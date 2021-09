Pepa Díaz: “Los hoteles de Cádiz nos vamos a encontrar con un febrero muerto y sin Carnaval”

La propietaria del hotel Las Cortes de Cádiz, ubicado en la calle San Francisco, Pepa Díaz, afirma que gracias a la decisión tomada por este Ayuntamiento, “nos vamos a encontrar los hoteleros con un febrero muerto”.

Díaz, que con la pandemia se ha visto forzada a hacer una importante inversión en medidas de seguridad para evitar contagios, no entiende las razones que han llevado al alcalde y a la concejala de Fiestas a dejar febrero sin Carnaval .

Pero ella va más allá y dice no encontrar nada de coherencia en la decisión. Afirma que si este equipo de Gobierno está trabajando con firmeza para evitar las masificaciones en el destino no entiende cómo se les ocurre llevarse la fiesta a junio que “es ya un mes que, de por sí, contamos con muchos visitantes que empiezan a llenar las calles de la ciudad y las habitaciones de nuestros hoteles”. Pepa Díaz recuerda que junio ya tiene un pie en el verano, y es una fecha “en la que estamos rodeados de ferias y eventos como son las motos, por ejemplo... En junio ya tenía elementos más que suficientes para atraer al visitante de fuera. ¿Cómo se les ocurre meter encima un Carnaval en la calle?”.

En febrero, según esta empresaria, “nos viene de lujo porque en febrero no se mueve ni el tato sin Carnaval. La gente viene aquí buscando esa fiesta y si la quitan imagine cómo se queda la ciudad: muerta”.Aparte, Pepa Díaz se considera una persona religiosa, por lo que su desconcierto es aún mayor “y me sienta mal porque la lógica impone que el Carnaval se ubique entre la Navidad y la Semana Santa. Después del 25 de diciembre y de la adoración del Niño Jesús, salimos a la calle a lanzar todos los improperios y a desbocarnos contra todo lo que consideramos injusto. Luego viene el período de reflexión que representa la Semana Santa”.

El público de fuera que va al Falla suele coger también, a veces, reservas de una noche

Díaz lo ve incluso como una falta de respeto y recuerda que ya luego le toca la vez a las ferias y empiezan las ferias de Sevilla, Alcalá, Sanlúcar, Puerto Real, San Fernando, “feria, feria, feria para ya termina con las de Málaga y Córdoba. Eso es lo que dicta el sentido común que ha dado como resultado un calendario más que meditado y trabajado con eso, con sentido común a lo largo de muchos años y el acuerdo de muchos colectivos implicados”.

La propietaria del hotel Las Cortes de Cádiz se queja de este repentino cambio de fechas, al que no le ve sentido porque “estamos teniendo el Falla todo el día lleno con actuaciones. Hemos tenido a Antonio Orozco y aquello estaba a reventar, ¿qué pasa? ¿Ahí no hay covid? Covid va a haber en febrero en Cádiz porque así lo piensa nuestro iluminado alcalde”.

Díaz afirma que José María González no sabe que febrero “es para nosotros nuestra temporada alta. No mía, sino de todo Cádiz y de parte de la Bahía gracias al Carnaval”. En esa fecha, según esta empresaria hotelera. Tiene garantizado un lleno al 100%. El hotel se le llena a Pepa Díaz incluso durante el concurso porque afirma que junto a los grupos de fuera que vienen al Falla a cantar llegan muchos familiares que prefieren no coger carretera de noche y se quedan al menos una noche. Aparte, según Pepa Díaz está la gente que ha conseguido una entrada para una de las sesiones del COAC y que hacen su reserva hotelera para quedarse en Cádiz tras finalizar el concurso.

Pepa Díaz asegura que el mes de febrero lo tenía ya vendido y “ahora me lo voy a tener que comer con papas porque hay muchos clientes que lo reservan con muchos meses de antelación porque saben que éste es un hotel muy pequeño y con mucho encanto y tienen que coger sitio cuanto antes mejor”.

La propietaria de este hotel de San Francisco no se consuela con el cambio porque mayo y junio, “ya de por sí, lo solemos tener con un lleno asegurado ya que se trata de una tipología de clientes. Ahora nos tendrá que decir este Ayuntamiento qué hacemos con las cancelaciones y con ese público que querrá acudir a Cádiz en mayo y junio encontrándose ya con una buena parte de las plazas hoteleras ya ocupadas”.