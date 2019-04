La familia de Valcárcel busca el busto que donó a Diputación

El pasado mes de noviembre Carlos Rodríguez de Valcárcel y Ribed remitió una carta a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, en la que le pedía información sobre la situación del busto que de su padre, Carlos María Rodríguez de Valcárcel, regaló la familia a la institución provincial en julio de 1974.

Rodríguez de Valcárcel, miembro del ala más pura de la Falange, fue nombrado gobernador civil de Cádiz con apenas 32 años. En la ciudad encabezó los planes de ayuda que se pusieron en marcha tras la explosión de la base militar de San Severiano en 1947. Suya fue la recuperación, estrictamente controlada por la censura, de las agrupaciones del Carnaval y la apuesta por la nacionalización del astillero de Echevarrieta.

Su mujer, Carola Ribed, dio nombre a un pequeño colegio público que se levantó en la barriada España.Fallecido en 1961, se tituló con su nombre al instituto gestionado por la Diputación Provincial frente a la Caleta. Y el 7 de julio de 1974 la familia del político regaló al centro un busto del gobernador.

El busto presidió durante años el acceso al colegio, enmarcado en un mural de azulejos. Hasta que un día del mes de junio de 1998 desapareció. Poco más tarde, según relataba Diario de Cádiz, la imagen del gobernador, confundida por algunos con la de José María Pemán, fue encontrada en la playa de la Caleta. Todo hacía suponer que se restituiría a su lugar o se trasladaría a otro centro de la Diputación.

De eso hace veinte años. El pasado noviembre, Carlos Rodríguez escribió a Irene García y preguntó por esta imagen. Quería saber dónde estaba el busto, si estaba expuesto o guardado. Y en el caso de que la Diputación no lo quisiera, reclamaba su devolución a la familia.

Ayer, el hijo del gobernador franquista reconocía a este periódico que había escrito tres cartas a la presidenta de la Diputación. Y junto a ellas, insistentes correos electrónicos. Pero aún no ha recibido respuesta alguna.

Valcárcel se muestra molesto con este silencio. "Lo mínimo es que si un ciudadano pregunta, se le responda". Sí le respondió la secretaría de García. "Me dijeron que el busto no se encuentra incluido en la relación de bienes del Libro del Inventario Consolidado de la Diputación de Cádiz. Yo lo que quiero es que me responda la presidenta, porque estamos hablando de un regalo que la familia del gobernador civil hizo a la institución provincial. Y me preocupa mucho que la Diputación pierda algo que se le había donado. ¡Espero que por el bien de la Provincia de Cádiz y de sus habitantes este sea este el único bien donado a la Diputación y que esta ha perdido!", se lamenta Rodríguez de Valcárcel y Ribed.