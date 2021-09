Los hoteles empiezan a sufrir cancelaciones por el cambio de las fechas del Carnaval de Cádiz

“Nadie ha contado con nosotros ni antes, ni después de tomar la decisión”. La directora del Hotel Spa Cádiz Plaza, Noelia Martínez cree que lo normal es que se hubiera contado con los hoteleros antes de decidir algo tan importante para ellos y para su cuentas como es el cambio de fecha del Carnaval de Cádiz.

“De repente, sale esto publicado y empiezan a llovernos cancelaciones de las reservas de febrero”. Y, además, les coge en un momento sensible en el que el covid les ha obligado a flexibilizar sus sistemas de cancelaciones e incluso con ofertas que permiten una estancia en febrero de una sola noche cuando siempre han impuesto dos noches como mínimo, a lo que se suma la posibilidad de obtener precios menores si las reservas se hacen con mucha antelación.

El Spa Cádiz Plaza tenía ya el 70% de sus habitaciones reservadas, lo que significa que si la incertidumbre en lo referido a las fechas en las que habrá Carnaval persisten podrían perderse todas las reservas en su totalidad, algo que ahondaría en la crisis que han estado sufriendo los hoteleros gaditanos durante la pandemia.

Cierto es también que el verano les has venido de lujo, con llenos hasta la bandera y casi sin una cama libre ni en julio ni en agosto, a lo que se suma un septiembre en el que el turista nacional sigue siendo el protagonista.

Las llamadas a la recepción del hotel de cuatro estrellas, ubicado a pie de playa en la glorieta Ingeniero La Cierva, son constantes. No sólo de clientes cancelando directamente sus reservas para febrero sino de personas pidiendo información sobre las fechas en las que Cádiz se pondrá el antifaz y todas sus calles se llenen de papelillos y serpentinas y de grupos de amantes de esta fiesta que tradicionalmente ha tenido febrero como fecha. “Y es que la gente, cuando llama, por mucho que les digamos que se está diciendo por las redes sociales que las ilegales piensan salir a la calle en febrero, no es una situación que les llegue a convencer del todo porque lo que no quieren es llegar a Cádiz con el disfraz en la maleta y tener que volverse a casa sin tan siquiera haberlo sacado”.

Y se habla sobre todo de los dos fines de semana de Carnaval, pero Noelia Martínez, hija del popular e histórico empresario hotelero Isidoro Martínez, afirma que son muchos los grupos que ya tenían concertadas sus estancias a lo largo de la semana, de lunes a viernes, para poder disfrutar de un Carnaval mucho más tranquilo y poder disfrutar tanto de las ilegales como de las distintas actividades que se organizan durante esos días así como de los concursos que se desarrollan en los distintos tablaos de la capital.

Los clientes llaman al hotel para informarse sobre las fechas y no saben qué decirles

“Y todo eso se está traduciendo en cancelaciones y reclamaciones porque para colmo el abanico que vende el Ayuntamiento es demasiado amplio y hablan de que podría empezar el 25 de abril, o no, hasta el no sé cuánto de junio, de manera que los clientes no saben realmente para cuándo hacer las nuevas reservas ni nosotros somos capaces de aclararles todo ese maremagnum de fechas”, aclara la directora del Spa Cádiz Plaza.

Ellos siempre llenan en Carnaval y, de hecho, la tradición es que todos los empleados, incluida la mismísima directora, se disfrazan y reciben a los clientes así ataviados para que vayan familiarizándose con el ambiente que luego se encontrarán en las calles del centro. “Y van y lo ponen en junio, que para nosotros, es ya una temporada media y es una fecha en las que nuestras habitaciones se llenan casi solas porque ya en Cádiz es verano desde mediados de mayo casi”.

Esta hotelera critica que el Ayuntamiento se ha lanzado con demasiada antelación a avisar este cambio de fechas: “Cinco meses y medio antes es demasiado. Podrían haber esperado al menos hasta diciembre y, para entonces, ver cómo está el patio, ver cómo van las vacunas, el número de contagios y, a partir de ahí, tomar una determinación firme. Pero cinco y meses y medio antes...”

Noelia Martínez mantiene una relación constante y fluida con el resto de hoteles de la capital, sobre todo los de cuatro estrellas, y “todos nos hemos quedado con la misma cara porque, además, ¿quién garantizar que en junio sí se podrá celebrar? Creemos que habría sido mejor haber dejado las fechas tal y como estaban.

Pero resalta Martínez que no sólo será la capital la que se verá perjudicada por esta decisión tomada por el alcalde y su concejala de Fiestas sino que la Bahía de Cádiz se beneficiaba entera de estas fiestas. “Esto lo llega a hacer otro partido y la revolución que se podría haber formado...”

Y ahora no saben los hoteleros si cruzarse de brazos esperando las cancelaciones o pedirle al alcalde una entrevista o bien dirigirle un escrito. “Y en ese escrito seguro que los hosteleros también se unirían porque esto provoca un efecto rebote porque si no hay visitantes, restaurantes y cafeterías se encontrarán con la misma papeleta que nosotros”.

En realidad piensa esta directora de hotel que si se hubieran hecho bien las cosas, la capital podría haber gozado de un doble carnaval que podría haber atraído a turistas en febrero y en junio. Habría bastado con convencer a las agrupaciones callejeras y a los romanceros para que no dejen la calle sin su presencia, “porque a la gente lo que le gusta es vivir ese ambiente que se forma en la calle, pero es que ni siquiera el alcalde puede garantizar que se permita la presencia de las ilegales en la calle. Y eso sin contar con que podrían permitir, a su vez, que los bares y cervecerías puedan colocar sus barras en la calle para darle a la ciudad en febrero lo que le corresponde casi por ley”. “Para nosotros ha sido un nuevo jarro de agua fría que nos cae encima sin habernos recuperado aún de los anteriores”, sentencia Noelia Martínez, directora del hotel Spa Cádiz Plaza.