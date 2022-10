Rosa de la Flor cifra en un 35-40% el apoyo del PSOE de Cádiz a su candidatura

El PSOE de Cádiz ya tiene un militante oficialmente dispuesto a ser candidato de las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Mientras el aparato oficial del partido deshoja la margarita entre José Pacheco, al que intentan convencer sin demasiado éxito por ahora, y Óscar Torres, actual portavoz municipal, la que fuera concejala hasta principios de este año, Rosa de la Flor, ha tomado la delantera y ha oficializado este lunes su candidatura para ser la alcaldable del PSOE.

"Me presento porque soy de aquí y conozco a la ciudad como la palma de mi mano desde la Punta de San Felipe hasta el Río Arillo", además de que en su tiempo de concejala "conocí una ciudad que como ciudadana de a pie no sabía y he conocido las debilidades y las fortalezas" por medio de las reuniones mantenidas con todo tipo de agentes sociales y económicos de Cádiz. Estas son las principales cartas de presentación de una gaditana que se confiesa "una trabajadora incansable, sin horarios ni capacidad para parar, que es lo que necesita la ciudad" y que considera que el PSOE tiene que trabajar "de otra forma, pateando la calle y escuchando a los vecinos".

La apuesta de De la Flor nace fruto de esa corriente socialista que no estaría muy contenta con el aparato del partido a nivel local y que se sumaría al electorado que cada cuatro años viene restando apoyos a unas siglas que en elecciones generales o europeas sí ganan en la ciudad. De hecho, la candidata asegura contar ya con el apoyo "del 35 o 40% del censo" de militantes del PSOE gaditano, aunque asegura no saber el número de militantes ya que no tienen acceso a dicho censo.

Asegura De la Flor que el programa electoral que elabore su candidatura si resulta elegida en el proceso de primarias que culminará el 21 y 22 de noviembre versará sobre "cinco ejes fundamentales: empleo, vivienda, Medio Ambiente, Transportes y Movilidad, y Patrimonio", todo ello como políticas transversales "desde la perspectiva de género para lograr una igualdad real".

Mara Rodríguez y Francisco Javier Ramírez, los otros dos concejales socialistas que se marcharon junto a De la Flor a principios de 2022, respaldan esta candidatura, manteniendo así su clara diferencia respecto a la agrupación local socialista. Y lejos de ver su dimisión como una debilidad, la ya candidata formal a las primarias del PSOE en Cádiz asegura que siguieron "los postulados de Pedro Sánchez, que dimitió y luego volvió para ser presidente del Gobierno". "Nosotros entendíamos que la ciudad no se podía gestionar de esa forma, y no hemos cambiado un ápice", ha añadido.

Otras candidaturas

Se ha mostrado el equipo que lidera Rosa de la Flor (y del que forman parte Marisa Campos, Victoria Bautista o Francisco Gómez como coordinadores) a favor de que concurran otras candidaturas al proceso socialista, no sólo una sino "tres más, o cinco, o diez". Y han asegurado "colaboración a cualquier candidato para que las primarias sean un verdadero ejercicio de democracia", ya que aseguran que se presentan con el objetivo de sumar "y no de dividir" un partido que como la propia De la Flor ha reconocido "está dividido en dos, o en tres o en cuatro, yo ya no sé en cuántos, desde hace mucho tiempo".

Respecto a la posibilidad de que José Pacheco sea finalmente candidato, como pretende la Secretaría Provincial, Rosa de la Flor se ha mostrado "encantada porque para eso están las primarias". Pero sí ha dejado un mensaje contundente: "el problema es que te obliguen a presentarte, o te lo impongan, porque cuando uno se presenta debe tener toda la capacidad y la ilusión; si te tienen que obligar, mal empezamos".