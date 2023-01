Óscar Torres (PSOE) lamenta el silencio de Bruno Garcia sobre la actitud de la Junta con Valcárcel

Óscar Torres, criticó este jueves la actitud de lanegativa" a la firma del convenio que se acordó en octubre. "No son más que excusas", denuncia Torres, porque "trata ahora de buscar unas condiciones que nunca plantearon en ningún momento ni durante esas reuniones del mes de octubre ni durante los meses anteriores". El candidato socialista a la Alcaldía de Cádiz,este jueves la actitud de la Junta de Andalucía por "suque se acordó en octubre. "No son más que excusas", denuncia Torres, porqueen ningún momento ni durante esas reuniones del mes de octubre ni durante los meses anteriores".

Así, Óscar Torres atisba que "este parece que es el modus operandi de la Junta con la ciudad de Cádiz", por lo que aprovechó para traer a colación lo ocurrido también con la Junta de Andalucía pero esta vez respecto a la futura Ciudad de la Justicia, cuando la administración regional exigió al Ayuntamiento más metros cuadrados, "algo que ellos mismos habían rechazado en meses anteriores".

Por eso, Torres deduce que el PP "siempre busca intereses partidistas y nunca anteponiendo el beneficio de los gaditanos". Y sigue afirman que, "de nuevo, la Junta se desentiende no sólo de sus competencias que en materia universitaria corresponden a la administración autonómica sino que me da la razón cuando yo en los últimos meses he denunciado en varias ocasiones que el PP no tiene ninguna intención de ejecutar la rehabilitación de Valcárcel". Y reiteró el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz que si el PP llevaba en su programa electoral de las elecciones de 2018 la rehabilitación de Valcárcel y entonces no lo hizo, "ahora que en su programa de los comicios de 2022 ni si quiera lo llevaba en su programa, tampoco creo que apoye este proyecto tan necesario para la ciudad de Cádiz".

El embolado de Bruno García

lamentó la actitud del candidato del Partido Popular a gobernar en San Juan de Dios, debe estar pensando en el embolado en el que se ha metido cuando siendo parlamentario andaluz y presidente provincial del PP son los suyos los que se la han jugado a la primera de cambio". Y, para más inri, destaca Torres que se lo están haciendo a tan sólo una semana desde que fue designado candidato a la Alcaldía de Cádiz en sustitución de José María González 'Kichi'. "Nada ha dicho Bruno y creo que una semana es tiempo más que suficiente para demostrar lo que le duele Cádiz y no le duele nada porque no se ha puesto en su sitio exigiendo la firma del convenio". Y, por otra parte, el alcaldable socialistaa gobernar en San Juan de Dios, Bruno García , "queen el que se ha metido cuando siendo parlamentario andaluz y presidente provincial del PP son los suyos los que se la han jugado a la primera de cambio". Y, para más inri, destaca Torres quea la Alcaldía de Cádiz en sustitución de José María González 'Kichi'. "Nada ha dicho Bruno y creo que una semana esy no le duele nada porque no se ha puesto en su sitio exigiendo la firma del convenio".

"¿Esta va a ser la tónica habitual de Bruno García?", se pregunta Óscar Torres. "¿Callar y tragar todo lo que diga permanentemente Antonio Sanz o cualquier otro consejero o consejera de la Junta de Andalucía?"

De todo esto, Óscar Torres deduce que "con esta nueva puñalada de la Junta de Andalucía a Cádiz, se demuestra que el PP da por perdida las elecciones municipales. De lo contrario no se entiende esta actitud de desprecio y humillación con todo lo que tiene que ver con Cádiz".

A pesar de que Torres admitió que las comparaciones son odiosas, no dudó ni un momento a remitirse a lo ocurrido en noviembre pasado cuando él se dirigió al presidente de la Diputación, Ruiz Boix, "como portavoz en aquel momento del Grupo Municipal Socialista para solicitarle que, aparte de la cesión del edificio de Valcárcel pusiera un montante económico sobre la mesa para la puesta en marcha de la facultad de Ciencias de la Educación en dicho edificio".

En aquel momento, según recuerda Juan Carlos Ruiz Boix se comprometió a ello y así aparece en el convenio, "lo que demuestra nuestra sensibilidad y altura de miras y, en aquel entonces, demostré que sigo poniendo muy por delante los intereses de la ciudad a cualquier beneficio electoral o partidista".