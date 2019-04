Jupol advierte que no hay dinero para equipar la vieja comisaría

Los graves problemas estructurales detectados en la antigua Comisaría Provincial de la Policía Nacional propiciaron que en el verano de 2016 el Gobierno decidiera su traslado al Pirulí. En principio iba a ser una solución provisional hasta la construcción de la nueva en los terrenos de plaza Sevilla. "La Policía no volverá en ningún caso a la vieja Comisaría", llegó a afirmar Antonio Sanz, entonces delegado del Gobierno en Andalucía allá por enero de 2017. No obstante, cada vez es más seguro el retorno policial al edificio de la avenida, máxime después de oír al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien indicó en Cádiz hace unas semanas que "el dinero gastado en las obras de la comisaría no puede caer en saco roto".

Así pues, ahora sólo resta saber cuándo se producirá la mudanza, algo que preocupa a sindicatos policiales como Jupol, de reciente formación y resultando de la asociación Jusapol que nació en Palencia para solicitar la equiparación salarial con otros cuerpos policiales.

Antonio Rodríguez y Javier Calero, secretario provincial y secretario provincial de organización del nuevo sindicato respectivamente, estuvieron hablando con este medio y expresaron sus preocupaciones. "El comisario provincial nos comentó que creía que en verano estaríamos ya en el antiguo edificio, pero no va a poder ser. Se habló de finales de año pero tampoco lo vemos. Sigue siendo una comisaría vieja, no sabemos cómo se va a dotar internamente de todos los servicios necesarios, además carece de garaje. Estamos muy limitados", indicaban.

El ministro, Grande Marlaska ya dejó claro que volverían. "Lo que no sabemos es cuándo y cómo volveremos. Hay que licitar, destinar una partida presupuestaría... es necesario una obra importante, porque el interior está arrasado, el edificio tenía problemas estructurales graves, no es sólo pintado de paredes y puertas nuevas, hay que meter instalaciones nuevas de aire acondicionado, de sanitarios, de fibra, en definitiva, una inversión importante sin saber cuanto tiempo vamos a estar allí".

Desde Jupol se insiste en que el Pirulí no reúne las condiciones necesarias para albergar una comisaría provincial. "Se acerca el verano, con el presumible aluvión de pateras, y continúa todo igual porque no se ha aportado una solución al tema de las dependencias policiales. El Pirulí que no reúne los requisitos necesarios para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo y tampoco para darle al ciudadano la atención que le corresponde. Las dependencias no guardan el mínimo exigido, no hay calabozos, tenemos que trasladar a los detenidos a San Fernando, eso carga también a los compañeros de La Isla, problema de Cádiz y también para ellos. Trasladarlos nos hace tener que contar con efectivos que dejan de hacer funciones de seguridad ciudadana. Estamos quitando efectivos de las calles. Es algo muy grave". Además resaltan que el alquiler por las instalaciones de Telefónica "es alto, nos hablan extraoficialmente de 400.000 euros al año".

La posible ubicación de la nueva comisaría tampoco les entusiasma. "Nosotros nos movemos en vehículos pero para el ciudadano no es lo mismo ir a la avenida que desplazarse hasta astilleros. Aparte lo que quiere el Ayuntamiento es permutar los terrenos de la avenida y también los de Fernández Ladreda. Habría que meterlo todo ahí, porque tiene más metros pero dos plantas menos, y eso lo vemos muy complicado", comentaba Antonio. Mientras que su compañero Javier lo apoyaba diciendo que "nos preocupa, porque una comisaría se hace a 50 años vista".

Desde Jupol insisten en que tres años después del traslado siguen sin saber "qué hacer, y eso no nos parece serio".

Por otro lado advierten que necesitan más refuerzos para luchar contra el crimen organizado y hacer frente a las olas migratorias que se avecinan. "Una patera que llegue fuera de la zona del Campo Gibraltar colapsa todos los servicios de Policía Nacional y Guardia Civil. Es desvestir un santo para vestir a otro. El tema del CATE de San Roque fue una solución que se buscó a un problema extraordinario. Este verano se va a volver a repetir pero multiplicado por tres. Se espera una avalancha. Y el plan que se hizo el año pasado fue efectivo para ese momento, pero para el que va a venir este año hasta el día de hoy no se nos ha comunicado que se esté trabajando en nada, así que presumimos que va a ser un verano calentito".

Desde Jupol se reconoce que se está trabajando bien en el Campo de Gibraltar, aunque piden más medios porque el catálogo de puestos sigue sin cubrirse. "Se está ejerciendo mucha presión en la zona, pero eso está provocando que los clanes se estén expandiendo más por la zona de la costa de Cádiz y la zona de la Costa del Sol".

Lo cierto es que en la zona de la costa Noroeste se están detectando más armas y más mafias. "La provincia es una zona estratégica, fronteriza, está la colonia de Gibraltar que nos da una serie de problemas, es zona turística, con mucha entrada y salida de gente, y lo que pasa es que desde el Gobierno se nos tiene un poquito abandonados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se nos está dotando de medios para luchar con estos problemas que tenemos. Perjudican al ciudadano".

Por último pidieron que ese plan especial puesto en marcha por el Gobierno para el Campo de Gibraltar se extienda "a toda la provincia".