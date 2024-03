Preocupación por la supervivencia de la policía de barrio y de mercado en Cádiz

El conflicto laboral entre la Policía Local de la ciudad y el Ayuntamiento de Cádiz no sólo ha repercutido en el planteamiento de una Semana Santa sin refuerzo policial, también desde los barrios y los mercados municipales se muestra una "gran preocupación" por la supervivencia de otras secciones voluntarias del Cuerpo como son la policía de barrio, de mercado y motoristas, ya que están sopesando "la posibilidad de abandonar" estos destinos, según explican algunos efectivos.

"Efectivamente, a nosotros nos ha llegado también por parte de algunos policías esa reflexión de dejar de prestar estos servicios y la verdad que nos preocupa mucho, muchísimo, porque su labor es muy importante para la tranquilidad de los usuarios de nuestros mercados", confirma Paco Álvarez, gerente de la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales de Cádiz (Asodemer).

De hecho, la inquietud de los comerciantes por la pérdida de este servicio policial ya ha sido trasladada por Álvarez al Consistorio gaditano. Por ello, "confía" en que se alcanzará una "solución". "Nosotros nos hemos reunido con la concejala y tenemos su compromiso de que esto se va a arreglar, y yo quiero confiar en que va a ser así porque para nosotros es muy importante".

De esta forma, el portavoz de Asodemer recuerda que, por ejemplo, el Mercado de Cádiz "es de los pocos de España que cuenta con este servicio con policías de patrulla y no de segunda actividad" por lo que es un símbolo también de "distinción" y de "garantía de tranquilidad para los usuarios". "Además, los policías de mercado hace una gran labor por detrás en el carga y descarga, velan por que se cumpla los horarios de los detallistas, por que no entre nadie con patinetes, montados en bicicleta, por que no hay incidentes ni robos, de hecho, a lo mejor nos enteramos de que ha habido una sustracción afuera pero en el interior del Mercado, al estar la policía, pues no suele ocurrir", enumera destacando también "cómo han regularizado el tema de la venta ambulante, que llegó un momento que se nos ponían en las puertas durante todos los días de la semana, y eso ya no ocurre".

Por todos estos motivos, desde Asodemer apoyan la permanencia de este servicio policial en el interior de los mercados, al igual que desde distintas asociaciones vecinales, también parece que han mostrado su apoyo a los efectivos municipales que patrullan en sus barrios y desean que no se pierda su labor.

La posibilidad de dejar de prestar estos servicios

Así, según comentan algunos de estos policías municipales, desde la Policía Local de Cádiz se "tenía esperanza" de que, "con la llegada del nuevo equipo de Gobierno", se atendieran algunas de "las necesidades" que solicitan desde hace años. "Pero a día de hoy todo queda en buenas palabras e intenciones por parte del alcalde y concejales pero la realidad es que la situación es exactamente igual que con los anteriores", explican.

Las reivindicaciones de los policías que prestan servicio en las patrullas de barrios, sección de motoristas y policías de mercado" son fáciles de solucionar si hay voluntad política", aseguran, pero pasan los meses "y no llegan soluciones" por lo que, al tratarse todas ellas de secciones voluntarias, están sopesando "la posibilidad de abandonar" dichos destinos y pasar al servicio de radiopatrulla en general.

La consecuencia sería que estos servicios que se prestan a los barrios y mercados, y que fueron creados en la anterior etapa del Partido Popular en la Alcaldía de Cádiz, quedarían sin cubrir, además de "la necesaria labor" de la unidad de motoristas, que se ocupa de la reordenación y fluidez del tráfico en la ciudad, y que, también al depender de la voluntariedad de los efectivos, se sumaría "a esta posibilidad" de cambiar de labor.