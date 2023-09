¿Puede el PSOE de Cádiz pedir un pleno extraordinario?

El PSOE ha solicitado este martes formalmente la convocatoria de un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Cádiz para hablar sobre la Vivienda en la ciudad y, más en concreto, sobre las políticas que el nuevo gobierno de Bruno García pretende desarrollar en los próximos cuatro años.

Así lo ha anunciado el portavoz socialista, Óscar Torres, que ha informado de que la propuesta se ha presentado en el Registro firmada por los siete concejales de este grupo municipal. ¿Puede de este modo el PSOE obligar a la convocatoria de esta sesión extraordinaria?

Efectivamente, el Reglamento Orgánico Municipal en vigor determina que la convocatoria de un pleno extraordinario podrá hacerse "cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la corporación". Y es esa segunda posibilidad la que ha utilizado el grupo socialista. La Corporación de Cádiz la conforman 27 concejales, por lo que la cuarta parte sería 6,75; cifra que se redondearía hasta los 7 concejales, que son precisamente los que tiene el PSOE.

Este escenario es curioso, porque faculta al PSOE a solicitar un Pleno extraordinario siempre que lo estime oportuno. Una posibilidad que no tiene, por contra, Adelante Izquierda Gaditana, cuyo grupo (de 6 concejales) no le concede ese mínimo fijado en el Reglamento.

Establece también el Reglamento Orgánico Municipal que una vez solicitado formalmente este martes, la celebración del Pleno "no podrá demorarse más de quince días hábiles". Esto supone que el Pleno deberá celebrarse, a priori, antes del 11 de octubre.

Si esto no ocurriese (es decir, si el presidente del Pleno no convocase en ese plazo) la normativa municipal establece que la sesión extraordinaria "quedará automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas". Es decir, que en última instancia el Pleno solicitado por el PSOE se celebraría el 26 de octubre a las 12.00 horas.

No obstante, ese día ya está señalado como fecha de celebración del Pleno ordinario de octubre (al ser último jueves) lo que ocasionaría una pequeña laguna en la normativa que tendría que resolver el Ayuntamiento. A este respecto, conviene señalar que también existe la posibilidad de que la propuesta socialista se incluya en otro Pleno, ya sea ordinario (que se celebrará el próximo jueves, día 28, o el ya mencionado 26 de octubre) o extraordinario. Pero esto no podrá ocurrir "si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria".