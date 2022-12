Problemas con las obras en la Plaza de España

La renovada Plaza de España no ha tenido un buen estreno después de los 1,3 millones de euros que ha costado su reurbanización. Con la caída de las primeras lluvias parte de la plaza quedó inundada de agua, imagen que contrastaba con las obras que han levantado todo el suelo y colocado nuevos suministros, conducciones y solería.

El responsable de Urbanismo, Martín Vila, ha reconocido este lunes los problemas de drenaje o de evacuación de pluviales que hay en la renovada plaza. Y lo ha achacado a un problema en los imbornales fruto de una mala ejecución de los trabajos. "Los sumideros estaban colapsados", ha explicado Vila.

Más allá de esto, el concejal ha informado que en la Plaza de España "hay que hacer modificaciones en las obras realizadas". Reparaciones que el Ayuntamiento ya ha trasladado a la empresa constructora (Martín Casillas) y que se ejecutarán en las próximas fechas. De hecho, Vila ha matizado que la obra aún no ha sido recepcionada, por lo que ni siquiera ha habido acto de inauguración que se preveía desde mediados de octubre. "Hasta que no esté todo bien no recibiremos la obra", ha afirmado.

No obstante, sigue convencido Martín Vila de las bonanzas del proyecto que dará como resultado "la mejora del entorno" de la plaza de España, señalando la menor contaminación, el menor ruido, la ampliación de zona verde...