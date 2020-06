Juancho Ortiz (PP): “Kichi es un provocador, un mentiroso y un estafador”

Los presupuestos municipales siguen siendo un foco de polémica o, más bien el anuncio por parte del equipo de Gobierno de que se va convocar el pleno extraordinario para las cuentas de 2020 antes de final de mes, cuando hay dos partidos, en este caso Partido Popular y Ciudadanos, que no conocen nada del documento.

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, contestó con ironía a los periodistas que estaban presentes en la rueda de prensa que dio en la sede de este partido en Cánovas del Castillo sobre el asunto: “Debería usted venir aquí al estrado a hablar de los presupuestos, porque lo poco que conocemos es por lo que ha salido en prensa”.

Ortiz ha señalado que “poco puedo decir de algo que desconozco pero después vendrá el alcalde diciendo que tiene la mano abierta y que es momento de unidad y consenso”.

El hecho de que sí haya presentado las cuentas al PSOE y al concejal no adscrito, Domingo Villero, “es un bofetón a la oposición”.

El edil popular fue muy crítico con el alcalde porque “no nos han dejado la oportunidad, no ya de aportar a esos presupuestos, sino de verlos y analizar la propuesta del equipo de Gobierno”.

Por todo ello, aumentó un poco más el tono de sus críticas contra el regidor al que acusó de “provocador, mentiroso y estafador” y afirma que no le sorprende que no le hayan presentado los presupuestos: “le habíamos ofrecido la mano tendida pero no paro de denunciar los constantes insultos que el alcalde viene haciendo en sus redes sociales hacia el PP con bulos incluidos. Ya son cinco años conociéndole y no nos sorprende”. Por último, finalizó diciendo que “si no quiere el apoyo del PP que lo diga”.