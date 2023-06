Ecologistas en Acción llama a una gran concentración ciudadana contra el Eurovelo por las dunas de Cádiz

Ecologistas en Acción (EA) llama a la ciudadanía a manifestar su rechazo contra el primer tramo del carril cicloturista que construye la Junta de Andalucía entre Cádiz y San Fernando por las dunas de la playa de Cortadura. La organización ha convocado una concentración junto al Ventorrillo de El Chato para el próximo sábado 1 de julio, a las 10:00 de la mañana, con el fin de clavar allí una Bandera Negra contra las obras de una estructura que "no es sostenible ni ambiental ni económicamente", según un informe respaldado por el Grupo de Investigación Geología y Geofísica Litoral y Marina de la Universidad de Cádiz cuyo contenido ha avanzado y publicado hoy Diario de Cádiz.

Agaden-Ecologistas en Acción denunció los trabajos ante la Fiscalía y la Federación Provincial de EA pidió al consejero de Sostenibilidad la revisión de oficio del proyecto y su paralización, proponiendo como alternativa el carril ya existente en el interior de la Bahía que discurre en paralelo a la vía del tren. El proyecto no deja de cosechar rechazos frontales, de ecologistas, aficionados a la ornitología y ciudadanos y ciudadanas en general.

Ecologistas en Acción recuerda hoy a través de un comunicado que "el actual trazado del carril cicloturista Eurovelo por la playa de Cádiz es un auténtico despropósito, como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones a su responsable, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, al poner en peligro una de las zonas de nidificación del chorlitejo patinegro, un ave en peligro de extinción, y al disponer ya de un trazado alternativo, el que discurre paralelo a la vía del tren, que hace innecesario ese emplazamiento en el cordón dunar".

"Además, el proyecto, en su actual trazado, no es sostenible desde un punto de vista ambiental, pero tampoco lo es desde un punto de vista económico, ya que dicha obra estará abocada a sufrir daños en pocos años, generados, precisamente, por el impacto que la propia estructura produce. Y ni siquiera asegura la conexión ciclista entre las dos ciudades, pues termina en El Chato, sin posibilidad de acceder a la capital salvo que se circule a contramano", añaden en el escrito.

"La Consejería no hace honor a su nombre con el empecinamiento injustificable en continuar con este malhadado proyecto: no es sostenible, es inviable medioambientalmente y no se enmarca en ninguna economía azul", sostienen los ecologistas.

"Son motivos más que sobrados para que Ecologistas en Acción haya concedido este año una bandera negra a la playa, baldón que esperemos se pueda revertir retirando el proyecto. Este sábado procederemos a izar y colocar físicamente la Bandera Negra", concluyen.