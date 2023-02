El PP quiere poner ya en marcha la transformación de Tacita de Plata

El equipo de gobierno presentó el pasado mes de noviembre su plan para transformar urbanísticamente los patios de La Tacita, derribando las 112 viviendas actuales para levantar en su lugar 209 en un proceso que se estima, en el mejor de los casos, en doce años de obras alternando distintas fases de derribo de bloques y construcción de los nuevos. Tres meses después, el Partido Popular quiere que esta intervención se ponga en marcha lo antes posible, y por ello va a reclamar en el pleno que se celebrará el próximo día 16 que el presupuesto del Ayuntamiento incorpore ya una partida de 1,7 millones de euros que permitiría poner en marcha el proyecto.

Conviene recordar que el plan municipal es que la operación se pueda desarrollar con una inversión total de 32,8 millones de euros, que se quieren compensar con 12,3 millones de euros de ingresos fruto de la venta de uno de los nuevos bloques, que se destinará a VPO, además de la venta también de garajes y trasteros que se contemplan en esa futura barriada. Es decir, que el Ayuntamiento necesita 1,7 millones de euros al año para hacer posible esta importante intervención urbanística. Una partida que la propia concejala de Vivienda, Eva Tubío, calificó en su día como “viable”; de ahí el planteamiento que defienden ahora los populares para que se asigne ya esos primeros 1,7 millones.

En su defensa de esta propuesta económica, el PP recuerda que la concejala de Vivienda anunció la intención de que la actuación en La Tacita de Plata comenzara a finales de este año 2023, para lo cual consideran imprescindible incluir ya esta partida en las cuentas municipales, teniendo en cuenta que el presupuesto va a ser prorrogado este año.

“Nuestra preocupación es, sinceramente, que llegue mayo y el responsable de la sequía en materia de vivienda pública estos ocho años se vaya sin siquiera asignar en el presupuesto este último anuncio de 200 viviendas”, afirma el portavoz de los populares, Juancho Ortiz, respecto a una propuesta que considera “realmente sencilla”. “Si anuncias que vas a empezar en 2023 a construir 209 viviendas tendrás que tener partida presupuestaria para ello ¿no? Pues eso es lo que pedimos, que se asigne ya la partida presupuestaria y se comience el trámite para la licitación”, añade.

En paralelo a esta reclamación al gobierno municipal, los populares también incluirán en su propuesta la instancia a la Junta de Andalucía para que declare a esta barriada de extramuros Zona Deteriorada, lo que a priori facilitaría el acceso a subvenciones y planes de viviendas específicos que facilitarían la financiación de la operación. Una propuesta que ya el Ayuntamiento ha trasladado a la administración autonómica, estando a la espera de esa tramitación necesaria. “Lo hacemos para que no se nos pongan pegas en la propuesta”, indica Ortiz, que recuerda al gobierno local que para acceder a esa declaración de Zona Deteriorada “tienen que solicitarlo desde San Juan de Dios, que luego se quedan parados, como han hecho en estos últimos ocho años, y salen buscando culpables por todos lados”.

El planteamiento del PP no esconde la crítica a la gestión del gobierno de Kichi en materia de Vivienda, “porque no es de recibo que durante estos ocho años Kichi haya estado engañando a los gaditanos que tenían y tienen aspiración a acceder a una vivienda a precio asequible en su ciudad, sin construir más que 35 pisos en tres fincas que ni siquiera ha comprado o expropiado, porque se las encontró en Procasa compradas por nosotros antes de 2015, igual que se encontró todas las fincas que ahora anuncia que va a construir cada semana”. “No se puede estar ocho años mareando al personal con mentiras y engaños y, para rematar, anunciar que vas a hacer 200 viviendas, pero no pones un euro en el presupuesto para hacerlas”, concluye Juancho Ortiz.