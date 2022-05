Viogén en Cádiz: dos años esperando una firma del Ayuntamiento

La atención a las mujeres víctimas de violencia de género, el denominado Viogén, en el aire. Los agentes de la Policía Local de Cádiz que prestan ese servicio han presentado su renuncia, y el Ayuntamiento ni siquiera ha renovado el convenio que suscribe con el Estado para coordinar este servicio y prestarlo de la forma más eficaz posible. Dos años lleva esperando la administración estatal a que el Ayuntamiento gaditano suscriba el preceptivo convenio.

Así lo han asegurado desde la Subdelegación del Gobierno, que por otro lado indican que se trata de un trámite para nada complejo, "que se hace en diez minutos", para renovar ese convenio relativo al Viogén. Basta con certificar que el convenio ha sido ratificado para que Madrid dé luz verde a la firma. Un convenio que es necesario ya que responde a un cambio que ha habido en las leyes y que obligan a una nueva redacción de este protocolo que ejecutan de la mano Estado y Ayuntamiento.

En esta larga espera hubo un primer error del Ayuntamiento ya subsanado, al acordar la Junta Local de Seguridad en su día la aprobación del convenio, y no su ratificación, que es el trámite administrativo que exige la administración estatal. Hubo que esperar, pues, hasta septiembre del pasado año, cuando se celebró una nueva Junta Local de Seguridad que, esta vez sí, ratificó el citado convenio.

Pero ahora necesita la Secretaría de Estado de Seguridad el acta de aquella reunión de septiembre que certifica el acuerdo de ratificar ese convenio; un documento que a día de hoy sigue sin recibirse por parte del Ayuntamiento, "pese a que en numerosas ocasiones se les ha pedido desde esta Subdelegación".

Hasta que Madrid no reciba el acta no podrá enviar la documentación final, que simplemente tendría que ser firmada por el alcalde para estampar la rúbrica final que pone el secretario de Estado de Seguridad. Así de fácil, aunque no lo parezca.

34.000 euros anuales

Al hilo de este convenio, la Subdelegación del Gobierno recuerda que el Ayuntamiento de Cádiz está recibiendo alrededor de 34.000 euros anuales, que suman una partida fija por el desarrollo del Viogén y otra variable en función del número de mujeres atendidas (en el caso de Cádiz más de 50 en la actualidad).

En cualquier caso, desde Subdelegación aseguran que el retraso del Ayuntamiento en actualizar el convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad no pone en peligro la vigencia ni el desarrollo del programa Viogén, que se considera fundamental en un aspecto tan sensible como la violencia de género y el seguimiento a las víctimas.