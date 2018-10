Los tiempos eternos del Patrimonio

En un simple paseo por Cádiz, por los monumentos y enclaves más importantes de nuestro circuito turístico, se aprecian numerosas carencias que perjudica seriamente a nuestro patrimonio y el uso que se hace del mismo. Todas están vinculadas a los tiempos, a lo mucho que generalmente se dilatan los proyectos, a la imposibilidad tan si quiera cumplirlos, y a los momentos y horarios a veces ridículos en que se exhiben o dejan de hacerlo al público. Son demasiados los ejemplos de la mala gestión de unos bienes que, en cualquier otro lugar del mundo, seguro tendrían mucho más impacto en la economía de la zona.

Obras del Teatro Romano: 2 meses paralizadas

Hay que decir que tanto el Teatro Romano de Cádiz como el Centro de Interpretación Theatrum Balbi están abiertos. Pero la reanudación de las obras en el propio yacimiento ya acumula dos meses a la espera de que se resuelva un trámite burocrático que, de momento, mantiene paralizada la adjudicación de la redacción del proyecto del Teatro Romano. Es decir, actualmente está parado el proyecto que transformará y potenciará el yacimiento arqueológico más importante de Gades, acorde a los planes de futuro anunciados por el consejero de Cultura en julio del pasado año. El tiempo de retraso es relativamente corto, teniendo en cuenta los márgenes temporales en los que se maneja nuestro patrimonio, pero hay que recordar que este equipamiento no puede permitirse el lujo de permanecer a la espera, tras los seis años que se mantuvo cerrado y aislado del circuito turístico de la ciudad. La paralización de este proceso -que salió licitación por un importe de 454.000 euros dentro de los 5 millones previsto en la ITI- se debe a que de las cinco empresas que concurrieron a la oferta, dos fueron descartadas y una de ellas presentó un recurso, ante lo que el Tribunal Administrativo de Recursos de la Junta decidió paralizar el proceso. Esperemos que el trámite se agilice.

Ampliación del Museo de Cádiz, tercera fase: 11 años.

En mayo de 2007 la Junta la Junta de Andalucía presentó el Plan Museológico del Museo de Cádiz. Era la penúltima etapa antes de cerrar afrontar la esperada reforma, modernización y ampliación del viejo centro cultural iniciada en 1980 y terminada en 1990. Entonces se hablaba de la salida de la Escuela de Arte para afrontar el proyecto, que finalmente se trasladó al nuevo edificio en 2012, fecha desde la que todos y cada uno de los delegados provinciales de Cultura y directores de museos empezaron a mirar de reojo y no de frente a la necesaria ampliación. Dejó de hablarse de la ampliación con contundencia. Sobre todo, cuando se produjo la donación de la Casa Pinillos y se apostó por la rehabilitación del edificio para integrarse en el Museo. Uno de sus ex directores, Antonio Álvarez, contaba el otro día a este periódico que al ser estatal, aunque con gestión autonómica, una vez que el gobierno central decida por fin invertir en la museografía de Casa Pinillos -que también lleva la friolera de 7 años a la espera-, el Museo de Cádiz se pondrá otra vez a la cola para el Estado, lo que hace intuir que no veremos la importante ampliación en bastantes años.

Factoría de salazones: cerrado y sólo abrirá a visitas guiadas.

La Factoría de Salazones abrió en septiembre de 2006 y diez años más tarde, en 2016, empezó a cerrar al público por temporadas, fundamentalmente en verano, durante las vacaciones del personal, debido a que la Junta de Andalucía no paga sustituciones, según fuentes de la propia Junta, como consecuencia del recorte por parte del Gobierno en gastos de personal. Actualmente está cerrado por una obra que afecta al sistema eléctrico, pero según anunció el delegado de Cultura a este medio, una vez que reabra se hará para visitas guiadas. Este enclave arqueológico que fue localizado en 1995 y declarado BIC en 1998 nunca ha sido un referente en el circuito turístico patrimonial, pero tampoco se le ha promocionado lo suficiente desde la administración competente, pese a que la ciudad dispone de un curioso recorrido vinculado al Gades romano en el que sin duda ocupa un interesante lugar.

Columbarios. Cerrado indefinidamente

Los columbarios romanos de la calle General Ricardos hace años que cerró indefinidamente sus puertas y actualmente sólo abre para visitas previamente concertadas. La falta de visitas y el coste de mantener al frente a una persona encargada de su vigilancia fue el motivo de esta inexplicable clausura que alejó definitivamente del circuito turístico de la ciudad este yacimiento. Hay que recordar que en Extramuros hay restos arqueológicos vinculados a Gades en los parques de Erytheia -restos de una domus- y Kotinoussa -parte de la necrópolis y una cisterna romana-, y la plaza de Asdrúbal -parte del acueducto de Gades-, que conectaría maravillosamente con este emplazamiento.

Casa del Obispo: Cerrada

La Casa del Obispo representa una de las principales aberraciones en cuanto a los dilatados tiempos burocráticos que sumen a nuestro patrimonio en el olvido. En diciembre hará cuatro años que el yacimiento cerró a cal y canto por desavenencias entre la concesionaria, Monumentos Alavista y el Ayuntamiento de Cádiz, que gestiona este valioso enclave del Cádiz fenicio, romano, árabe y medieval vital en nuestro circuito turístico. Tras todos estos años de rifirafe, el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía al que acudió el Ayuntamiento de Cádiz el pasado mes de junio le ha dado la razón al Consistorio en su decisión de resolver la concesión del conjunto a la empresa Monumentos Alavista. La empresa disponía de un mes para interponer un recurso de alzada contra esta decisión administrativa, al tiempo que el Consistorio gaditano podría “retomar el proceso de extinción” de la citada concesión. Se desconoce qué ocurrirá y de qué manera se explotará en un futuro el enclave.

Museo de Arte Contemporáneo: Cinco meses a la espera

En junio de 2007 cerró el antiguo IES Rosario. Desde entonces han sido varios los proyectos anunciados que podrían encajar en el centenario edificio que, finalmente, se adjudicó al futuro Museo de Arte Contemporáneo de Cádiz. Diputación, a quien pertenece el equipamiento, anunció esta noticia en abril de este año, hace cinco meses y todavía estamos a la espera de que se recabe la información para licitar el proyecto, que si bien ha sido cuestionado por su futuro destino, salvará de la ruina el edifico que fue ocupado en su día por los agustinos hasta la desamortización en 1835. La inversión de la institución provincial para convertirlo en un espacio modélico en materia de eficiencia energética es de 3,5 millones de euros, en la que sería la mayor operación en la que se embarca en materia de cultura.

Capilla del Pópulo y Capilla Hospital de Mujeres: Cerradas salvo a visitas guiadas

Pertenecientes ambos al Obispado de Cádiz, ambas perlas patrimoniales permanecen cerradas salvo para visitas concertadas. La espectacular capilla del Carmen en el Obispado de la calle Hospital de Mujeres, que es de los escasos ejemplos del Barroco que atesora Cádiz, que fue restaurada con dinero de una fundación bancaria hace unos años sólo y se puede visitar un día a la semana. Por si fuera poco, no hay referencia en la calle que informe al paseante sobre su existencia. Ocurre lo mismo en la capilla del Arco del Pópulo. Fue rehabilitada con dinero del Plan Urban y se abrió con un horario aceptable. Pero después se cerró y ahora se puede visitar siempre que sea en grupos no inferiores a las quince personas y sea concertado, lo que limita el acceso a los turistas de un día, cruceristas o de última hora. De hecho, inexplicablemente no hay ni un triste cartel informativo en la puerta.