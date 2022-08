Juanma, ¿lo haría? Los proyectos pendientes de la Junta en Cádiz

El eslogan sirvió para una buena campaña; tanto, que terminó siendo presidente del Gobierno de Andalucía. Y desde entonces también ha dado mucho que hablar, porque ese “Juanma lo haría” de 2018 ha venido pesando como una losa con cada retraso, cada indecisión, cada paso débil que haya dado, o que no ha dado, los proyectos que fueron señalados en aquella campaña. En la campaña de estas últimas elecciones no se ha repetido el eslogan, ni las fotografías de los militantes pancarta en mano, porque Juanma ya no lo haría, sino que ahora se obliga a hacerlo porque ya es presidente desde hace tres años y medio. Y lo va a ser desde esta semana por cuatro años más. Y con mayoría absoluta.

El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, con mayoría absoluta del PP, afronta una nueva legislatura con muchas tareas pendientes en Cádiz capital. Muchos proyectos pendientes de desatascar, de comenzar, de ejecutar o de culminar. Incluso con algunos en los que se necesita un posicionamiento claro y definitivo del ejecutivo autonómico. Proyectos de calado, en cualquier caso, de los que en buena medida depende el futuro de una ciudad con cada vez menos asas a las que agarrarse para prosperar.

VALCÁRCEL

No necesariamente es el más urgente, pero sí es el que más presión está recibiendo por parte de la ciudadanía y, de modo especial, de los partidos que hacen oposición al PP andaluz. La Junta de Andalucía debe realizar un pronunciamiento firme respecto al emplazamiento de la Facultad de Educación al histórico edificio de Valcárcel; y lo debe hacer de manera inmediata, ya que en diciembre culmina el plazo de cesión del edificio por parte de la Diputación (salvo que comiencen las obras) y en septiembre quería la Universidad tomar una decisión al respecto.

A favor del proyecto está la decidida participación del Ayuntamiento, que ha tomado la delantera anunciando los primeros cinco millones de euros para su ejecución. En contra, un presupuesto que salvo error del nuevo presidente de la Diputación (Juan Carlos Ruiz) y la portavoz del equipo de gobierno de Kichi (Lorena Garrón) sigue creciendo conforme pasa el tiempo y ya se cifra en 50 millones de euros, diez más que hace unos meses y casi 40 millones de euros más que cuando se planteó este traslado de Educación.

La Junta debe zanjar la incertidumbre respecto al proyecto; debe ser sincera y honesta con la ciudad y garantizar la construcción de esa nueva facultad, o rechazar una operación que ciertamente puede considerarse excesivamente cara para una sede universitaria. Pero debe hacerlo con cierta inmediatez, tanto por la urgencia de la UCA (debido, entre otros factores, al mal estado de la actual facultad en Puerto Real) como por el mal estado de Valcárcel, que sigue empeorando a la espera de un futuro definido.

CIUDAD DE LA JUSTICIA

El otro gran asunto pendiente es el de la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia, cuya tramitación se ha eternizado en exceso, sin que en el primer mandato de Moreno Bonilla se haya apreciado avance alguno sobre el terreno. El futuro equipamiento está en la actualidad en fase de redacción de proyectos, que deben estar listos el próximo mes de octubre; y a partir de ahí, podrá la Junta licitar una obra que en sus últimas previsiones se estimaba en 55 millones de euros y en varios años de ejecución.

En el caso de la Ciudad de la Justicia hay que tener en cuenta el enorme regalo que la ciudad hace a la Junta de Andalucía, poniendo en sus manos más de 20.000 metros cuadrados de superficie y edificaciones -en los antiguos depósitos de tabaco- de manera totalmente gratuita, a diferencia de lo que la administración autonómica se ha encontrado en otras capitales andaluzas donde también se tramita o trabaja en un equipamiento similar con elevados costes de adquisición del suelo.

TOLOSA LATOUR

En paralelo al desarrollo de este proyecto de Ciudad de la Justicia, sigue teniendo pendiente la Junta de Andalucía alguna decisión respecto al enorme solar de la calle Tolosa Latour que precisamente se iba a destinar a equipamiento judicial antes de que los grandes proyectos autonómicos de la administración socialista cayeran en saco roto y se recurriera a operaciones mucho más económicas. Alrededor de 10.000 metros cuadrados pendientes de definición tiene la ciudad en una zona privilegiada de extramuros, a pocos metros del casco histórico y rodeada de servicios. Una superficie que permite una edificabilidad superior a los 30.000 metros cuadrados, lo que se antoja toda una oportunidad para una ciudad sin suelo.

La Junta deberá decidir entre ceder el solar a la ciudad para el desarrollo de algún proyecto municipal, la ejecución de algún equipamiento autonómico que pueda tener esa localización, o bien alguna operación de enajenación como la que tan buen resultado dio a la administración andaluza con Tiempo Libre y con otros muchos edificios de toda Andalucía.

