El Piojito de Cádiz no se moverá de la Avenida de la Bahía a pesar de la obra del puente Carranza

El Ayuntamiento y los representantes de los vendedores de El Piojito de Cádiz mantendrán este jueves un segundo encuentro en el que se decidirá de manera definitiva si el mercadillo se cambia de ubicación o no y si el lunes que viene podrán volver a montar sus tiendas o no.

Entre este colectivo reina aún una cierta incertidumbre ya que están acostumbrados a ser siempre el eslabón más deprimido del comercio a pesar de que para llevar a cabo sus ubicaciones y transacciones se ven obligados a pagar tantos o más impuestos que muchos otros comerciantes que cuentan con una ubicación física fija en cualquier calle de nuestra ciudad.

Es por el hecho de que están acostumbrados a que los ayuntamientos en general los traten casi como un sector aparte al que no hay que tener tanto en cuenta como al resto de empresarios, que han recibido la notificación de que iban a tener que estar dos lunes sin poder montar sus puestos casi como una excusa para "quitarlos definitivamente de en medio".

Pero lejos de que esto haya sido así, Manuel García Santos, presidente de la Federación Gaditana de Comercio Independiente (Fegaco), entidad que a día de hoy representa al colectivo de comerciantes de este popular mercadillo que lleva años ubicándose en la barriada, se mostraba este miércoles muy optimista de cara al desarrollo de la reunión que mantendrá este jueves con el Ayuntamiento.

"Realmente nos ha sorprendido de manera grata el tratamiento que estamos recibiendo por parte del Ayuntamiento gaditano y, más concretamente, por parte de su delegada de Comercio, Beatriz Gandullo, que no sólo se ha mostrado dispuesta a escuchar sino que se afirma tener planes para impulsar El Piojito de Cádiz".

Así, García Santos quiere dejar bien claro que es justo no olvidar que ellos pagan de manera religiosa todos los impuestos y tasas les son exigidas y que tienen una clientela fiel a la que le gusta estos mercadillos, de manera que vienen a atender a una demanda existente no sólo en Cádiz sino en otras muchas zonas de la provincia y de España entero. Tanto es así que en muchos lugares, los mercadillos están considerados una fuente de atracción para los turistas que gustan de pasear entre puestos y poder comprar productos variados y a buen precio.

De esta manera, Manuel García, como presidente de Fegaco, afirma que está aún todo en el aire a expensas de que se lleve a cabo la reunión de este jueves con el Ayuntamiento pero que ya tienen la certeza de que finalmente no tendrán que cambiar la ubicación del mercadillo, tal y como se indicó en un principio, cuando se anunció que El Piojito no podría instalarse, al menos, durante dos lunes una vez que se iniciara la obra del puente Carranza sino que hasta que esta obra no finalizara dentro de cuatro o cinco meses, habría que buscar otra ubicación para este mercadillo gaditano.

Cierto es que a los comerciantes de El Piojito los cogió a todos con el pie cambiado, al igual que le ocurrió al resto de la ciudad, ya que, a raíz del informe técnico que hablaba de la necesidad urgente de llevar a cabo esos trabajos en el viaducto, sus negocios quedaron en el aire. Tanto es así que, según indican, fueron agentes de la Policía Local los que fueron notificando a los comerciantes cara a cara, puesto a puesto, durante el último lunes en el que se instaló El Piojito que iban a tener que estar dos semanas sin pode abrir.

En cuando la noticia llegó a Fegaco, desde esta federación se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Cádiz y fue la propia concejala Beatriz Gandullo la que contactó en persona con su presidente para darle todas las explicaciones y respuestas que requirieran ante esta situación de urgencia que se estaba viviendo y que, de manera inevitable, afectaba a sus negocios.

Gandullo les pidió de inmediato que les presentaran alternativas sobre su ubicación durante el tiempo que duren las obras, para intentar que la situación de stand by durara cuanto menos mejor. Así, desde Fegaco pusieron dos alternativas posibles aunque tenían en mente una muy clara que parece que finalmente será la que se lleve a cabo.

Una alternativa pasaba por trasladar El Piojito a la avenida del Guadalquivir que transcurre en paralelo ocon la de la Bahía, pero que haría posible que ésta última quedara totalmente expedita y disponible para el tráfico rodado y evitar alteraciones del tráfico en las cercanías del puente de La Pepa.

A pesar de ello, los comerciantes de El Piojito tenían claro que la opción A, y la mejor, para todos, sería no tener que cambiar el mercadillo de sitio con una única condición: Habría que planificarlo todo para que se pudieran poner allí todos los puestecitos pero que, a su vez, no fuera necesario cortar la avenida de la Ba´hia al tráfico como es lo habitual los lunes de Piojito.

Según indicaron desde la Federación Gaditana de Comerciantes esto era totalmente posible y que el único problema era el estacionamiento de algunos vehículos que, por su magnitud, no cabían en los aparcamientos en batería existentes a lo largo de la avenida de La Bahía.

De esta manera, los comerciantes indicaron al Ayuntamiento que esto ocurría con cuatro o cinco de estos vehículos y que se podría buscar, entre todos, una solución para estos vehículos de gran porte. Con el resto no habría problema y podría estar aparcados en la zona de estacionamiento normal de esta vía de la barriada de La Paz.

Así no haría falta cortar el tráfico y la avenida de la Bahía podría seguir siendo una vía de desahogo para el volumen de tráfico que tiene que llegar hasta el segundo puente (ahora único) para poder salir rumbo a Puerto Real a través de la CA35.

Manuel García Santos prefería ser aún precavido y no lanzar las campanas al vuelo hasta no llevar a cabo este esperado encuentro con el Ayuntamiento que debería tener lugar este jueves, pero se atrevía a afirmar con rotundidad que El Piojito no cambiará de ubicación durante la sobras del puente.

"Es cierto, y no hay que olvidar que en muchos Ayuntamientos no nos reciben o no cuentan con nuestras opiniones pero éste no ha sido el caso de Cádiz que, a día de hoy, se está mostrando muy respetuoso con nosotros", indicó el presidente de Fegaco.