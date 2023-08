Nueva ordenanza de las playas de Cádiz: se prohíbe fumar en algunas zonas y la música alta

La nueva ordenanza municipal para las playas de Cádiz que ha entrado en vigor este mes de agosto y que ha publicado el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) introduce algunas novedades con el fin de mejorar la convivencia y la propia sostenibilidad de nuestros arenales.

Entre ellas figuran prohibición de fumar solo en algunas zonas, así como poner música alta y señalizar la zona que habitualmente ha sido destinada al nudismo en la playa de Cortadura.

Las prohibiciones:

Dónde se prohíbe fumar: Entre otras muchas medidas que ya están interiorizadas por el usuario de la playa gaditana, se incorpora la prohibición de fumar en la playa, que finalmente no serán espacios libre de humo. En concreto, la norma concreta que se no se puede consumir tabaco (tanto calentado como quemado), así como productos que contengan nicotina en las playas que se declaren como libres de humo, o bien en las zonas indicadas, que son las habilitadas para la práctica deportiva, así comoen las zonas destinadas a actividades lúdicas y juegos infantiles. Del mismo modo, está prohibido abandonar sobre la arena cualquier producto o residuo resultado de su práctica.

Música alta: La norma recoge que queda prohibido el uso de aparatos de reproducción de sonido o instrumentos musicales cuando por su potencia sonora sean susceptibles de causar molestias a otras personas usuarias de las playas (se entenderán como tales aquellos que estén dotados o se usen conectados a elementos de amplificación de sonido, tales como altavoces auxiliares), recomendándoseen todo momento el uso de auriculares.

Se señalizará la zona de nudismo: El ejercicio del naturismo se llevará a cabo en toda la franja de la playa señalizada al efecto, exceptuando los cordones dunares, cuyo límite que mira al mar será delimitadopor el Ayuntamiento de Cádiz, en orden a evitar su deterioro por tránsito y pisoteo,para facilitar la preservación de este ecosistema. De hecho, el Ayuntamiento de Cádiz va a llevar al próximo pleno municipal la señalización de la limitación de la zona donde se podrá practicar el nudismo, que es el tramo establecido entre el Ventorillo de El Chato y las Instalaciones Militares de Torregorda en la playa de Cortadura, que es donde habitualmente se practica.

De forma puntual hasta que no se recuperen los pantanos de la provincia, acaba de decretar la prohibición del uso de las duchas en las playas gaditanas, dejando activos los lavapiés, en medio de una campaña de concienciación por el buen uso de este recurso tan limitado.

Las infracciones

La ordenanza tipifica con hasta 750 euros el poner la música alta o dejar basuras en la playa, al ser infracciones leves, y de hasta 3.000 euros por vandalizar las instalaciones y equipamientos de playas relacionados con la seguridad, circular con embarcaciones a menos de 200 metros de la costa, o atentar contra la fauna y flora terrestre y marina.

Así, las sanciones pueden ser de hasta 750 si son leves, de 750 a 1.500 si son graves y de 1.500 a 3.000 si se consideran muy graves.