"Quédese calladita", le espeta Kichi a una concejala del PP en mitad de un Pleno

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha calificado de "intolerable" la actitud "déspota y machista" que ha tenido el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, con "mi compañera de grupo, Carmen Sánchez, a la que ha dedicado un 'quédate calladita' que suena a esos tiempos en los que ellos siempre hablaban, y las mujeres ni se podían plantear participar en un arco plenario. Ha sonado a trasnochado, antiguo y huele a naftalina".

Juancho Ortiz ha señalado que “lo peor de todo es que procede de una formación política que -a esta hora de la tarde no sé muy bien cómo se llama- se supone que defiende a las mujeres y que hablan de conciliación, de feminismo y de muchísimos otros conceptos que después en el día a día, se demuestra que son pura palabrería y sus actitudes no concuerdan con lo que venden a golpe de megáfono".

Así fue exactamente la escena

La escena se produjo exactamente cuando el Pleno telemático apenas si había sobrepasado la hora y media de debate. La edil Carmen Sánchez estaba protestando porque el alcalde le había dado la palabra a su concejal, Martín Vila, pese a que en Junta de Portavoces habían acordado que no habría intervención sobre el punto que se estaba tratando, relativo a la Ordenanza del Taxi.

El alcalde le pide a la concejala popular que se mutee, o sea, que silencie su micrófono, o que lo hará él. A lo que ella responde que ya lo hace, "que ya soy mayor". Entonces el alcalde le contesta literalmente: "Por favor, no se desmutee y quédese calladita mientras que habla el señor Vila, que es quien tiene el turno de palabra". A lo que la edil respondió: "señor alcalde, no me hable así porque me parece bastante machista". "Podemos seguir así, jugando a que usted me desmutea y yo le desmuteo. Perfecto, juguemos un rato... ¿se ha cansado ya de jugar?", añadió González, para dar paso inmediatamente a su concejal: "Señor Vila, adelante. Esboce las propuestas".

"Lo más condenable es el tono infantil y de sorna"

El presidente popular añadió que "quizá lo más condenable es el modo infantil y con cierto tono de sorna con el que ha tratado a mi compañera, que no se merecía ese trato vejatorio y agresivo con el que se refirió hacia ella el alcalde. Una actitud más que reprochable del que se supone que es el alcalde de una ciudad que ha sido proclamada como cuna del constitucionalismo, hecho apoyado por todos los partidos y vuelve a demostrar que no está a la altura; todo lo contrario, por día más sectario, capaz de mandar callar a una mujer, utilizando diminutivos, que ha hecho que la frase sea aún más peyorativa".

Juancho ha concluido preguntándose qué habría ocurrido si en lugar de hacer esto un alcalde “anticapitalista” hacia una edil popular hubiera sido al contrario, y reclamó unas “disculpas de manera seria, sincera y sosegada, y sin utilizar estrategias del debate político para seguir atacando a las mujeres, ni a las del PP ni a ninguna otra, que cada vez se parece más al que ha sido su líder hasta hace un cuarto de hora, el macho alfa. Cuando le toca a un hombre lo llama al orden, como hizo varios puntos después con José Carlos Teruel, pero a Carmen Sánchez la manda a que se quede calladita”.