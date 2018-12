"Tenemos personal muy cualificado y predispuesto a adaptarse a cualquier situación"

El Servicio de Urgencias del Hospital Puerta del Mar ha estado desde el pasado mes de febrero sin jefe, debido a que su anterior responsable fue nombrada subdirectora médico del centro. En septiembre se publicó la convocatoria para cubrir la plaza de la jefatura de este servicio, cuya resolución se conoció el pasado 3 de diciembre. Un médico de la propia Unidad, Juan José Juliá Flores, consiguió la plaza y su nombramiento ha sido muy bien acogido por todos sus compañeros.

–¿Qué le hizo presentarse al concurso público para cubrir el puesto de jefe de Urgencias?

–No fue una idea que se me ocurriera de pronto, sino que los compañeros me fueron incitando para que me presentara porque vieron en mí una persona que podía tomar un poco el mando después del vacío que habíamos tenido. Y fueron ellos los que me engañaron y me convencieron, básicamente. Les costó un poquito, pero al final me pareció que era un reto que podía afrontar y, bueno, me dejé engañar y tiré para delante.

–Entonces, ha contado en todo momento con el respaldo de sus compañeros, ¿qué supone esto para usted?

–La verdad es que ahora me siento un poco abrumado por la buena recepción que ha tenido el nombramiento. Yo conocía cuál iba a ser la respuesta de mis compañeros de Urgencias, porque he trabajado con ellos día a día y sabía que ellos me iban a acoger bien, pero la verdad es que estoy recibiendo cariño de todo el hospital. Hay muchas personas que me conocen de tantos años y me han expresado su alegría por mí, entonces, estoy muy contento y con cierta sensación de responsabilidad después de tener a tanta gente esperando algo de mí.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa profesional?

–Primero con ilusión, y con la tranquilidad de tener el respaldo de la plantilla, porque eso te da mucha tranquilidad a la hora de trabajar. Me he sentido también muy bien acogido por la Dirección Médica del hospital, que me está apoyando. Me están ayudando porque saben que ahora mismo no me muevo bien en este nuevo ámbito y la verdad es que me lo están facilitando todo desde la Dirección. Y con ganas de trabajar.

–¿Cuál cree que son los principales problemas de esta Unidad o los que hay que solucionar de manera más urgente?

–Nuestro gran problema ahora mismo es prácticamente histórico, que es la cobertura de la plantilla, porque es insuficiente y porque cuando se generan bajas que crean carencias en la cobertura de puestos cuesta cubrirlos; aunque hay una buena disposición por parte de la Dirección ahora mismo, pero hay dificultad para encontrar médicos sustitutos. El principal problema que tenemos es ese. Y bueno, problemas en Urgencias tenemos en las épocas de alta frecuentación, como las Navidades, que tenemos un pico de asistencia no solo por la Navidad en sí sino por la patología de invierno, que hace que haya alta frecuentación en Urgencias, y luego en verano por el aumento de la población.

–¿Por qué existe esa dificultad para encontrar médicos?

–Eso no sólo nos está ocurriendo a nosotros, está ocurriendo también en Atención Primaria, porque hay carencia de médicos; una cosa que no es mala porque significa que todos están trabajando, pero, claro, cuando se generan deficiencias en los servicios, pues no podemos cubrirlas.

–Entonces, tiene difícil solución.

–Se están poniendo medios. Yo veo ahora mismo predisposición por parte de la Gerencia a ayudarnos, pero por lo pronto tenemos que pasar este periodo de Navidad para poder aumentar la plantilla, porque ahora mismo no hay médicos disponibles. Cuando terminen las fiestas sí que habrá, después de los contratos de Navidad sí tendremos más opciones de contratación porque habrá más profesionales libre.

–¿Y cómo se plantea esta Navidad en las Urgencias del Puerta del Mar?

–Pues hemos tenido que echarle mucha imaginación y la plantilla ha hecho un gran esfuerzo, no ha puesto ninguna pega para que la cobertura sea lo más apropiada posible. Gracias a Dios, lo ha hecho de muy buen grado, intentando facilitarme mi trabajo y mi labor.

–No vamos a quedarnos solo en las cosas negativas. Cuénteme los puntos fuertes de esta Unidad.

–Yo creo que una de nuestras grandes debilidades, que es nuestra plantilla, es también una de nuestras grandes fortalezas porque tenemos personal muy cualificado, muy entregado y predispuesto a adaptarse a cualquier tipo de situación. Entonces, esa es una de nuestras grandes fortalezas. También contamos con unas Urgencias que están bien equipadas y tenemos apoyo por parte del hospital de medios técnicos y de compañeros de otras especialidades.

–En el concurso para acceder a la jefatura tuvo que defender un proyecto de gestión. ¿Es un proyecto que puede ponerse fácilmente en marcha?

