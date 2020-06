Mara Rodriguez (PSOE): "El equipo de Gobierno confunde colaboración con pleitesía"

"Colaboración no es pleitesía". La portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Mara Rodríguez, ha salido al paso de los ataques realizado por el equipo de Gobierno contra su partido y con ella misma, a los que acusa de ser los culpables de que se hayan roto las negociaciones. El resultado final es que Adelante Cádiz ha decidido convocar el pleno extraordinario de los presupuestos para tratar de aprobarlos la próxima semana.

La visión en la portavoz socialista es muy distinta. Para empezar las negociaciones todavía no estaban muy avanzadas ya que los contactos se ciñeron a dos contactos virtuales con el alcalde, José María González 'Kichi' uno el 5 de mayo y otro el 15 de mayo. Para el día 22 tendría que haberse producido otra pero el alcalde, según asegura Mara Rodríguez, la pospuso para la siguiente semana pero ya nunca más se supo.

De hecho, ante la falta de respuesta, el Grupo Municipal Socialista envió el 29 de mayo un documento al equipo de Gobierno para que le resolvieran una serie de dudas que les planteaba el presupuestos municipal para este año 2020, teniendo en cuenta que los actuales son los prorrogados de 2018.

Mara Rodríguez asegura que en el primer borrador que recibieron del documento sólo aparecían los gastos y no los ingresos. Cuando ya por fin lo tuvieron, vieron que estos últimos "eran poco realistas porque eran ingresos superiores a los que hubo en 2018", cuando el marco actual es muy distinto debido a la pandemia y las decisiones que se han tomado en cuanto a bonificaciones y exenciones fiscales. Aparte, con esas consultas también querían aclarar que aparecía muchas partidas millonarias para estudios, estrategias y programas que no se concretan.

Sin embargo, las preguntas tampoco tuvieron respuesta y este jueves acabaron conociendo que se rompían las negociaciones "y todos sabemos también que se han reunido con Domingo Villero".

Rodríguez lanza el mensaje de que "tenemos claro desde el PSOE que si me presentaran unos buenos presupuestos los iba a apoyar porque eso sería bueno para Cádiz" y recuerda que los únicas cuentas que se han aprobado han sido las de 2018 "y fue gracias a los socialistas".

La portavoz cree que con todo lo que ha pasado "se demuestra la incapacidad y la falta de gestión del equipo de Gobierno y del alcalde y si esto ha servido para dar un golpe en la mesa para que haya un Pleno extraordinario de presupuestos, bienvenida sea la polémica y las excusas que ponga el alcalde".

En los ataques del equipo de Gobierno a los socialistas también se hacía referencia a que el PSOE es el que iba a dilatar unas cuentas que eran fundamentales para la ciudad: "En octubre anunció que ya había un borrador de presupuestos y han pasado siete meses sin que se aprobaran". Además, recuerda que ya en diciembre desde los socialistas pidieron públicamente que se iniciara un proceso de diálogo para las cuentas del año 2020.

A ello le une que "nada es casual y la inocencia no existe. Quiere convocar esta semana próxima porque no tienen la liquidación presupuestaria de 2019, que acaba el 30 de junio. A él le viene muy bien". En este caso, recuerda que el superávit que se pueda producir en el ejercicio anterior puede ser utilizado para medidas de lucha contra los efectos del Covid-19 "pero aquí no lo vamos a poder hacer".

Y también rechaza que por culpa de ellos se están bloqueando la ciudad "cuando hace apenas unos días hemos hecho posible que dos organismos como el Instituto Municipal del Deporte (IMD) y la Fundación Municipal de la Mujer tengan sus presupuestos aprobados".

Mara Rodríguez tiene claro que "lo ideal es que hubieran salido unos presupuestos de izquierdas y progresistas" y ellos dicen que el alcalde "tiene un talante dialogante", la portavoz se pregunta también por qué no se ha sentado con resto de los partidos con representación plenaria (PP y Ciudadanos), "que ahora se tienen que sentar a ver este documento aprisa y corriendo con poco más de 48 horas para estudiar el documento".

Hay un elemento de trasfondo en todo esto y es que desde que se acordara que los portavoces de la oposición podían acceder a una liberación en este mandato, Mara Rodríguez ha recibido ataques por parte del equipo de Gobierno. Uno de los aspectos que se ha deslizado es que uno de los acuerdos era que para acceder a una cosa había que aprobar los presupuestos: "Niego que haya habido ningún compromiso en ese sentido. Sí hablamos de establecer líneas conjuntas en determinados tenas pero de presupuestos no".

¿Qué postura va a doptar el PSOE en el pleno extraordinario. Mara Rodríguez no deja claro si habrá voto favorable, abstención o negativo, simplemente que "nos plantearemos por lo menos presentar algún tipo de enmiendas". En este caso, inciden en que "se hará siempre lo que sea más beneficioso para la ciudad".