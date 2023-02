Vivienda en Cádiz: 2.500 para construir en la agenda de las administraciones

En tercer lugar, Tubío hace mención al solar de Puntales que la Junta de Andalucía sacó en subasta para una promoción privada de vivienda protegida que ha quedado desierta. Defiende el Ayuntamiento que sea la propia Junta de Andalucía, con fondos Next Generation, quien desarrolle esa promoción de 212 viviendas; “y que esos pisos salgan en alquiler, no a la venta, porque así nos aseguraremos el uso para 200 jóvenes de la ciudad”, solicita la concejala, convencida de que la fórmula prevista ahora por la Junta de viviendas en venta “puede dificultar el acceso de muchos jóvenes que seguramente no obtengan la hipoteca del banco para comprar la casa”.

En los Chinchorros el viento parece soplar, al fin, a favor; y al anuncio de la operación que lidera el grupo Q para construir 110 viviendas se le une la reciente adjudicación de las obras por parte de Procasa para levantar el otro edificio de 28 viviendas protegidas en Marqués de Cropani que rematará la intervención en este barrio que acumula años de espera y abandono. Una operación que deberá culminar en los próximos años el cierre definitivo del cementerio y su conversión en una gran zona verde, cuya financiación (de unos 4 millones de euros) no fue respaldada recientemente por los fondos Next Generation y por ahora tendrá que asumir el Ayuntamiento en solitario.

Muchas promociones puntuales en marcha

A los grandes focos de construcción de nuevas viviendas en los que trabajan las administraciones actualmente hay que sumar las pequeñas promociones que poco a poco vuelven a desarrollarse y van avanzando. En este capítulo, hay que mencionar las que el Ayuntamiento tiene más avanzadas. Como las 28 viviendas de Doctor Marañón cuya entrega será “inminente”; los 11 alojamientos transitorios de Setenil, cuyas obras alcanzan ya el ecuador del proyecto; las 16 de la calle Santiago cuyas obras ya han comenzado; o las 23 del número 20 de García de Sola, cuyas obras saldrán a licitación en pocas semanas.

A estas promociones hay que unir las primeras 60 viviendas de la segunda fase de Matadero, cuyas obras avanzan a buen ritmo para culminar este mismo año e iniciar posteriormente la Junta de Andalucía la tramitación para construir las 42 viviendas restantes para culminar esa operación.

Ya tiene el Ayuntamiento la financiación para desarrollar otras tres promociones que suman 26 nuevas viviendas que están ahora a la espera de trámites administrativos previos a redactar los proyectos definitivos y licitar las obras. Se trata de Pericón de Cádiz 3-5, Sagasta 77-79 y Calderón de la Barca 19.

E insiste Tubío en instar a la Junta de Andalucía que resuelva la financiación Next Generation para otros cinco proyectos solicitados. Dos (Chinchorros y García de Sola 20) que financiará el Ayuntamiento con sus recursos si finalmente no llega esa ayuda; y tres en los que se busca una financiación público-privada para que sea una empresa la que construya las viviendas y luego gestione el alquiler durante un período de tiempo (un mínimo de 50 años) sin que el Ayuntamiento pierda la titularidad del suelo. “Insistimos a la Junta porque aún no ha habido respuesta y al ser fondos Next Generation hay plazos que si no se cumplen se pierde ese dinero”, apunta Tubío.