–En mi proyecto de gestión, hecho desde dentro, con conocimiento de lo que es el Servicio de Urgencias, nunca he pretendido hacer cambios o añadir cosas que yo no vea posibles en el Servicio, y lo he hecho con los pies en el suelo. Es decir, he hecho un proyecto de gestión en el que intentaré mejorar las deficiencias que podamos tener y trabajar sobre lo que tenemos, sin grandes aspiraciones pero siempre pensando en que nuestra Urgencias vuelva a tener esa excelencia que siempre ha tenido.

–¿Sus compañeros le han hecho alguna petición especial?

–La mayoría de las peticiones son graciosas, son pequeños detalles de bromas que hemos mantenido durante años, de pequeñas deficiencias que había y que son prácticamente anecdóticas. Pero no me están poniendo exigencias porque las exigencias que planteo yo son las mismas que tiene la plantilla. Yo me sigo considerando como uno más y todo lo que ellos echan en falta, ya lo echo en falta yo.

–Es conocido el descontento que ha habido en la Unidad en los últimos años por la falta de personal, por cambios en la organización sin tener en cuenta a los profesionales o por el desconocimiento de los turnos de trabajo con antelación.

–Es verdad que ha habido muchos problemas, sobre todo porque llevamos un periodo grande que no ha habido un referente, alguien que se hiciera cargo de esas deficiencias. La dirección ha hecho esfuerzos para que todo siguiera su curso pero siempre es bueno tener alguien aquí, en este puesto, que sea capaz de gestionar eso. Y nos hemos llevado muchos meses que no había nadie en este puesto.

–Pero me refiero a los años anteriores.

–Bueno, también generaba yo esas quejas y las tengo presentes para intentar darles una solución. Con el desconocimiento de los turnos de trabajo estamos todavía esta Navidad, pero una de mis propuestas en el proyecto que presenté era que las carteleras, las planillas de trabajo, salieran como mínimo con tres meses de antelación para que la gente pudiera organizar su vida. Siempre sabemos que eso está muy condicionado por los contratos que vengan, pero yo tengo mi idea de sacarlas y luego, si vienen contratos, se modificarán siempre a mejor, porque si es alguien que viene y se va a añadir, será a mejor. Pero si estamos bajo mínimos, pues se sacará bajo mínimos, pero se sacará para que la gente pueda organizar su vida. Si luego tenemos la fortuna de que donde había cuatro médicos hay cinco, porque han contratado a una persona, pues mejor.

–En 2015 empezó a implantarse el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) en el Puerta del Mar, ¿Ha terminado ya de implantarse? ¿Se han notado mejorías?

–El Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias está implantado en nuestras Urgencias. Lo que tenemos ahora es un plan de mejora anual, y vamos comparando año a año cuales son las mejoras y qué nos queda por mejorar para completar del todo el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Ahora mismo no somos un hospital que estamos mal en las valoraciones que se hacen sobre el PAUE, y hay detalles que evidentemente tendremos que mejorar y corregir. Pero en eso estamos.

–¿Se está notando ya el aumento de la frecuentación que hay habitualmente en invierno?

–El pico suele empezar siempre coincidiendo con la fiesta de Navidad, porque hay también menos profesionales en Atención Primaria y eso a nosotros nos sobrecarga un poco las Urgencias. Pero bueno, es un pico que lo esperamos, no nos coge por sorpresa, sabemos que va a ocurrir en estas fechas y estamos preparados con lo que tenemos. Además, el Plan de Alta Frecuentación está preparado en el hospital para asumir ese pico.

–Entonces, la saturación en Urgencias se produce en muchas ocasiones porque los ciudadanos acuden directamente al hospital, en vez de ir a los centros de salud. ¿Cree que a veces se hace un mal uso de las Urgencias hospitalarias?

–La población de Cádiz tiene un hospital muy accesible y le resulta muchas veces más cómodo acudir al hospital que gestionar un problema de salud a través de Atención Primaria, que tiene mucha demora. Entonces, servimos de escape a las demoras de Atención Primaria y también de las especialidades. Es decir, hay pacientes que quieren una cita con su médico de cabecera y se la dan para dentro de diez días, pero el paciente quiere que lo vean ya, y es normal, y viene aquí y lo tenemos que asumir. Es que es así. Y lo mismo ocurre con esas demoras de especialidades. Los pacientes que están esperando atención para una valoración especializada, ante esa demora, pues acuden a Urgencias intentando acortar el tiempo de espera y buscando una valoración especializada a través de nosotros. Eso es lo que a nosotros nos sobrecarga; independientemente de las épocas de gripe o las épocas de verano en las que se multiplica la población. Pero en nuestro día a día, gran sobrecarga viene de ahí.