para todos”. Pero ¿no teme que le hagan la competencia?, porque Primark también vende género como el suyo, se le plantea. “No, pero el mío es mejor. Mi marca es mi marca”, responde riendo. “No puedo decir cómo era esto cuando estaba abierto Zara porque solo llevamos un año aquí y ya estaba cerrado, pero no cabe duda de que Zara atraía a muchísima gente”, recalca Patricia. “Las grandes firmas no son competencia, son un polo de atracción: público que pasa, público que entra en la tienda”, corrobora. ¿Y el precio? ¿qué le parece el precio? “Creo que terminarán bajándolo, porque creo yo que ni El Corte Inglés estará dispuesto a instalarse aquí por esa cantidad... ¿Y si no fuera una firma textil? “No sé, como no sea una ampliación del Decathlon...”

“Todo lo que sea comercios abiertos y que tenga vida la ciudad y el centro, bienvenido sea, por mí, estupendo”, dice José Moreno, de La Cápsula, en la calle José del Toro. José abrió cuando todavía funcionaba la tienda de ropa femenina del grupo de Inditex, “pero la verdad es que no he notado mucha diferencia de público. Estaba satisfecho cuando trabajaba Zara y ahora, también. No he notado un bajón en el negocio”. “Supongo que por lo grande que es el local, tendrá que ser una firma potente la que pueda abrir ahí, imagino o que de textil ¿o quizá algo de hostelería? No lo sé. Lo que sí que está claro es que en la planta baja debería ir algo abierto al público”, propone el comerciante. “La verdad es que yo nunca he visto competencia en nadie. Yo me centro en hacer lo mejor posible mi trabajo... igual me equivoco y ahí se instala alguien que me puede perjudicar, no lo sé. Pero que se monte algo y que la ciudad tenga más vida siempre es una buena noticia. Siempre es mejor que tener un edificio tan importante en el centro de Cádiz cerrado. Creo que es algo que le puede venir muy bien a la ciudad”.

“Que abran ahí lo que quieran, pero que las tiendas no estén cerradas, por favor. Que le den movimiento a la calle y que se anime todo. Que los negocios cerrados nada más que traen ruina”, dice María José Enríquez, propietaria de Bolita. “Hombre, yo no quiero que ahí se instale alguien que venda ropa de niño porque es lo que vendo yo... Esa tienda es muy grande... ropa de señora no hay mucha, aunque a quienes la venden tampoco les vendrá bien... Quizá un Primark, no sé... A 25.000 euros al mes tiene que ser una cadena potente ¿Apartamentos turísticos? No, yo creo que ya tenemos bastante; es un público que viene y se va... Un Ikea tampoco sería mala idea... algo que atraiga a la gente al centro a comprar”.

“Antes que apartamentos turísticos, que ya está bastante saturada la ciudad con este tema, entiendo que lo que remontaría la calle Columela y todos los comercios de alrededor sería otro local comercial de lo que fuera, pero comercio”, responde María Cantero, de la tienda de colchones Decodescanso, también en José del Toro. Lo ideal sería una tienda de ropa, que es lo que escasea aquí con el cierre de locales de ese sector. Pero lo que fuera, bienvenido sea”. ¿Y si fueran muebles? “Hombre, a mí, que vendo colchones, me vendría mal, pero nunca llueve al gusto de todos. Aunque también se dice que la competencia es siempre buena... A mi el boom de los apartamentos turísticos no me ha afectado porque en ese sector van por otros derroteros: tratan directamente con proveedores. A mi me beneficia gente de fuera que se compra una segunda vivienda en Cádiz. Tengo muchos clientes de Despeñaperros para arriba”.

“Es verdad que las grandes empresas al final mueven público a los centros comerciales. Que se fuera Zara ha hecho daño al pequeño comercio del centro”, opina Sonia Romero, de La Vecina. “Y en esos edificios tan grandes y caros es complicado que un pequeño negocio o una marca que cumpla unos valores acabe metiéndose. Al final será una gran empresa. Pero, ojo, que eso no es malo, que también atraen público a las tiendas”.

“Aquí falta moda, después del cierre de Massimo Dutti, de Oysho y las demás, pero espero que al final no entre un Primark, porque fomenta un tipo de ropa poco sostenible con ropa de mala calidad y muy barata”, añade Sonia. “Dentro de todas las cadenas del mundo textil es la que comete los mayores abusos entre sus trabajadores y trabajadoras, además de la explotación que hay detrás de toda su producción”, apunta su compañero, Santiago Silvero. “Lo ideal sería que en espacios como esos se instalasen varios negocios pequeños de manera que fomentaran algo positivo, pero a ese precio es inviable”, reconoce Sonia. “Sin embargo hay otros locales por aquí por 2.000 o 3.000 euros al mes donde sí que sería posible una experiencia colaborativa”, concluye la creadora de La Vecina.

“Yo creo que en Cádiz centro lo fundamental es que se arregle el problema del aparcamiento. A partir de ahí, lo demás. Porque esto es por lo que a la gente le cuesta venir al centro”, plantea Yaya, propietaria de Chic & Glam Boutique. “Ahí veo una mezcla de tiendas con un poco de todo, si son comerciantes locales, mejor, pero a ese coste lo veo inviable para cualquier autónomo, pero no para una gran empresa ¿Un Primark? Todos los negocios de ese tipo que atraigan a gente creo que son buenos y no los veo como competencia porque el cliente tiene para elegir. Sería como en los grandes centros comerciales, con un poco de todo. Todo lo que no se plantee con maldad, creo que es bueno”, concluye Yaya.

“Lo que sea está bien; lo que no conviene en absoluto es un local o todo un edificio cerrado, ya sea una gran firma o no”, opina Mario Criado, de la Joyería Galicia. “Cuanto antes se abra, mejor. Toda empresa que venga abrir, bienvenida sea. Un Primark vendría bien porque atrae a gente”.

María Martín, de La Clandestina, uno de los pocos negocios de hostelería de la zona, además de librería, también opina: “Lo ideal sería que ahí se instalase gente de aquí para que no ocurriese lo mismo, pero entiendo que es muy complicado a ese precio" ¿Un Primark? “No, yo ese tipo de cadenas preferiría que no” ¿Y un Fnac? “A mi no me importaría. Siempre es bueno que haya más oferta. Nosotras estaríamos encantadas de que abriese otra librería en el entorno, sobre todo después del cierre de Baobab”.