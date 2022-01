José Ramón Ortega, candidato a sustituir a Fran González al frente del PSOE de Cádiz

En un momento en el que se suceden los cambios orgánicos en el seno del Partido Socialista, esta mañana le tocó la vez a la agrupación local del PSOE y fue el diputado nacional José Ramón Ortega el que se subió a la palestra en la sede de Gaspar del Pino para presentar públicamente su candidatura a la Secretaría General del PSOE local.

Antes, Ortega recordó como a finales de 2016 la agrupación local fue la primera capital de provincia que públicamente "alzó su voz a favor de Pedro Sánchez y todo lo que ello significaba que en ese momento. Reclamábamos un partido nítidamente de izquierda que cumpliera la palabra dada" .

Ya Sánchez ganó las primarias y, en cuestión de meses se encendió la mecha de unos cambios que tuvieron su culminación en el XXXIX congreso socialista, "gozando ahora nuestra agrupación del apoyo de todas las instancias del partido a diferencia de tapas anteriores".

Y es ahora cuando José Ramón Ortega ha querido recoger el testigo del actual delegado del Estado de la Zona Franca en Cádiz, Fran González, y sustituirlo como secretario gerneral del PSOE de Cádiz, de cuyas filas saldrá el futuro candidato que le plantará cara, de aquí a un año, a José María González 'Kichi' hasta arrebatarle el bastón de mando en la plaza de San Juan de Dios.

Pero Ortega rechazó tanto en su breve discurso ante los medios como en la carta que ha enviado este mismo viernes a los militantes de Cádiz anunciándoles su candidatura que su propuesta sea "continuista" con respecto a la de Fran González: "En este momento y situación toca actualizar el proyecto local adaptándolo a las circunstancias y a las demandas de la sociedad, que son muy diferente a las de hace cuatro años".

A pesar de ello, no negó que él, junto a un grupo de compañeros y compañeras "queremos seguir esa línea de apoyo a las políticas marcadas por nuestra dirección Federal por Pedro Sánchez en coordinación y colaboración con las distintas instancias del partido". Así, se marca como objetivo velar para que la agrupación local del PSOE de Cádiz "tenga el peso que, por militancia y capitalidad, merece".

Así, en su mensaje se mostró abierto a recibir consejos y aportaciones de "todo aquel que quiera aportar de manera leal a nuestro ideario y contribuir para que se puedan aplicar la política socialista a los grandes problemas de nuestra ciudad mejorando el día de su gente. Porque cuando el Partido Socialista gobierna, transforma a la sociedad amplía derechos y mejora el estado del bienestar". Se atreve incluso a afirmar que esta tesis que defiende ya se ve a nivel nacional "con una importante actividad legislativa" que ha dado como resultado leyes como la del Ingreso Mínimo Vital o la Ley de la Eutanasia, o con la subida del salario mínimo interprofesional o con el aumento de inversión en materias como sanidad educación vivienda o dependencia "que han visto aumentados sus recursos como nunca".

Y volviendo la vista a Cádiz, el que podría ser el nuevo secretario general del PSOE local a partir del próximo 15 de enero, "lo vemos en nuestra provincia de manera tangible cuando los presupuestos nos colocan como la quinta provincia con más inversión de toda España". Y a su vez, "lo vemos en nuestra ciudad porque este gobierno ha finalizado la rehabilitación de la comisaría, ha metido un presupuesto un proyecto muy demorado como la nueva subdelegación, ha atendido las obras de emergencia de la muralla donde, por primera vez en coordinación con Cultura, se han invertido 1,6 millones de euros para mantener la rehabilitación".

Y siguió sumando aportaciones de los socialistas a su paso por el Gobierno central citando el dinero llegado del 1,5% cultural que se han destinado al Baluarte del Orejón, a la catedral, a la Castrense o al museo del Carnaval.

En materia de viviendas sacó a relucir promociones como las de Santiago 20, García de Sola 15 o Botica 29, que "también tienen el sello del Gobierno de de España, asícomo la próxima ampliación del aparcamiento de Addif".

En la carta que hoy mismo José Ramón Ortega enviaba desde Gaspar del Pino a todos los militantes gaditanos les recordó que "donde los socialistas gobernamos y gestionamos se avanza y así lo vemos en Cádiz y también en la Zona Franca, antes con Victoria Rodríguez y ahora con Fran González".

Por contra, sin citar siglas rechazó a todos los modelos de gobierno que han optado por "paraliza su actividad a cambio de reducir deuda y nosotros hemos demostrado que se puede ampliar la actividad y reducir deuda cuándo es necesario"

Ortega gritó a los cuatro vientos que con su candidatura a la secretaría general del PSOE local pretende ofrecer a Cádiz "avanzar porque entendemos que la ciudad lo necesita; avanzar en vivienda porque no se puede seguir vendiendo suelo público a privados y luego quejarse de que no hay precio asequible para acceder a la vivienda y que la gente se tiene que ir".

