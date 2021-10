Martín Vila: “Candelaria no es el Bronx, ni tampoco un remanso de paz”

El concejal de Vía Pública, Martín Vila, restó ayer importancia al grave problema de inseguridad y de convivencia en la Plaza de Candelaria que han denunciado hosteleros, comerciantes, vecinos y madres y padres de niños y niñas de colegios del casco histórico, usuarios de ese espacio público, a raíz del apuñalamiento de una persona el pasado miércoles.

Todos estos colectivos han instado al Ayuntamiento y al resto de las administraciones a que tomen las medidas necesarias para atajar una situación que resulta insostenible desde hace años y que se ha agravado en los últimos meses. En el caso de los hosteleros y comerciantes piden, además, mayor vigilancia de la Policía Local sobre las infracciones de las ordenanzas municipales por parte de un grupo de personas y más iluminación.

A pregunta de este periódico, al término de la Junta Local de Gobierno, el edil dijo textualmente que “a veces las cosas no son como se manifiestan. Hay que llamar un poco a la calma. Bien es cierto que la plaza no es un remanso de paz y que hay ciertas incidencias que alteran la convivencia en la plaza, pero tampoco se puede hablar de que haya ahora en Candelaria un estado de sitio y que no se pueda transitar por ella”.

“Son incidentes que se están dando –reconoció– y existe una vigilancia permanente de la Policía Local –aseguró el edil– Por supuesto, no compartimos que estos hechos se den ni en Candelaria ni en otras partes de la ciudad, porque desgraciadamente a veces se dan en otros puntos. Por eso no creo que se deba generar esa imagen que se está tratando de verter de la plaza, que no es”.

“Si fuese un sitio en el que los vecinos no pueden hacer vida no hubiese existido un conflicto con las terrazas –argumentó Martín Vila– Y si se dio, es porque es un lugar amable, apacible y tranquilo la mayor parte del tiempo y la mayor parte del día”.

“Pido calma –insistió el concejal– Desde la Policía Local se mantendrá la vigilancia, pero quiero que nos acompañe la Policía Nacional, porque muchas de las cuestiones que se están planteando allí, más que competencias propias de los ayuntamientos, son propias de la Policía Nacional”.

“Me remito a lo que sucedió, con delitos contra la vida, lesiones y tentativa de homicidio –añadió el concejal– Espero que a esta vigilancia de la Policía Local se una la de la Nacional. La Local tiene las competencias bien definidas y tasadas, que vienen en la Ley de Bases, y a veces se ve obligada a sumir otras por falta de vigilancia, de efectivos o de atención de otros Cuerpos. Toda la lucha antidroga y en delitos de este tipo recae en la Nacional”, insistió.

Martín Vila remató su respuesta afirmando que “Candelaria no es el Bronx, es una plaza, y sucesos de este tipo se dan en otros puntos de la ciudad. Cádiz es una ciudad segura por norma general y por un hecho aislado, no caigamos en la tentación de generar algo que pueda dañar a la ciudad”.