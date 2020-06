Ciudadanos lamenta que los presupuestos municipales de Cádiz se pacten "con un tránsfuga"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, lamenta que el equipo de Gobierno "este negociando con un tránsfuga un presupuesto de reconstrucción", en referencia a Domingo Villero, que pasó al grupo no adscrito al principio del mandato tras abandonar la formación naranja. Valverde cree que "con un tránsfuga no se puede negociar sobre un programa porque no lo tiene y sólo se puede hacer por prebendas". En este sentido, afirma que con ello "juega con los límites de la ética y la moralidad".

Ciudadanos ha salido de esta manera al paso del anuncio por parte del alcalde, José María González 'Kichi', y del equipo de Gobierno de que iba a convocar para esta semana el pleno extraordinario de presupuestos una vez que se rompieron las negociaciones con el PSOE, aunque desde este partido se insiste en que no se había entrado todavía a fondo en el asunto. Valverde ha censurado que se hayan enterado "por la prensa" de este pleno, algo que calificó como "una cacicada".

La líder municipal de Cs cree que la actitud del equipo de Gobierno responde a "una pataleta" por parte del equipo de Gobierno y dicen que se sienten "absolutamente ninguneados y traicionados". En este sentido, recuerdan que "durante la pandemia hemos tenido la mano tendida" y recuerda que para los presupuestos de una empresa municipal como la de Procasa, "no había mayoría absoluta y cambiamos nuestra abstención por un voto favorable".

Ciudadanos, al igual que el Partido Popular, no tiene conocimiento alguno de las cuentas y van a tener apenas unas horas para poder estudiarlas antes del pleno. Además, añade que el alcalde «dentro de su ensimismamiento, haya decidido presentar unos presupuestos a contrarreloj, sin negociación con toda la oposición para poder hacer aportaciones".

La edil de Ciudadanos recuerda que ya en noviembre preguntaron al concejal delegado de Hacienda, José Ramón Páez, por la fase en la que se encontraban los presupuestos dado que el alcalde había anunciado en el balance de los primeros cien días de gobierno que había un borrador presentado sobre las cuentas de 2020. Asimismo, en febrero volvieron a mostrar su preocupación porque no se estaban cumpliendo los plazos.

Valverde también apunta que el alcalde miente "porque dice en los medios que tiene la mano tendida a la oposición cuando realmente no es tratar de llegar a aun acuerdo no de sentarse con el resto de las formaciones en el Ayuntamiento".

Por lo que ha conocido a través de lo publicado en este medio, Valverde considera que estos no son unos presupuestos de la reconstrucción, "sobre todo ahora con la crisis que nos encontramos por el Covid-19".

La portavoz de la formación naranja teme que estos presupuestos que se quieren ahora aprobar "no son sólo para estos meses hasta el final de año sino que nos tememos que sean para todo el mandato".

Por último, ha criticado también el hecho de que no se haya presentado aún la liquidación de las cuentas del presupuestos de 2019 (que están prorrogadas del 18) "y lo único que hemos podido saber es que no hay superávit".