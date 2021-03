La vieja guardia del PP municipal ha saltado al ring. La ex alcaldesa Teófila Martínez, ahora presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), y la ex concejal Mercedes Colombo, ahora al frente de la delegación de Cultura de la Junta, se pusieron de acuerdo para salir en defensa de su queridísima compañera de partido Carmen Sánchez.

Fue la manera de pedirle a la concejala del PP que guardara silencio la que ha sacado de sus casillas y lo que ha hecho resucitar sus instintos "antikichistas" retenidos desde hacía ya algún tiempo.

Ya el viernes, a poco de terminar el polémico Pleno municipal, Teófila Martínez aprovechó su cuenta de Twitter para soltar su primer pildorazo contra aquel que le quitara hace ya casi 6 años la Alcaldía de Cádiz. “Acaba de dejar muy claro el alcalde cuál es su sentido del machismo, y el respeto que tiene a las instituciones que representa. Ahora dirá que esto también es Libertad de expresión”.

Con este zasca online, Teófila reprendía a Kichi por el ya famoso “quédese calladita”, como si de una “colegiala” se tratara, según salieron pronto a decir los miembros del Grupo Municipal del PP de Cádiz.

Al día siguiente, el debate online se mantenía con una salida por parte de Mercedes Colombo con un mensaje dirigido a Kichi: “Te sientes acorralado y tú única defensa es atacar a Teófila, qué bonito”.

Fue el alcalde el que se llevó la batalla hacia otras arenas cuando escribió un tuit sobre su antecesora en el sillón de San Juan de Dios: “Teófila Martínez cobra más de 80.000 euros de dinero público como presidenta de Autoridad Portuaria. Sin embargo, en vez de dedicarse a gestionar el puerto de la ciudad, que falta hace, utiliza su cargo y sus recursos para su única obsesión: atacarme”.

El alcalde reitera sus disculpas por una reacción en un contexto de rifirrafe político

Ahí ya no obtuvo respuesta alguna y la batalla pasó a ser un soliloquio con un único protagonista, José María González.

Perlas contra Teófila Martínez

En una ristra de tuit siguió soltando perlas contra Teófila, de la que dijo que “sus redes sociales son un monotema constante basado en el insulto, la descalificación y la mentira. No aporta ni una sola información sobre su gestión. Únicamente bilis”. A lo que le suma un “quien tiene como profesión vitalicia, y además muy bien remunerada, la política, debería entender que no está ahí para ser trinchera contra este Ayuntamiento, sino como servidora pública y para priorizar el interés de la ciudadanía” o un “ya es hora de pasar página, de comprender que los vecinos de esta ciudad eligieron que no querían que su dinero fuera a parar más, en mitad de una crisis, al autobombo, las gambas, y Campari. Que querían un representante cuyo nombre no apareciera en los papeles de Bárcenas”.

Ahí sonó el triple pitido del silbato arbitral en una batalla que parecía terminar con una reprimenda del también concejal del Grupo Municipal del PP, José Carlos Teruel: “Tape usted sus errores atacando a otra mujer en vez de disculparse con ellas y asumir su error... Lamentable Kichi !!!!”.

Disculpas a Carmen Sánchez

Tras este fin de semana plagado de riñas online a raíz del ya popular, nunca mejor dicho, “quédese calladita” dirigido a Carmen Sánchez, este mismo lunes, el alcalde José María González ‘Kichi’ emitía un comunicado oficial con la clara intención de apaciguar los ánimos. En este comunicado de prensa, Kichi reitera las “disculpas” hacia la concejala Carmen Sánchez por las declaraciones en “un contexto de rifirrafe político”.

Eso sí, el alcalde aprovecha la misiva para decir que “lo cierto es que el Partido Popular vuelve a contar su parte de la historia omitiendo todo el contexto”. A esto suma que las declaraciones “fueron fruto del enfrentamiento político y no de género”.

José María González ha lamentado que “el Partido Popular aproveche la mínima para romper los diálogos en materia de igualdad, un tema delicado y en constante evolución que requiere la implicación de todos nosotros, con el único objetivo de tapar las vergüenzas de su propio partido ante su incapacidad de apostar por una igualdad real y efectiva”.