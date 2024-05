Los capitanes del Cádiz CF recurren al 'evangelio' de Cervera: 'La lucha no se negocia'

Más corazón que cabeza, casi como está sucediendo en el terreno de juego a lo largo de la temporada 2023/24. Es lo que ha pasado en la comparecencia de este miércoles de Conan Ledesma, Iza Carcelén y Álex Fernández como capitanes del Cádiz CF. Los representantes de la plantilla han pedido perdón por lo que viene sucediendo y solicitan un último esfuerzo entre todos, empezando por ellos mismos, para tratar de obrar el milagro de la permanencia.

El portero argentino fue el primero en tomar la palabra para exponer que "estamos aquí en nombre de todo el plantel". "Pedir disculpas de las situaciones de las que nos podemos hacer responsables, de otras no tanto. Transmitir entre todos que somos conscientes de la situación, el momento que estamos pasando. No queremos ver un Cádiz en Segunda. Sabemos el empeño de la gente que está dentro del club y que nos debemos a esa gente. También le pedimos a ellos disculpas. Pero transmitimos que somos un grupo, un plantel, que no bajamos los brazos y estamos unidos. Se ve lejos pero es posible y nos agarramos a la fe para seguir adelante".

Ledesma: "Somos conscientes de la situación, el momento que estamos pasando; no queremos ver un Cádiz en Segunda"

Ledesma se centraba un poco más en la masa social del Cádiz CF en sus siguientes palabras. "Sabemos que el enfado del hincha es normal, pero no es que que a nosotros no nos duela. En estas cuatro temporadas todos se sintieron muy arropados por esta hinchada y vivieron cada momento. Sabemos lo que siente la gente de Cádiz y sabemos lo que significa que este club esté en Primera", añadiendo en la primera parte de su intervención que "seguro que pase lo que pase vamos a dejar la camiseta lo más alta posible". "Es el orgullo. Vamos a jugar cuatro finales en las que les necesitamos. Como bien dijo alguien: la lucha no se negocia", retomando las palabras de Álvaro Cervera, todo un lema en su 'evangelio', el de un técnico que dejó una profunda huella.

Iza: "Está la cosa difícil pero debemos remar una vez más aunque sea difícil pedir esto"

Posteriormente y de manera más breve intervinieron Iza y Álex. El defensa natural de El Puerto apuntaba que "estamos aquí dando la cara, con una situación complicada, a nadie le gusta pasar por esto. En la carta lo dejamos bastante claro. Jugar en la elite es otra cosa y tenemos que dar ese paso. Está la cosa difícil pero debemos remar una vez más aunque sea difícil pedir esto".

Álex: "Por amor al Cádiz, por el respeto y por el cariño, que el domingo seamos uno"

En cuanto al centrocampista madrileño, reflexionó sobre lo aportado por sus compañeros. "Es lo que hemos hablado y lo que tenemos claro. Las cosas no ha salido desde el principio, pero necesitamos a la gente a nuestro lado. Por amor al Cádiz, por el respeto y por el cariño, que el domingo seamos uno. Durante 90 minutos. Y que después la gente nos dé los que nos merecemos".