HOSPITAL

El tercero de los equipamientos más reclamados a Moreno Bonilla es la construcción del nuevo hospital regional, uno de los proyectos que más pesa en la administración autonómica popular por aquella fotografía de los militantes, pancarta en mano, asegurando que Juanma lo haría.

No ha sido hasta la recta final del anterior mandato de la Junta cuando se han conocido pasos efectivos en la recuperación del proyecto de hospital regional, estando a la espera de un acuerdo con Zona Franca para la titularidad del solar de Puntales y elaborando el plan funcional que ya dispone de un primer borrador.

En el lado contrario, hay que ser cautos con respecto a las fechas y los plazos por lo que supone un proyecto de este calado, teniendo en cuenta que la renovación del concierto con Pascual y el hospital de San Rafael puede frenar también la urgencia de este equipamiento sanitario.

VIVIENDA

Dos son las principales actuaciones que se le demanda al gobierno andaluz en la capital. Matadero y Cerro del Moro. En la primera de ellas ya se trabaja en la construcción de la primera de las dos fases pendientes, en esa maniobra realizada hace unos años para subdividir esa promoción pendiente desde hace años.

Hace unos días anunciaba la Junta su intención de que en el plazo de doce meses puedan estar ya construidas y disponibles para ser habitadas esas primeras 60 viviendas de la fase pendiente de Matadero que se destinarán al alquiler para familias con escasos recursos y que accederán mediante el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

En el Cerro del Moro el proyecto camina con mayor lentitud, aunque se han ido dando algunos pasos para culminar con la construcción de esa última fase (la 7 y la 8) que acumula nada menos que treinta años de retraso, lo que precisamente hace unos días provocó actuaciones de unos vecinos que amenazan con movilizaciones por tan sonrojante retraso en una operación fundamental teniendo en cuenta las malas condiciones de las actuales viviendas.

NÁUTICA

Con los políticos volcados en Valcárcel y con otros equipamientos en la hoja de ruta de los ataques a la Junta de Andalucía, muy poco se habla de Náutica, edificio que sigue deteriorándose paulatinamente frente a la playa de la Caleta sin que nadie aporte ni siquiera ideas para darle un nuevo uso que salve su curiosa arquitectura recogida en el Registro General de Patrimonio de Andalucía.

La Universidad plantea, tímidamente, un uso relacionado con el mar y la economía azul; pero siempre que previamente se rehabilite el edificio con fondos ajenos. Y la administración andaluza -la anterior socialista y la actual popular- no esconde que no tiene idea ni proyecto para ese inmueble de su propiedad. Toda una contradicción teniendo en cuenta las particularidades del edificio y su emplazamiento estratégico, tanto en el casco histórico de la ciudad y en el entorno de la Caleta como en ese cinturón universitario por el que se ha querido apostar estos últimos años (aunque la UCA rechaza la posibilidad de trasladar de nuevo a Cádiz esa facultad de Náutica).

CONVENIO

También parece ya olvidado, aunque en su día cobró mucha relevancia, ese convenio urbanístico que Junta y Ayuntamiento tienen suscrito desde 2014 y que en diferentes encuentros ha venido revisando y actualizando el alcalde, José María González, tanto con Susana Díaz como con Juanma Moreno.

En febrero de 2019 fue el último encuentro de revisión de ese convenio y del acuerdo de proyectos autonómicos que reclamaba Cádiz. Desde entonces es cierto que se ha avanzado bastante en ese documento entregado por el alcalde al presidente andaluz (Museo del Carnaval, Plaza de España, carril bici, reactivación de Matadero, Ciudad de la Justicia o Tiempo Libre), pero sigue habiendo muchos puntos pendientes.

Entre los más relevantes estarían la cesión del Balneario de La Palma para darle un uso más social y ciudadano, la devolución de las llaves de la antigua escuela de Bellas Artes para intentar desarrollar la ampliación que necesita el Museo de Cádiz, la edificación en el solar del chalé de San Luis, la cesión del antiguo albergue de Puntales para que el Ayuntamiento desarrolle allí un proyecto, la cesión del solar contiguo a la Martona en favor del Ayuntamiento, la cesión de la Plaza de la Reina, en la Viña, para su definitiva urbanización; la intervención decidida en el Teatro Romano; la ejecución del Open Future en su día anunciado para el Torreón de las Puertas de Tierra; o la construcción de un colegio en la antigua Casa Cuna, como ya estaba previsto y como cobra mayor necesidad tras el cierre de la Institución Provincial.

Cuatro años por delante tiene el gobierno de Moreno Bonilla -con el consejero gaditano Antonio Sanz, mano derecha del presidente, como principal valedor- para poner en marcha todas estas cuentas pendientes de la Junta de Andalucía con Cádiz. Un mandato para ir avanzando en cada uno de estos puntos que necesita la ciudad y que en 2018 aseguraba el PP que Juanma lo haría. ¿Lo hará de aquí a 2026?