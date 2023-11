El Veedor, primer bar perjudicado por una despeatonalización en Cádiz: tres mesas y un empleo menos

Por orden de la Policía Local y sin ninguna otra comunicación por parte del Ayuntamiento de Cádiz, el emblemático y veterano Ultramarinos Bar El Veedor se ha visto obligado a retirar las tres mesas que tenía concedidas en la calle del mismo nombre. Resultado: doce comensales (multiplicados mínimo por dos en cada uno de los tres turnos de comida) menos y, por lo tanto, un empleo menos. Eso, con un permiso de ocupación de la vía pública en vigor que todavía están pagando por trimestres.

La vida da muchas vueltas, muchas veces imprevistas. Y los efectos de las políticas municipales, también. El PP en la oposición defendió con uñas y dientes a los hosteleros respecto a una ordenanza reguladora de terrazas que suprimía mesas en la calle, impulsada por Martín Vila, el concejal de Vía Pública y Movilidad del Gobierno de José María González ‘Kichi’, el mismo que aceleró la peatonalización del casco histórico. Ahora, con el popular Bruno García al frente del Ayuntamiento, la despeatonalización de una calle acaba, ni siquiera por decreto, sino por una orden policial, con el velador de un establecimiento hostelero autorizado en el anterior mandato. Por el momento no se sabe si el actual Ejecutivo va a despeatonalizar otras calles, pero es fácil deducir que, de ser así, podrían correr peligro otras terrazas en el casco histórico gaditano.

“Solicitamos la terraza en cuanto pudimos, después de que supimos que se iba a peatonalizar la calle”, cuenta a este periódico Juan Antonio Chicón, gerente de El Veedor. “Como es preceptivo, tuvimos que presentar un proyecto que se ajustase a la ordenanza vigente; solicitamos toldos, separadores y macetas, sobre todo por una cuestión de seguridad, pero nos dijeron que no podía ser, así que nos adaptamos a lo que se nos exigía desde el Ayuntamiento”, explica justo antes de participar en la movilización y la asamblea convocadas la tarde de este martes por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Carlos III y en la que participó todo el barrio de El Mentidero.

“Eran sólo tres mesas con doce taburetes, que preferían los clientes con movilidad reducida, que venían con animales domésticos o que, simplemente, elegían disfrutar del aperitivo al aire libre. El Veedor, todo el mundo lo conoce, es un bar con un aforo limitado en el que casi siempre se está achuchadito”, recuerda el hostelero. “La Policía Local llegó el viernes y nos dijo que debíamos retirar la terraza, sin más explicaciones ni comunicaciones. Pregunté si cabía recurso, pero me dijeron que no lo sabían, que preguntase en el Ayuntamiento”, asegura. “Para atender la demanda de la terraza contraté a una persona de refuerzo, a quien por desgracia ya he tenido que comunicar que no puedo mantener en plantilla”, lamenta Juan Antonio Chicón.

“No es una cuestión de que pierda algunos ingresos o clientes. Es una cuestión de seguridad. Yo nací aquí al lado, en la calle Hércules, y mi padre [Paco Chicón] lleva en El Veedor desde 1975. En todo el tiempo que la calle ha estado abierta al tráfico hemos visto muchos accidentes y atropellos y un sinfín de incidencias”, asegura Juan Antonio Chicón. “El parking de San Antonio tiene capacidad para 450 vehículos, con lo que podemos decir pasan a diario por lo menos 900 coches por esta calle por la que circulan muchas personas, entre ellas muchos niños de ida o de vuelta a sus clases en el Carlos III”, argumenta.

“Lo que pido es seguridad para la gente en general, no solo para nosotros y nuestros clientes. Sin aceras, sin badenes, sin ninguna medida de seguridad estamos todos en peligro ante el paso de motos, camiones y coches. Además, la calle Veedor es una vía de enlace principal entre la Calle Ancha y la Plaza de San Antonio y la calle Zaragoza, El Mentidero, el Parque Genovés, el Falla y la Alameda, que genera mucha vida siendo peatonal”, plantea el hostelero.

Más allá de la pérdida de la seguridad vial, que insiste en colocar en primer lugar, a Juan Antonio Chicón dicen dolerle las formas con las que se ha ordenado la retirada de la terraza. “Desde el Ayuntamiento no nos han escuchado ni nos han dado la oportunidad de consensuar una solución, de plantear alternativas, que las hay”, lamenta.