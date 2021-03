Juancho Ortiz no hablará de igualdad con Kichi tras su "quédate calladita"

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha anunciado hoy en la rueda de prensa convocada junto a los diputados populares María José García Pelayo y José Ortiz para abordar la situación de la muralla, que rompe cualquier tipo de cualquier tipo de negociación y relación en materia de igualdad y defensa de la mujer con Adelante Cádiz y Kichi, porque “no se dan las condiciones para que sigamos hablando con ellos en estas materias”.

Juancho Ortiz explicó que para su grupo es ya inasumible seguir hablando de defensa de la Mujer con el Gobierno Local: “Luego se preguntan por qué no asumimos los planteamientos de las políticas de igualdad que quieren implantar en la ciudad. No están haciendo nada al respecto, y además siempre guiados por el sectarismo. Ya enseñaron la patita en la declaración del 8M, donde no admitieron nuestra propuesta porque hablaba de sus recortes en materia de Igualdad, y sus incumplimientos de la ley en los convenios de las empresas públicas, y ayer se certificó ese sectarismo con este ataque machista del alcalde con su 'quédate calladita'”.

La diputada nacional del PP por Cádiz María José García Pelayo también ha condenado “el comportamiento machista de Kichi: no es un ataque a Carmen Sánchez sino a todas las mujeres, y quiero decirle que al alcalde de Cádiz que ni las mujeres del Partido Popular ni las mujeres de Cádiz aceptamos llamadas al orden de los machos alfas. Ningún hombre ni ningún político va a hacer que nos callemos”. García Pelayo pidió “unas disculpas sinceras con Carmen Sánchez y con todas las mujeres, y cuando da disculpas condicionadas a si se sintió ofendida demuestra más machismo. Pues claro que se sintió ofendida, y todos nosotros. No nos va a callar, y basta ya de machos alfas.