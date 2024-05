El Cádiz CF lanza una promoción de entradas para los socios

El próximo domingo,12 de mayo, Cádiz CF y Getafe CF disputarán la 35ª jornada de LALIGA EA Sports a partir de las 14:00 horas. Un encuentro de un calado brutal porque el margen de agota para el equipo de Mauricio de Pellegrino, al que le urge sumar de tres en tres y que fallen sus rivales, cuantos más mejor.

Con este escenario, al Cádiz CF no le sirve de nada tener los asientos vacíos en buena parte de la Tribuna Alta y la Preferencia Alta, de ahí a que haya lanzado una iniciativa que, por el momento, puede garantizar 500 butacas ocupadas entre ambas gradas.

Para este encuentro existe una promoción exclusiva para socios de 500 entradas de Tribuna Alta y Preferencia Alta a 20 euros, que estará disponible desde este lunes 6 de mayo a las 13:00 horas hasta el próximo miércoles 8 o agotar existencias.

Una vez se cumpla uno de estos dos aspectos, el resto de entradas tendrán los precios habituales durante la temporada en los partidos como local:

Preferencia alta: 60 euros

Preferencia baja: 70 euros

Tribuna alta: 90 euros

Tribuna baja: 120 euros

La plataforma estará disponible online en este enlace hasta agotar todo el aforo disponible. Y el teléfono de información es el 956 00 00 11.

La intención del Cádiz CF pasa por dotar del mejor ambiente posible otro encuentro que es clave. El adversario, el Getafe, no es de gran tirón pero la importancia de los puntos hace que el duelo adquiera tintes de máxima importancia. Y es que el equipo amarillo no se puede permitir ningún tropiezo en las cuatro jornadas que restan -Getafe (c), Sevilla (f), UD Las Palmas (c) y Almería (f)- y que le ayuden otros marcadores para aspirar a una permanencia que a día de hoy se antoja casi imposible.