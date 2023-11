Profesionales del Puerta del Mar de Cádiz retoman sus protestas para reclamar el aumento de personal

El sector de Sanidad de CSIF Cádiz se ha concentrado una vez más con su campaña ‘No más zuecos vacíos’ para exigir al SAS una política de contrataciones que permita fortalecer la asistencia sanitaria de sus centros públicos. Así, más de un centenar de profesionales han aprovechado el cambio de turno de esta mañana en el Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz, para secundar la protesta convocada por CSIF.

Esta campaña se inició durante la pasada primavera, recorrió los hospitales públicos de la provincia y de toda Andalucía, y ahora se vuelve a relanzar ante “el evidente desinterés de la administración sanitaria por cubrir las bajas, permisos y licencias del personal, castigando tanto a profesionales como usuarios, que ven cómo el servicio público se encuentra cada vez peor”. Desde CSIF se quiere subrayar siempre que, si la asistencia sanitaria se lleva a cabo, es solo gracias a la profesionalidad y vocación de los trabajadores, a costa de los recortes y hasta de su propia salud, física y mental, dadas la sobrecarga y la presión a las que se someten.

Tal y como ha explicado Carlos Orihuela, delegado de CSIF en el hospital gaditano, “con esta protesta queremos informar a usuarios y profesionales sobre las consecuencias de la política de contrataciones del SAS, que provoca que los servicios siempre estén bajo mínimos, impidiendo que se garantice la seguridad de los pacientes”. “Sin ir más lejos, a día de hoy, hay 30 plazas de celadores y seis de técnicos en farmacia sin cubrir, se ha cerrado una línea de preparación en cocina porque no hay pinches ni técnicos en dietética en número suficiente, se están trasladando profesionales de la unidad de Críticos para recolocarlos en otros servicios, hay quirófanos que en ocasiones no pueden funcionar al no estar completos los equipos de enfermería y técnicos en enfermería (TCAE), setenta camas cerradas desde inicios de verano que no se han podido recuperar, en el Hospital de San Carlos (que depende del Puerta del Mar) solo hay una planta y media en funcionamiento… y así todo”, enumera el delegado de CSIF en el centro hospitalario.

Si el SAS y la Junta no apuestan por reforzar la sanidad pública, CSIF mantendrá sus protestas con esta campaña de ‘No más Zuecos Vacíos’, para que la ciudadanía tome conciencia de lo que sucede y quién es responsable de ello”.