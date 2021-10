El PSOE lleva a pleno las reivindicaciones vecinales de Cádiz

El grupo municipal socialista ha anunciado que su formación llevará a pleno la situación de abandono en la que se encuentran diferentes barrios de la ciudad, sobre todo en materia de mantenimiento urbano y de limpieza.

En concreto, los socialistas trasladarán al equipo de gobierno la falta de visibilidad en el barrio de Puntales, en las calles Explanada y Real, que tienen parte de su luminaria rota y mantiene esta zona con una escasa luz. Así mismo, en el ruego que se llevará el próximo viernes también se hace referencia a la ausencia de asfaltado en la calle Dársena, una petición que los socialistas ya han requerido en pleno con anterioridad y que corresponde a una histórica demanda vecinal.

En su escrito, desde el PSOE ponen sobre la mesa algunos requerimientos de la Barriada de La Paz, en esta ocasión la necesidad urgente de reparación del acerado de la plaza situada en la calle Pablo Casals en su cruce con la avenida de la Bahía. En este enclave piden además los vecinos la instalación de un parque infantil o aparatos biosaludables para los mayores del barrio.

Las reivindicaciones de Segunda Aguada han sido así mismo contempladas en la iniciativa plenaria. En esta ocasión, por la necesidad de liberar los accesos a algunos portales a través de señalética y la instalación de horquillas a modo de barreras, tal y como se ha procedido a hacer en el número 20 de la citada avenida, pero no así en sus portales aledaños.

Desde el partido socialista esperan que el equipo de gobierno ponga solución a estos requerimientos vecinales y han insistido en la necesidad de mejorar el servicio de limpieza viaria en el conjunto de la ciudad, una demanda constante de los gaditanos y las gaditanas.

Para finalizar, los socialistas han hecho hincapié en la falta de diálogo directo del alcalde y su equipo con los representantes vecinales, “los vecinos y las vecinas de Cádiz son imprescindibles para la política municipal”, han señalado desde el PSOE, “si desde el Ayuntamiento no se cuida a las asociaciones de vecinos, no se les escucha y no se les da su lugar, se pierde el pulso de la ciudad y de los problemas del día a día, que es lo que le está pasando al equipo de gobierno desde hace años”.