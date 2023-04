“El Eurovelo 8 sobre las dunas de Cádiz es un despilfarro de la Junta de más 3 millones de fondos europeos”

Agaden-Ecologistas en Acción tiene denunciadas ante la Fiscalia de Medio Ambiente las obras del primer tamo del carril cicloturista Eurovelo 8 que está ejecutando la Junta de Andalucía al pie de las las dunas de la Playa de Cortadura, entre el Ventorrillo del Chato y Torregorda, en el término municipal gaditano. Este primer segmento de la vía ciclista europea continuaría hasta San Fernando atravesando el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Tal y como adelantó Diario de Cádiz, los ecologistas argumentan en su escrito al fiscal que los trabajos que lleva a cabo la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, “están dañando seriamente Hábitats de Interés Comunitario y especies animales y vegetales que habitan en ellos, algunas en peligro de extinción”. Además, a su juicio, “constituirían delito, al no cumplir con la legalidad ambiental vigente”.

Los conservacionistas alertaron de que las obras están "afectando severamente" espacios naturales bajo varias figuras de protección ambiental comunitaria, nacional y andaluza y de que no cuentan con las preceptivas evaluaciones ambientales, de manera que entienden que se trata de “afecciones de relevancia delictiva, sin título habilitante”, por lo que pidieron incluso “la paralización de las obras de forma inmediata”.

Posteriormente, una fuente del Gobierno andaluz en la provincia respondió a este periódico que las obras “se están ejecutando cumpliendo con todos los requisitos necesarios en estos casos”. Otra fuente técnica de la Delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio explicó a a este periódico que este primer tramo del Eurovelo 8 no llegó a contemplarse de facto por el carril ya existente que discurre al otro lado de la autovía, en paralelo a la vía férrea, por el interior de la Bahía, pero que ese carril es propiedad de Adif y no fue posible su cesión.

Ahora, desde Agaden-EA han manifestado a este periódico su sorpresa por estas declaraciones. Sostienen que “la empresa pública ferroviaria cedió ese carril ya existente a la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con lo que la Junta solo debería haber solicitado su concesión, al igual que ha tenido que hacer en la zona actual donde se está desarrollando el primer tramo del Eurovelo 8”.

Los ecologistas entienden que “este despilfarro de más de 3 millones de euros es un despropósito, pues con arreglar el carril ya existente se estaría ahorrando una buena cantidad que podría ser perfectamente invertida en otros proyectos en la Bahía de Cádiz”. En Agaden-EA mantienen que “la duplicidad de dicha infraestructura es un despropósito innecesario y que en absoluto comunica Cádiz y San Fernando, pues los usuarios de dicho carril tendrían que desplazarse por la carretera paralela a la playa hasta el Ventorrillo de El Chato y desde allí comenzar el recorrido”.

Por otro lado, la “solución planteada por la Junta de Andalucía en cuanto a la afección a la zona de cría del chorlitejo patinegro es completamente irrisoria”. Se refieren al Charadrius alexandrinus, un ave en peligro de extinción, objeto de una potente campaña de recuperación liderada por Agaden-EA en la que participan ayuntamientos costeros como el de Cádiz y San Fernando, entre otros.

“La colocación de una valla a lo largo de todo el carril no evita que dicha infraestructura (tanto las obras como su uso) provoquen una afección en el terreno, pues la fragmentación del mismo y las consecuencias de esa fragmentación y de la pérdida de suelo no sería evitada con una simple barrera; al contrario, en algunos casos podría aumentar esa fragmentación”, argumentan los ecologistas.

Además, en Agaden-EA dudan de que “ciertamente existan entidad o asociaciones que estén de acuerdo con el trazado actual del Eurovelo 8", a la vez que "ponen en tela de juicio el hecho de que la Junta de Andalucía afirme también que el Ayuntamiento de Cádiz esté de acuerdo con el destrozo producido en la zona”.

Los ecologistas insisten en que “el proyecto no cuenta con las preceptivas evaluación ambiental adecuada, ex art. 6.3 de la Directiva Hábitats y ex art. 46.4 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural, ni evaluación de impacto ambiental simplificada que impone el art. 7.2 b) de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y, por lo tanto, tal como dispone su artículo 9.1, la resolución de aprobación del Proyecto es nula de pleno derecho”.

Para Agaden-Ecologistas en Acción, las respuestas de las fuentes política y técnica del Gobierno andaluz en Cádiz “no pretenden más que justificar lo injustificable: las acciones de afección a un sistema dunar y un espacio natural como es el Parque Natural de la Bahía de Cádiz”.