El PP de Cádiz cierra filas en torno a Romaní tras el caso Aguas de Cádiz

En el continuo combate cuerpo a cuerpo, sentencia a sentencia, que mantienen el actual y el anterior equipo de gobierno, tocaba al Partido Popular sacar pecho de la última causa perdida. Tras dictar el juzgado un auto archivando el caso abierto contra la gestión de Ignacio Romaní al frente de Aguas de Cádiz, el partido ha querido este lunes -diez después de conocerse la decisión judicial- escenificar su apoyo al exconcejal. Y lo ha hecho con una convocatoria pública a la que ha asistido el propio Romaní, además del presidente popular en la provincia, Bruno García, y el presidente del grupo municipal, Juancho Ortiz, junto a todo su equipo en el Ayuntamiento.

Desde el pasado mes de diciembre no convocaba el grupo municipal del PP a los medios de comunicación. Y casi un año después lo hizo para cerrar filas en torno al expresidente de Aguas de Cádiz, al que según ha querido precisar Juancho Ortiz “no lo absuelven ni lo declaran inocente”, sino que directamente “no ha sido juzgado, nadie lo ha encausado”. “Era una denuncia falsa”, ha afirmado Ortiz, recordando que el camino judicial ha repetido lo que ya le ocurrió “a la denuncia presentada por Lolo, ese concejal que admitió haber enchufado a su hijo en la empresa de limpieza” o a la interpuesta también “contra Mercedes (Colombo) y Carmen (Sánchez)”.

Para el líder de los populares en el Ayuntamiento, la batalla judicial que mantienen PP y Adelante Cádiz presenta una notable diferencia: “Kichi y Pilar Tubío sí fueron condenados”, aunque luego quedaran absueltos ambos a consecuencia de los pertinentes recursos; mientras que en el PP “ninguno ha acabado en el banquillo”. También lamentó Ortiz la actitud “cobarde” del alcalde, “mandando a otros” a interponer esas denuncias que se han cruzado en estos años.

Tanto Juancho Ortiz como Bruno García, excompañeros de Romaní en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, resaltaron la labor que éste realizó como concejal “en Urbanismo, Aguas de Cádiz, Presidencia, y especialmente en Fomento, en el Urbana, donde trajo muchos millones de euros a Cádiz”, resaltó el presidente del partido en Cádiz. Trabajo que no sólo queda en el pasado, sino que mantiene en la actualidad en su cargo en la agencia pública de Vivienda de la Junta de Andalucía (Avra). “Kichi ha hecho veinte viviendas en seis años, y Nacho venía de reclamar a la Junta las viviendas de Matadero cuando era concejal, y ahora las está haciendo”, afirmó García.

“El error de Nacho (Romaní) fue hacerle oposición a Kichi y su gobierno. Fue el único que hizo oposición en el Ayuntamiento, y eso no se lo perdonaron. Había que eliminarlo políticamente, y para ello usaron un atajo: la mentira”, ha afirmado Bruno García, quien a raíz de este caso ha reclamado “presunción de inocencia para todos y de todos los partidos, cosa que no Nacho no se dio”.