El PP reivindica la construcción de la Comisaría en la Avenida de Astilleros

El proyecto de Comisaría Provincial de Policía en la Avenida de Astilleros ha quedado ciertamente paralizado, si es que en algún momento tuvo visos claros de construirse. Y a cuatro días de las elecciones generales, el Partido Popular ha asegurado que en caso de obtener la presidencia del Gobierno nacional ejecutará ese nuevo equipamiento tal y como estaba previsto desde hace años.

El número 3 de la lista popular al Congreso, Ignacio Romaní, y el candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, han comparecido hoy en la bolsa de aparcamiento de la Avenida de Astilleros para denunciar la “parálisis del Ayuntamiento en esta zona de la ciudad durante estos cuatro años”. “Hace dos años que debería haber aquí un subterráneo que contaba con la financiación para ser construido. Y hoy deberíamos tener una avenida completamente urbanizada con dos carriles de entrada y dos de salida, lo que supondría una conexión fantástica entre el segundo puente y el casco histórico”, ha recordado Ortiz, lamentando el estado actual de este viario.

El candidato al Congreso por Cádiz y concejal del Ayuntamiento, Ignacio Romaní, ha puesto de relevancia la importancia de lo que considera una “infraestructura necesaria para el desarrollo de la ciudad”. “El Partido Popular cumplió con la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil y con un nuevo parque de Bomberos, con instalaciones nuevas e infraestructuras equipadas. Y ahora se pretendía hacer lo mismo con la Comisaría de Policía”, ha defendido el popular gaditano. Además, Romaní ha puesto de relevancia que el proyecto que ideó el PP cuando gobernaba la ciudad “procuraba que costase lo menos posible a los gaditanos, por eso se plasmó un convenio a tres bandas que todavía sigue vigente, después de que el intento de Vila de que los gaditanos salieran perdiendo quedó sobre la mesa en el último pleno”.

“Reivindicamos que la Comisaría se haga. Son diez mil metros cuadrados de espacio, y once millones de euros de inversión”, ha requerido Romaní, exigiendo al PSOE “el mismo compromiso”. “Lo único que hemos escuchado es un día sí y un día no se hace o no se hace. Marlaska ha dicho que no se hace la Comisaría, y el subdelgado del Gobierno ha dicho que en ocho o diez años se hará”, ha comentado el concejal, que ante la incertidumbre actual aseguró que si el PP gana las elecciones del domingo “habrá Comisaría nueva y desarrollo de la Avenida de Astilleros”.