La federación Vecinos de Cádiz denuncia el "estado de abandono" de los barrios

La Federación 5 de abril Vecinos de Cádiz pide "ante el estado de abandono que estamos padeciendo en cada uno de los barrios de la ciudad", que se lleve a cabo el pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad que fue aprobado en el pleno municipal celebrado el pasado 2 de diciembre. Desde esta entidad recuerdan que "el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) indica en su sección V, artículo 69, que 'Durante el primer semestre del año natural se celebrará sesión extraordinaria sobre el estado de la ciudad', por lo que en el próximo mes junio debería de celebrarse".

"Desde Vecinos de Cádiz observamos cada día la cruda realidad de nuestros barrios. Esta pandemia no sólo ha sido mortal en tema de salud, ha sido una pandemia económica que ha dejado muertos a muchos sectores y que literalmente se han encontrado solos, pidiendo ayuda a las asociaciones de vecinos que en tiempos de pandemia no hemos parado de trabajar estando a pie de calle y solucionando problemas de ayudas económicas que muchas familias nos demandaban, porque el Ayuntamiento estaba cerrado, siendo los tramites online y en algunos casos el problema se agravaba al no saber muchos vecinos y vecinas el manejo de estas nuevas herramientas", afirma la federación en un comunicado.

Añade que cada barrio está padeciendo "la dejadez extrema: baldeos sin detergente; alcantarillados obsoletos; contenedores en pésimo estado; puntos limpios itinerantes sin accesibilidad; falta de acuerdo con otras administraciones para el uso de solares vacíos; falta de señalización horizontal; falta de mantenimiento urbano; parques sin horas de cierre, lo que conlleva botellones a altas horas de la madrugada y el consiguiente problema para el vecindario; falta de policía de barrio; ausencia de la policía local en la playa; falta de inversión en viviendas; falta de inversión en patrimonio; falta de aparcamientos; lamentable estado de ciertos sectores de la playa; falta de algunos servicios en la playa; falta dar solución a las personas sin hogar; falta solucionar la brecha digital; falta de accesibilidad a los tramites online; faltan las ayudas prometidas que aún no se han recibido; falta mayor implicación con barrios periféricos; falta descentralizar actos culturales, fiestas; falta las respuestas que en cada pleno el equipo de gobierno se compromete a responder…".

En definitiva, desde la federación de AAVV sostienen que falta iniciativa: "Aquí hay que arremangarse. Cádiz no puede ser la abuelita que se toma sus pastillas viniéndose arriba para después estar loca por acostarse. Cádiz es luz, belleza, gracia, cultura, patrimonio, pero no es así".

Por eso, desde Vecinos Cádiz reivindican "la celebración del pleno extraordinario como recoge el ROM y que el arco plenario acordó por unanimidad. Ahora sólo queda que el equipo de gobierno, los grupos municipales y el concejal no adscrito cumplan o hagan cumplir dicho acuerdo", concluyen.