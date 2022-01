Dimite la portavoz del PSOE de Cádiz Mara Rodríguez, junto a dos concejales

A 48 horas de elegir una nueva ejecutiva local, el Partido Socialista de Cádiz ha saltado por los aires. Al menos, su representación en el Ayuntamiento gaditano. Tres de los cinco concejales que componen el grupo municipal han anunciado su dimisión y la entrega de sus respectivos actas; la hasta ahora portavoz del grupo, Mara Rodríguez, y los ediles Rosa de la Flor y Francisco Javier Ramírez. Se mantienen en sus cargos, por tanto, Natalia Álvarez y Óscar Torres.

Los tres dimisionarios han señalado directa y abiertamente a la ejecutiva local del partido como responsable de esta decisión, estando la intervención de Mara Rodríguez llena de críticas y alusiones tanto al actual secretario general en funciones, Fran González, como a su futurible sustituto en las elecciones de este próximo sábado, José Ramón Ortega.

“Los límites del acoso y la deslealtad, en lo político y lo humano, se han sobrepasado con creces por quienes debían ser mi apoyo y mi compañía en esta aventura tan bonita como legítima y democrática que era intentar mejorar tu ciudad bajo las siglas de un mismo partido”, ha afirmado Rodríguez, señalando directamente a la ejecutiva local socialista y “especialmente su ejecutiva saliente, que no se parece en nada a la esencia del partido en el que yo creí”. “He sufrido continuas zancadillas, decepciones y emboscadas, llegando en ocasiones a exigirseme una sumisión más propia del vasallaje de otros tiempos”, ha añadido en una rueda de prensa en la que cada uno de los tres concejales ha leído un pequeño comunicado exponiendo las razones de su marcha.

La portavoz socialista ha denunciado “obstáculos desde el primer día que tuve que tomar las riendas como portavoz de un grupo municipal después de la huida por el fracaso histórico del PSOE local en mayo del 2019”, y a continuación no ha escondido sus críticas a ese fracaso electoral “paradójicamente recompensado”, en clara referencia al nombramiento de Fran González como presidente del Consorcio de la Zona Franca. “Después nos quejamos o no entendemos que los buenos y las buenas militantes se queden en sus casas. He luchado para intentar cambiar el concepto que actualmente tiene la ciudadanía de la política, con toda la razón, pero no me han dejado”, dijo Rodríguez.

“He sido leal, responsable, disciplinada y muy generosa con todos los estamentos de mi organización. Conmigo, lamentablemente, han sido desleales, irresponsables, indisciplinados y poco o nada generosos en todos los niveles”, ha asegurado Rodríguez, que reconoce que el previsible nombramiento de Ortega como próximo secretario general del PSOE gaditano han precipitado una decisión “muy meditada”.

En la misma línea se han pronunciado De la Flor y Ramírez, que sí ha sido crítico con José Ramón Ortega, “más centrado en guerras internas y en su poltrona que en su trabajo como diputado, del que por cierto poco o nada se sabe”, ha llegado a decir este concejal que ha lamentado “no sentirse respaldado por los compañeros que piensan más en sus intereses personales que en la ciudad”.

Con las actas de los tres concejales entregadas a lo largo del día de hoy en el Ayuntamiento, el PSOE tiene ahora por delante nombrar una nueva ejecutiva este sábado para acto seguido recomponer el grupo municipal. Todo ello a falta de poco más de un año para las elecciones gaditanas.