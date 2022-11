David de la Cruz, relevo de Kichi en Cádiz: "Ismael Beiro representa la sociedad que no quiero para mi hijo"

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, pasó oficialmente este lunes, 28 de noviembre, el testigo de la candidatura de Adelante Cádiz a las próximas Elecciones Municipales al periodista gaditano David de la Cruz, actualmente jefe de Discursos del regidor. Fue después de que la Asamblea Local de la formación política lo ratificase como único aspirante.

De la Cruz estuvo arropado, además de por el alcalde, por todos los concejales del Equipo de Gobierno pertenecientes a su formación política en un acto que presentó la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. El periodista pronunció efusivas palabras de agradecimiento y cariño hacia Kichi, a quien llamó "hermano", después de que el acalde se deshiciese en elogios hacia quien trató como "mi hermanito", "una persona valiente, generosa y honesta, una de las mejores que he conocido".

El candidato no escatimó andanadas contra el PP e incluso contra el más mediático de sus rivales, Ismael Beiro. A la pregunta de qué le parece tener que medirse en las urnas con el ganador de la primera edición de Gran Hermano, David de la Cruz respondió: "Ismael Beiro representa la sociedad que no quiero para mi hijo. Mientras que nosotras y nosotros en estos años nos hemos dedicado a quitar las casas de apuestas de los barrios, él ha escrito un libro en el que fomenta el uso de las criptomonedas, que han arruinado a un montón de gente. Mientras que nosotras y nosotros hemos empezado un proceso de transición para combatir el cambio climático, él te cuenta que quiere construir rascacielos en el parque natural. Mientras que estamos luchando contra la violencia machista, él banaliza un caso de violencia machista que se produjo en Gran Hermano. Y así podemos seguir. Mientras que estamos nosotros constantemente hablando de la necesidad de la pulcritud de los cargos públicos y de la transparencia, él defiende la corrupción. Está bien eso de reirnos un poquito de Ismael Beiro, banalizar un poquito, la cara amable, el reality show, pero hay que tomárselo en serio. Yo prefiero llamar las cosas por su nombre y a mí no me hace gracia, me da miedo ese tipo de proyecto político".

Respecto al PP dijo que "mientras que Juancho Ortiz está a la espera de que le digan desde Génova, desde Madrid, quién será su candidato a la Alcaldía de Cádiz nosotras y nosotros lo elegimos aquí, en la calle Sagasta".

Sobre una posible confluencia con Ganar Cádiz en Común, David de la Cruz declaró: "Yo creo que las prisas no son buenas, por muy rápido que yo hable. Quien me conoce sabe que apuesto por la confluencia con Ganar Cádiz en Común. En lo personal me gustaría apostar por ella. Pero también hay que entender que la confluencia es un ejercicio de comprensión y de empatía. Nosotros no nos vamos a integrar como dicen los compañeros de Ganar Cádiz. Nosotros somos un proyecto político independiente, con una visión andalucista que quiere crear su propio voto político andaluz y que está dispuesto a llegar a entendimiento con otras fuerzas municipalistas, como en este caso Ganar Cádiz en Común. Pero en cualquier caso eso será después de debatirlo, después de hablarlo en la asamblea, con nuestra organización y con las ganas, por supuesto, del entendimiento y de que llegue a buen puerto". Todo esto lo explicó ante la atentísima y cercana mirada de Teresa Rodríguez.

"Nadie tiene que llamar a nadie", dijo De la Cruz cuando se le preguntó cómo arrancaría la negociación de esa confluencia. "Hablamos todos los días. Creo que eso va a ser con absoluta naturalidad. Convivimos en el Ayuntamiento, gobernamos de manera conjunta y no creo que nadie tenga que llamar a nadie, no se trata de eso. Se hablará sin que nadie tenga que llamar a la puerta o dar un primer paso, sin llegar a ese tipo de dinámicas", respondió.

El candidato de Adelante Cádiz aprovechó, obviamente, para destacar los logros que a su juicio ha conseguido el Gobierno municipal al que asesora. "Cambiamos la ciudad de los privilegios por la sociedad de las mayorías", dijo. "Y la ciudad de los derroches innecesarios, del humo, del cemento y el gris, por una ciudad sostenible de aire limpio y de colores vivos", añadió. "Cambiamos la especulación del ladrillo, la turistificación y la expulsión de los vecinos de sus hogares y los barrios por el derecho a la ciudad, a la vivienda y contra los desahucios", sostuvo. "Y cambiamos también las instituciones para que dejaran de ser un coto privado de gente privilegiada, para que fueran del cualquier vecino, para que cualquier hijo de migrante del metal y ama de casa pudiera ser alcalde. El sillón de Fermín Salvochea nunca será más de ellos", sentenció.

No obstante, a pregunta de una periodista, admitió la necesidad de analizar la gestión de las dos últimas legislaturas. "Evidentemente hay que analizarla. Es lo primero que hicimos cuando llegamos a este Ayuntamiento, que era una situación mucho más complicada, la de un Ayuntamiento absolutamente endeudado, que debía 275 millones de euros a los bancos, que debía a los autónomos cuarenta y tantos millones y tardaba un año en pagar, era una situación muy difícil y conseguimos conquistar derechos, pese a ello".

"Después del pan, tocan las rosas", afirmó. "Ahora toca, además de consolidar derechos, conquistar otros derechos. Creo que hay tres pilares que son fundamentales: la conquista de derechos, porque creo que hay que aspirar a más. Es necesario que existan canguros, dentistas, sicólogos municipales porque hay cuestiones de salud que no deben ser privilegios, no pueden depender de que pueda costeárselo o no una persona. Hace falta otro tipo de vivienda, creo que hay que fomentar la vivienda social y dejar de verla como un bien de mercado. Y otra es la política de empleo, a la que hay que darle la vuelta como a un calcetín. Y además de eso, hay que aprovechar el horizonte que se abre con la transición ecológica y conseguir empleo verde, empleo sostenible y sostenido para la Bahía y la ciudad.

"A este mandato le quedan meses, todavía no ha terminado", recordó De la Cruz. "Y somos ambiciosos y ambiciosas hasta el último día. Pero ahora se abre un nuevo horizonte. Partimos de una situación mucho mejor de la que estábamos antes. El Ayuntamiento parte de una situación económica mucho mejor y eso permite aspirar a más y soñar más, dar un paso más adelante. Los proyectos políticos no acaban con las personas, son colectivos, son en equipo y siguen ahora".

"A mi encantaría que la gente pudiera sonreir con independencia del dinero que tenga porque eso es una cuestión fundamental de salud. Y también me gustaría que hubiera psicólogos sin miedo a no llegar a final de mes y tener que elegir entre la nevera y la salud mental", insistió. "Luego hay proyectos que no van a terminar en este mandato, pero que dibujan una ciudad: la Ciudad de la Justicia, el cinturón universitario que le abre un abanico de nuevas posibilidades a Cádiz, son proyectos que continuan porque nuestro proyecto político está muy vivo y no termina en ocho años", respondió a los periodistas.