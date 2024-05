Vizcaíno pide unidad en favor del Cádiz CF

La decisión del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, de enviar una carta abierta abierta a la afición a esta altura de temporada, pone de manifiesto el momento tan complejo que vive el club como consecuencia de la situación deportiva del primer equipo, que está a un paso de descender a Segunda División.

El máximo dirigente recurre a las redes sociales de la entidad para enviar un mensaje a la masa social con vista el encuentro del próximo domingo (14:00 horas) contra el Getafe en el estadio Nuevo Mirandilla. Una cita clave en la que el Cádiz CF se juega la vida hasta el punto de que una derrota, dependiendo de otros marcadores, podría dar paso a un descenso virtual.

Las movilizaciones de Brigadas Amarillas, a las que se a unido Alma Cadista, con una protesta antes del encuentro por la situación que vive el equipo con la campaña a punto de concluir, vienen marcando lo que se puede entender como un fin de semana duro y con un ambiente cuanto menos raro.

De esta manera, el presidente del Cádiz CF lanza una carta en la que pide seguir creyendo a pesar de que el equipo vive "la situación más complicada desde que volvimos a Primera", añadiendo que "no me voy a rendir y ninguno del equipo se va a rendir".

Respeta al máximo a todos los que quieran exteriorizar su malestar, aunque solicita que se haga antes y a la conclusión de encuentro para que "durante el partido seamos un bloque unido".

Esta es la carta abierta que Vizcaíno lanza a la afición:

No es la primera vez, ni va a ser la última, en la que me dirija a vosotros.

Aunque para algunos estemos ya descendidos, aunque para algunos no tengamos nada que hacer, yo sigo creyendo en mi equipo y sigo creyendo en los que visten de amarillo.

Está siendo un año complicado en el que, de una ilusión por parte de todos que nos hacía soñar, pasamos a una pesadilla que nos ha llevado a la situación más complicada desde que volvimos a Primera División después de casi veinte años.

Pero no me voy a rendir, ninguno del equipo se va a rendir, vamos a luchar hasta el final por conseguir el objetivo de la salvación que, estando difícil, no está imposible.

Pido el apoyo de los que creen y de los que no creen. Pido el apoyo de todos los cadistas. Pido el apoyo para los jugadores a los que voy a defender hasta el último momento. Pido el apoyo del minuto 1 al 90, que se note que jugamos en casa, que se note que estamos vivos y que este equipo ni su afición se rinden.

Que todo el que quiera protestar lo haga antes y después del partido, pero durante el partido seamos un bloque unido para conseguir el objetivo y que sientan nuestro aliento.

Ya tendremos tiempo de analizar todos los errores cometidos, pero os pido creer hasta el final como habéis hecho los últimos diez años.

Los de amarillo SON LOS NUESTROS. YO SIGO CREYENDO.