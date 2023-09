South International Series Festival, que se celebra en Cádiz, presenta su programación en Madrid

Los artífices y protagonistas de la primera edición del South International Series Festival han comenzado a desfilar por el photocall de la Sala Berlanga, en Madrid, donde este 20 de septiembre se presenta la programacion completa del festival que se celebra en Cádiz del 6 al 13 de octubre.

El director de la cita, Joan Álvarez, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, el gerente de Womack, productora del festival, José Carlos Conde, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, todos artífices del festival, también han pasado ante los medios de comunicación junto con los equipos de algunas de las series que estarán en South y, por tanto, en Cádiz.

El equipo de la serie La ley del mar, con su protagonista Luis Tosar y su director, Alberto Ruiz Rojo, han dado las primeras pinceladas de la miniserie de Radio televisión española.

Igualmente, Antonio Resines ha hablado de Serrines, madera de actor, y los gaditanos Joaquín Perles y Rocío Marín de Desde el fondo.

Una treintena de estrenos en las secciones de ficción y no ficción

Hace unos días se avanzaron los primeros títulos internacionales que formarán parte de las secciones de ficción y de no ficción. La serie israelí Carthago, la surcoreana Monstrous, son los primeros títulos que formarán parte de la programación de la Sección Oficial Ficción, mientras la británica The Man Who Stole the Scream, será uno de los títulos que el público podrá disfrutar en la Sección Oficial No Ficción. A ellas se sumarán otros títulos que se darán a conocer durante la presentación.

Además de estrenos de los primeros episodios de las series que se podrán disfrutar en la temporada 2023-24 en las principales cadenas y plataformas, el South Series acogerá avances de series que están en proceso de rodaje así como screenings de proyectos que están en una fase inicial de producción, para fomentar el networking entre profesionales de la industria.

Andalucía tendrá un protagonismo especial

El South International Series Festival, que comenzará el próximo viernes 6 de octubre en el Palacio de Congresos de Cádiz, nace en un lugar clave para la producción internacional de series, como es Andalucía, donde cada año se ruedan más de 1.300 producciones audiovisuales, generando un impacto económico de 118 millones de euros y más de 19.400 empleos directos, según datos de la Andalucía Film Commission.

En este escenario, el sector audiovisual andaluz goza de un momento privilegiado de crecimiento económico y desarrollo creativo, gracias a un consolidado tejido industrial, profesionales con una larga trayectoria y un rico y heterogéneo plato histórico y natural.