Así mismo, el sucesor de Fran González afirmó ante los medios que "la ciudad necesita cuidar a su comercio y generar economía para generar también empleo. No podemos tener gestores que le digan a los demás qué tienen que hacer para generar empleo cuando no son capaces de evitar que cierren la tienda de ropa en nuestro centro comercial abierto, por ejemplo". "Queremos una ciudad que invierta y dé facilidades a la juventud y a la infancia y que no llore año tras año por la pérdida de población sin hacer absolutamente nada más que lamentarse y tirar balones fuera".

José Ramón Ortega plantea que "los servicios sociales deje de ser un servicio caritativo. Llevansiendo así desde los tiempos de Teófila Martínez". Por contra prefiere apostar por que "la gente deje de estar en situación de necesidad en lugar de perpetuarse en la misma".

Y ya, mirando a San Juan de Dios, el candidato socialista a dirigir el PSOE de Cádiz desde Gaspar del Pino afirmó que su partido quiere que el gobierno local "se gestione de manera rigurosa" y conseguir "que no demore años y años" la renovación de contratos importantes como el del servicio de recogida de basura o el del servicio de autobuses "que estamos pagando a precio de nuevo cuando son absolutamente obsoleto"

Y como resultado de todo esto, un eslogan: "Orgullosos de ser socialistas", en la presentación de una candidatura en la que Ortega se pone a disposición de la militancia para gestionar los próximos cuatro años la agrupación local de PSOE de CADIZ.

Valoración gestión Fran González

Este periódico le pidió a José Ramón Ortega que si quería hacer una valoración de la gestión de Fran a su paso por el puesto que él ocupará casi con toda seguridad a partir del próximo 15 de enero, a lo que respondió que "no solo podría sino que es mi obligación hacerlo como secretario de organización de la actual ejecutiva", y no sólo él sino que en la asamblea del sábado de la semana que viene tocará también votar la gestión de Fran González.

En cuanto al asentamiento del PSOE en las distintas administraciones, Ortega descacó que "hoy contamos contamos con un subdelegado del Ggbierno como José Pacheco, un delgado del Estado en Zona Franca como Fran González, y conmigo en el Congreso de los Diputados". Además destacó la importancia que supone que "el partido es ahora más fuerte a nivel institucional, más fuerte en lo orgánico, un partido al que le queda por dar ese paso de mejorar los resultados y ganar elecciones a nivel municipal".

¿Fecha para las primarias para San Juan de Dios?

Aún falta mucho. Ese fue el argumento de José Ramón Ortega a la hora de hablar del socialista que podría aspirar al sillón que hoy ocupa José María González Santos. Y en cuanto a los posibles candidatos, "yo, ni lo tenía en mente. Queda un año para nuestro proceso de primarias a la candidatura a la Alcaldía. Lo decidirá la militancia y, para entonces ya tendrán datos objetivos sobre los que basarse. Con lo rápido que avanza hoy la política, decir lo que va a pasar en un año es casi tener la bola de cristal y eso es complicado".

"¿Y más nombres? "¿José Pacheco, Mara Rodríguez?". Tocó hacer la cobra con un "dentro de un año tendrán que ponerse sobre la mesa el partido las mejores opciones para el partido. Decirlo hoy es complicado sólo se puede hablar deintenciones. De aquí a un año todo puede cambiar mucho".

Pero cierto que José Pacheco, actual subdelegado del Gobierno central en Cádiz, no quiso perderse el día de la presentación ante los medios de la candidatura de su compañero y amigo de partido José Ramón Ortega. Tanto es así que cuando se le pide una valoración sobre el tema de las eleciones municipales no duda en dar un taxativo "Hoy es su día".

Si estaban Natalia Álvarez o Óscar Torres, pero no Mara Rodríguez, aunque José Ramón Ortega la excusó diciendo que éste era un acto de candidatura "en el que algunos compañeros han podido venir a arroparme". Orgega entendía que era un día laborable y de actividad, aunque dejó caer un inocente "y cada uno estará en la línea política que decida. Yo he estado en una línea política en un proceso orgánico y si miráis cuáles son las opciones políticas que unoy otro han apoyado lo verán. Es fácil y está en las redes sociales".

"¿Y no será que no quiere quemarse en un proceso de renovación orgánico y guardar sus armas para el ring de la elecciones a alcalde o alcaldesa?", le preguntó este periódico, respondió José Ramón Ortega que "es razonable también que no quiera plantear una alternativa orgánica y que su única aspiración sea centrarse a nivel institucional. Es una posibilidad".