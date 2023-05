La Junta tuvo en sus manos un Eurovelo 8 “más económico y sostenible” que el que construye en las dunas de Cádiz

El primer tramo del Eurovelo 8, un carril cicloturista que con fondos europeos construye la Junta de Andalucía junto a las dunas de la playa de Cortadura, la única natural y virgen de todo el municipio, pudo discurrir por el trayecto inicialmente planteado a lo largo de un camino de servicio ya existente en paralelo a la vía del tren, por el interior de la Bahía.

Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias cedió este carril, que efectivamente conecta Cádiz con San Fernando, a la Demarcación de Costas en 2008, según interpreta Agaden-Ecologistas en Acción a partir de una respuesta de este último organismo a la que ha tenido acceso Diario de Cádiz. Sin embargo, desde la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio explicaron a este medio en marzo pasado que ese itinerario inicial, que hasta hace poco figuró en la página oficial del Eurovelo 8, no fue posible porque el carril es propiedad de Adif y no hubo cesión.

Esta alternativa habría resultado "más económica, más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente y más completa", sostienen desde Agaden-Ecologistas en Acción, que demanda a la Consejería de Medio Ambiente “que pare las obras inmediatamente, actúe dentro de la ley para evitar este incomprensible despilfarro de millones de euros, cese este injustificado daño a la Naturaleza y valore con sensatez la alternativa de usar el carril que va por el interior de la Bahía”.

Tal y como adelantó este periódico, Agaden-Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía las obras que está ejecutando la Junta de Andalucía y ha pedido su paralización ya que entiende que “están dañando seriamente Hábitats de Interés Comunitario y especies animales y vegetales que habitan en ellos, algunas en peligro de extinción”. Además, a su juicio, “constituirían delito, al no cumplir con la legalidad ambiental vigente”.

Ahora acaban de solicitar todos los expedientes correspondientes a los diferentes tramos del denominado Eurovelo 8 en la provincia de Cádiz, “pues la afección por diferentes espacios naturales es más que patente”.

Sin noticias aún de la denuncia interpuesta por este colectivo ante la Fiscalía sobre la afección de las obras del tramo uno del Eurovelo 8 entre Cádiz hasta San Fernando, los ecologistas solicitaron a la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico información acerca de la concesión del carril de la zona interior de la Bahía, “recibiendo con grata sorpresa la confirmación de lo que ya sabíamos: que Costas tiene cedido por Adif la concesión para la explotación y el mantenimiento de dicho carril”, informan desde Agaden-EA.

Los ecologistas entienden que la respuesta oficial de Costas no hace más que ratificar “lo que llevamos desde el inicio diciendo y que la Junta de Andalucía niega: la no incompatibilidad de la realización del primer tramo del Eurovelo 8, por el interior del saco de la Bahía, ya que dicha concesión se podría haber solicitado por parte de la Junta de Andalucía a Costas, al igual que ha hecho con el actual tramo”.

“Esto demuestra que existía y existe una alternativa al trazado que se está construyendo mucho más económica, bastante más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y más completa al conectar de principio a fin Cádiz con San Fernando”, argumentan desde Agaden-EA. El tramo en obras parte del Ventorrillo del Chato y no desde el casco urbano gaditano.

La entidad ecologista insiste en que no se explica el por qué de la negativa de la Junta de Andalucía al uso del carril paralelo a la vía del tren, “en vez de atravesar y afectar gravemente con dichas obras Hábitat de Interés Comunitario, donde hay especies protegidas, y pertenecientes a la Red Natura 2000”.

“Estas obras continúan en diversas zonas de la provincia, y no solo en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, a pesar de que estamos en plena época de reproducción de aves. Dicha afección se produce por el tránsito de maquinaria, movimientos de tierras y personal, que hace que se reduzca el territorio de cría, se pierdan puestas con las molestias ocasionadas, o incluso pollos, que se reduzca ese área de alimentación tan importante para que los pollos sigan adelante y que fragmenta la zona reduciendo la movilidad de la fauna existente o incluso desplazándola”, explican desde Agaden-EA.

Los ecologistas consideran estos hechos “totalmente inadmisibles, máxime cuando proceden de una Delegación Territorial del Gobierno andaluz cuya función principal es velar por el medio ambiente”.

Desde Agaden-EA recalcan que, al margen de todo lo anterior, “es cuanto menos grave el que dicho proyecto no cuente con las preceptivas evaluación ambiental adecuada, ex art. 6.3 de la Directiva Hábitats y ex art. 46.4 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural, ni evaluación de impacto ambiental simplificada que impone el art. 7.2 b) de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, tal como dispone su artículo 9.1, la resolución de aprobación del proyecto es nula de pleno derecho, hecho que hasta el momento tampoco ha rebatido ni demostrado la Junta de Andalucía, al no aportar ningún documento que así lo acredite”.

“Ni siquiera están respetando las mínimas prescripciones que el Servicio de Gestión del Medio Natural impuso en su informe del 18 de abril de 2022 al objeto de no interferir en la reproducción del chorlitejo patinegro y otras aves que puedan estar igualmente nidificando en dichos ambientes como cigüeñuelas, avocetas, charrancitos, terreras marismeñas, cogujadas, currucas cabecinegras, entre otras aves”, concluyen.

Finalmente, Agaden-Ecologistas en Acción, a tenor de lo que está sucediendo, demanda a la Consejería de Medio Ambiente “que pare las obras inmediatamente y actúe dentro de la ley para evitar este incomprensible despilfarro de millones de euros, cese este injustificado daño a la Naturaleza y valore con sensatez la alternativa de usar el carril que va por el interior de la Bahía”.

La Junta sostiene que el proyecto "tiene todos los parabienes"

Una fuente del Gobierno andaluz aseguró a este medio en marzo pasado que las obras “se están ejecutando cumpliendo con todos los requisitos necesarios en estos casos”. A esto añadió que el proyecto “tiene los informes favorables del Ayuntamiento de Cádiz, de la Demarcación de Costas y de la Junta Rectora del Parque Natural de la Bahía de Cádiz”. “Igualmente, ha sido aplaudido por asociaciones y entidades al tratarse de un proyecto eco sostenible que potenciará esta zona”, agregó.

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, respondió a este periódico hace apenas diez días que los trabajos de este primer tramo del Eurovelo 8 “tienen todos los parabienes”.