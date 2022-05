La UCA decidirá como muy tarde en septiembre si renuncia o no a Valcárcel

El mes de septiembre será la fecha límite para que la Universidad de Cádiz tome una decisión respecto al proyecto de Facultad de Educación en Valcárcel. Así lo ha anunciado este martes el rector, Francisco Piniella, que siguiendo la línea de sus últimas intervenciones sobre este asunto ha defendido que la situación no puede prorrogarse por más tiempo ante esta incertidumbre respecto a la posibilidad real de la operación universitaria y la inacción de la Junta de Andalucía respecto a la financiación necesaria.

Ha asegurado el rector que la decisión final no será cosa suya ni de su equipo, sino que corresponderá al claustro de la Universidad. Y que será en julio o en septiembre cuando se reúna para posicionarse de manera definitiva sobre Valcárcel, de manera que el edificio vuelva a manos de Diputación o bien que se solicite una prórroga del convenio suscrito el 19 de diciembre de 2017.

Tal y como ha recordado Piniella, ese día acordaron las dos instituciones la cesión del edificio de Valcárcel con la condición de que en el plazo de cinco años se iniciaran los trabajos de rehabilitación. Plazo que expirará el próximo 19 de diciembre sin que por ahora se haya producido avance alguno en el proyecto. Más bien todo lo contrario, ante la posición adoptada por el gobierno del Partido Popular tras las elecciones de 2019.

"No podemos seguir esperando año tras año mientras el edificio sigue deteriorándose y con una facultad actual que no reúne condiciones", ha afirmado Francisco Piniella, que ha explicado que la actual facultad de Ciencias de la Educación, en Puerto Real, "tiene problemas de cimientos que no permiten el crecimiento del edificio". Extremo que se une al hecho de que ese campus "tiene todos los espacios ocupados". Por ello, ha dejado en el aire el emplazamiento de una nueva facultad si definitivamente el proyecto de Valcárcel acaba en el baúl del olvido. "Aunque a día de hoy el único proyecto que tiene la Universidad para la Facultad de Educación es Valcárcel", ha insistido.