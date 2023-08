El Ayuntamiento de Cádiz lleva a pleno acotar una zona para nudismo en Cortadura

El Ayuntamiento de Cádiz va a llevar al próximo pleno municipal la señalización de la limitación de la zona donde se podrá practicar el nudismo, el tramo establecido entre el Ventorillo de El Chato y las Instalaciones Militares de Torregorda en la playa de Cortadura (donde habitualmente se practica), según la nueva ordenanza municipal para las playas de Cádiz, diseñada por el anterior Gobierno de José María González y que entró en vigor el pasado 1 de agosto tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

"Ahora mismo, con la normativa en las manos, no se puede hacer naturismo en ninguna parte de la playa hasta que no se balice", ha explicado a Europa Press el concejal de Playas en el Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, quien ha recordado que el PP se opuso "a la confusión" que generaba esta norma. En ese sentido, ha explicado que su partido "no está en contra del naturismo", argumentando que la citada normativa "generaba controversia" ya que no establecía explícitamente las zonas en las que estaba prohibido el naturismo, "como sí ocurría antes".

En concreto, la ordenanza establece en el punto primero referido al naturismo que "todas las playas del término municipal son susceptibles de ser frecuentadas por cualquier persona que desee hacer uso de las mismas, sin que prevalezca como criterio excluyente ninguna consideración respecto a la indumentaria", para añadir en sus siguientes puntos el tramo donde se puede ejercer esta práctica. "No podemos estar a favor de una norma que lo que hace es confundir", ha afirmado Teruel, quien ha avanzado que la medida del balizamiento de la zona naturista es lo que se llevará al pleno.

Recordar que el pasado mayo el Ayuntamiento introdujo un nuevo punto en el artículo relativo a las “playas naturistas” (el artículo 33), que establecía que el nudismo se llevará a cabo “en toda la franja de la playa señalizada al efecto”.

Esta puntualización acabó con la posibilidad de que cualquier persona pueda practicar nudismo en cualquier playa de la ciudad, debido a la ausencia de prohibición en la normativa.

Las nuevas infracciones

La ordenanza tipifica con hasta 750 euros el poner la música alta o dejar basuras en la playa, al ser infracciones leves, y de hasta 3.000 euros por vandalizar las instalaciones y equipamientos de playas relacionados con la seguridad, circular con embarcaciones a menos de 200 metros de la costa, o atentar contra la fauna y flora terrestre y marina.

Sobre el cumplimiento de la normativa, el concejal de Playas ha asegurado que no se está produciendo "un exceso" de sanciones en ningún punto en concreto ya que los usuarios de las playas son "magníficos" y que la ordenanza se estable, "para tener una normativa con la que sea fácil para regular la convivencia".

Preguntado por cómo se han tomado los bañistas el cierre de las duchas de las playas, instaurada desde este lunes 14 de agosto, el concejal ha expresado que "el feedback ha sido positivo" y que "lo han entendido perfectamente". "La gente está contenta con la decisión, protesta no he recibido ninguna. La gente entiende, es consciente y es solidaria con el tema de la seguía", ha comentado, añadiendo que hay quienes les han manifestado que deberían haber adoptado esta medida "antes". En esa línea ha recordado que "cada vez que se pulsa la ducha eran tres litros de agua que se perdían" por lo que "a lo largo del día y de lo que queda de verano es un ahorro considerable".

Esta medida, con la que se decretó el cierre de las duchas de la playa y el mantenimiento de los lavapiés, entró en vigor este lunes tras la decisión del Gobierno local para reducir el gasto de agua en el municipio ante la situación de sequía actual en la que se encuentra la provincia de Cádiz.